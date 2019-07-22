 На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція. ВIДЕО

Вертоліт Мі-8 доставив у Коростень спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 додані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені", - сказано в повідомленні поліції.
У відомстві підкреслили, що мета спецпризначенців - посилити місцеву поліцію і допомогти їй гарантувати громадський порядок і безпеку.
В окрузі на цей момент, згідно із сайтом ЦВК, лідирує кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сигачов, на другому місці Володимир Арешонков, на третьому Сергій Пашинський
Давно пора... Эта гнида так всех затошнила, шо от упоминания этой фамилии даже блевать уже не тянет, как раньше. Понимаешь - шо это чистое зло, но не можешь это зло уничтожить.
Може наконец разгорится костёр и под этой нечистью?!
Это у меня в городе
я не понял, А НОВЫЕ ГДЕ?
Хочешь шо б Путин напав?))))
"Немного непонятно, почему (Пашинский) называет посла (США Мари Йованович) проституткой и генерального прокурора (Юрия Луценко) гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего.
Слава Украине!!
Народний депутат України VII скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол, яка примкнула до "ЄС", також не проходить у новий парламент.
Дайош кино!