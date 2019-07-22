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Все про:Житомирщина (410) Пашинський (251) Нацполіція (7893) спецпризначенці (109)

 На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція. ВIДЕО

Поліція відправила в Житомирську область вертоліт зі спецпризначенцями для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64.

Вертоліт Мі-8 доставив у Коростень спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

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"Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 додані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені", - сказано в повідомленні поліції.

У відомстві підкреслили, що мета спецпризначенців - посилити місцеву поліцію і допомогти їй гарантувати громадський порядок і безпеку.

В окрузі на цей момент, згідно із сайтом ЦВК, лідирує кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сигачов, на другому місці Володимир Арешонков, на третьому Сергій Пашинський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138972
 
   
 Топ коментарі
 
отдайте приказ живьем не брать
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За пашинским отправили?
Давно пора... Эта гнида так всех затошнила, шо от упоминания этой фамилии даже блевать уже не тянет, как раньше. Понимаешь - шо это чистое зло, но не можешь это зло уничтожить.
Може наконец разгорится костёр и под этой нечистью?!
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Живьем брать демонов!! (с)
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А чому гелікоптером ЗСУ Мі-8 прислали спецназ? А де гелікоптери які Аваков купив у Франції? Вже поламались? Так може не потрібні були французькі гелікоптери, якщо спецназ все одно потрібно возити на Мі-8?
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Но-но-но ! То машины для перевозки тушек "ылиты", на рыбалку там слетать, побраконьерничать в заповеднике с вертолета, или для срочной эвакуации от неминуемых арестов и прочих жизненных катаклизмов.
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Посадки корупціонерів потрібно почати з Авакова, як члена команди Зеленського! Зеленський обіцяв своїх зачищати в першу чергу - от і хай показує як це буде відбуватись! Аваков замішаний в безлічі корупційних та кримінальних справ і по купівлі вживаних гелікоптерів у Франції також! Авакова потрібно посадити, а контракт на поставку французьких гелікоптерів розірвати!
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Именно так! Как здесь спорили! Ну конечно же Ми-8. И трудяга, и воин - два в одном.
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Тепер ми бачимо що французькі гелікопетри нам не підходять і не можуть експлуатуватись в Україні через відсутність технічної інфраструктури, фахівців, запчастин та пілотів, вони вічно будуть стояти в ангарах і ремонтуватись, проїдаючи шалені гроші на своє утримання!
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Ловят? Как поймают, Пашинского на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. Можно и Арешонкова..... На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція - Цензор.НЕТ 3486
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Тут знающие люди подсказывают, что ему может и понравиться. А потом сади и снимай его регулярно, чтоб это чудо не плакало и не истерило.
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этой гнусной роже , в ногу , мало будет На округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция - Цензор.НЕТ 4027
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Как поймают, Якина - на кол посадить! На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція - Цензор.НЕТ 1050
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Завалите в суматохе мимоходом несколько рыгов. Скажите шальная пуля ))
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Осторожно! Пашинский вооружён, и опасен!
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За пашинским отправили?
Давно пора... Эта гнида так всех затошнила, шо от упоминания этой фамилии даже блевать уже не тянет, как раньше. Понимаешь - шо это чистое зло, но не можешь это зло уничтожить.
Може наконец разгорится костёр и под этой нечистью?!
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Там мутить начал не Пашинский, а кандидат от мера города, Арешонков.
Это у меня в городе
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так пусть им двоим ноги продырявят за компанию
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То есть, вы хотите сказать, шо пашинский белый и пушистый?
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Это правильно, Пашинский и стрелять может начать по ногам.))
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Сцять " слуги урода" , що їх зараз будуть физдити . Нічого, ще не вечір 😕
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А шо,стесняюсь спросить,будет вечером? Так я и отвечу. Пеця помочь не сможет,бо сам в глубокой импотенции, а к пашинскому,за все его "геройства",скоро нагрянет всем известный белый и пушистый северный зверек. Так что,порохосвины,можете потрясать кулачками,сучить рахитными ножками,а вечер таки наступит и для вашей кодлы, он не будет томным.)))
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,,Вертолет Ми-8"

я не понял, А НОВЫЕ ГДЕ?
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на "дачах" поросёнки награбленное грузят..
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Шо за нелепые вопросы?
Хочешь шо б Путин напав?))))
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Зеленский стал ЗЕркалом Украины и ее национальной идеей в противовес всяким отстойным институтам национальной памяти, переименовальщикам топонимики, героизации майдана и пр.
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В ходе записанного разговора якобы Пашинский назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович "с*чкой, старой проституткой", а генерального прокурора Юрия Луценко - "пассивным гомосексуалистом".
"Немного непонятно, почему (Пашинский) называет посла (США Мари Йованович) проституткой и генерального прокурора (Юрия Луценко) гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего.
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Видать, что-то про них знает. На всех есть крючочек. На всяк пожарный. Но и он тоже...на крючке.
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Круто!!!! Молодцы!!!! Чувствуется Жидо -Бандеровская решимость!!! И Днепр так отстояли!!!
Слава Украине!!
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Плешивая Чупакабра может начинать сушить сухари
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В окрузі №184 Херсонської області вибори програв народний депутат від БПП Іван Вінник, який ішов на вибори самовисуванцем і за результатами опрацювання 27,36% протоколів набрав 1378 голосів (10,69%).
Народний депутат України VII скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол, яка примкнула до "ЄС", також не проходить у новий парламент.
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оо, це прекрасна новина. подивимось, де випливе далі це униле рило віник
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Аваков купил вертолеты для подавления народных бунтов в процессе прихватизации рынка земли. Отрабатывает схему.
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От і добре. Тепер в обох буде більше часу для приємних таємних побачень.
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интересно, была бы такая же реакция, если бы лидировал не Слуга народа?
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Вячеслав Сигачев не является слугой народа,он мимикрировал под его,псевдо атошник и мутный тип...
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Блин! Неужели не засняли?
Дайош кино!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНа округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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