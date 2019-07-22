 На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція. ВIДЕО

Вертоліт Мі-8 доставив у Коростень спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

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"Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 додані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені", - сказано в повідомленні поліції.

У відомстві підкреслили, що мета спецпризначенців - посилити місцеву поліцію і допомогти їй гарантувати громадський порядок і безпеку.

В окрузі на цей момент, згідно із сайтом ЦВК, лідирує кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сигачов, на другому місці Володимир Арешонков, на третьому Сергій Пашинський