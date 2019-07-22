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 "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО

За результатами екзитполу кандидатка від партії "Голос" Галина Васильченко випереджала найближчого опонента Богдана Дубневича з розривом в 14%. Однак за підрахунками ЦВК Дубневич зараз у лідерах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На 118 виборчому окрузі у Львові, за результатами екзит-полу, який провела соціологічна агенція ФАМА, перемогла кандидат від політичної Партії "ГОЛОС" Васильченко Галина Іванівна. За цим опитуванням, вона набрала 36,3% голосів. Її найближчий опонент, нардеп від БПП Богдан Дубневич - 22,9%.

Паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу", показує перевагу Галини Васильченко на більш як 1500 голосів", - йдеться в повідомленні.

Однак, як заявляють у пресслужбі, у вечірній час спостерігачі "Голосу" відзначили аномальний стрибок явки виборців у сільських дільницях, який досягав іноді 90%, за загальної явки по Львівській області в 53,42%.

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Зазначається, що починаючи орієнтовно з 2-ої години ночі спостерігачі "Голосу" фіксували штучне затягування роботи окремих дільничних виборчих комісій. На їхню думку, протоколи складалися коректно не на всіх дільницях. Унаслідок цього, протоколи та виборча документація з окремих ДВК штучно затримуються та не доставляються в Окружну виборчу комісію. Це саме ті дільниці, де Васильченко суттєво обходить Дубневича. Окружна виборча комісія додатково скеровує на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, з надуманих технічних підстав. На думку штабу "Голосу", що це робиться з метою "вибити" невигідні Дубневичу виборчі дільниці.

"Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата Політичної Партії "ГОЛОС" у виборчому окрузі № 118. Маємо в всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів," - сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Партія "Голос" вимагає у Центральної виборчої комісії невідкладно змусити окружну та дільничі комісії 118-го округу виконати вимоги закону та встановити підсумки голосування в межах округу №118: прийняти протоколи ДВК, внести їх в ІАС "Вибори" та скласти протокол про підсумки голосування.

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"Голос" закликає правоохоронні органи, насамперед Міністра внутрішніх справ та Національну поліцію вжити усіх можливих заходів для забезпечення встановлення чесного результату виборів в окрузі № 118. Лідер партії також звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі № 118.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138970
 
   
 Топ коментарі
 
Типичный соевый патрыот, державнык и незламный борець за европейське майбутнье Украины
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Дубневич тварюка пролез за депутатской неприкосновенностью, надеюсь скоро её Зе команда отменит и возьмут этого "князька" за одно место
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Де тут БПП? Вони рік не переплутали? Маразм крепчает, а ще рада не зібралась!

"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 4659
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Читайте уважніше - Дубнєвіч є чинним нардепом від БПП, як і указано у статті. Свої повноваження як нардеп від БПП він складе лише коли новий склад Ради прийме присягу.
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На всіх округах повно чинних депутатів, але вони ідуть "під прапорами" різних сил і їх чинність не впливає на роботу ДВК. Від якої сили йде Дубіневич? Бо в ЄС не ввійшли багато колишніх БПП, що пролізли в більшість раніше, як тепер пролізли в більшість прилипали ! Це приклад маніпуляції інформацією!
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Ні, ми скрізь. Поки спостерігаємо і будемо сміятись як через пів року, рік "старые ленинци" будуть так же завзято поливати лайном ЗЕ! "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 1024
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Вот тебе на! Депутат от БПП, и вдруг - вор. Никогда такого не было, и вот опять! А чего ты, Вакарчук, Петрушку поддерживал?
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ФЕЙК.ПРИВЯЗАНОСТІ ПОРОШЕНКО І ВАКАРЧУКА..
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И там, и там приверженцы олигархии. И там, и там воры и коррупционеры. Но названия разные. БПП и ПРР тоже названия были разные.
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хто був спостерігачем на дільницях,розуміє,що намутити там важко .Ти сам сидиш дивишся,часто-рахуєш паралельно ,стежиш за урнами .На нашій дільниці спостерігачі буквально знімали на відео підрахунок,на фото-всі протоколи.Спостерігач бачить порушення-фіксує,складається протокол. Сам прийшов додому після 2.00,все залежить від професіоналізму членів ДВК.
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то ви не були на ОВК, там все починається коли члени ТВК привозять звіт з маленькою свідомою помилочкою.
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ЗІ: Хоча мені доводилося бачити ще наглішого голову, який отримував протокол з ТВК, клав на папку, оголошував про отримання протоколу та перевертав папку, а з другого боку папки вже лежав фальсифікований ще до виборів протокол з підписами членів комісії.
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КОЛИ Я БУВ у Двк(Львів) за часів Ющенка на дільниці виявилось 5 чи 6 варіантів протоколів "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 8986
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Виключено.Спостерігачі ДВК отримують копії протоколу,й своїми очима звіряють цифри,які їх цікавлять.Це документ з печаттю,фальсифікація якого-кримінал.Спостерігачів Голосу на тих дільницях було більш ніж достатньо.
І ,вибачте,ФАМА -не надто авторитетна агенція.
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Може б і повірив,якби сам не був спостерігачем.
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Голос дожимає Баригу

Васильченко Галина Іванівна, Політична Партія "ГОЛОС"31,26 26 575
Дубневич Богдан Васильович, самовисування 31,01 26 366
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Та вже всьо ! Є порушення-нехай переголосовують !(і мені однаково ,хто з них переможе).
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масовий вброс, чи пообіщали дармову випивку-закуску
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ні.. суто куплені внаглу половина ДВК...голови..секретарі..члени.. а також члени Овк...
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Ото Славко и думай про "кавулицию" с Петром. "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 3195
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це можливо тільки, якщо Юлька погодиться піти з опами та соєю у коаліцію.
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народ..
ви арифметику вчили?
додавання до 100? "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 5273
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я пам'ятаю випадок, коли одна дільниця 7 днів рахувала. Теж в академії.
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"Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича" было бы удивительно, если бы Рошен перестал воровать, думаю, что надо пересчитать голоса не только на этом округе,
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ПЛАНУВАЛОСЬ СЬОГОДНІ ВНОЧІ.

ПЕРЕПИСАТИ ПРОТОКОЛИ ДВК...
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аномальный скачок явки избирателей в сельских участках, который достигал иногда 90% /// Тут как раз все объяснимо: когда заробитчане узнали,что любимый кандидат проигрывает какому-то "голосу", поспешили домой, проголосовали и обратно на заработки
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Брехня, знаю настрої людей, я сам з 120-го округу, де проходить другий брат Дубневич.
Народ такий просунутий в демократії, що нікого з кандидатів крім них і не знає. Хто, як і що намутив тим більше, знають тільки, що вони не мало вклались в райони, а то далеко не про всіх скажеш.
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У Дубневича на Пустомитівщині всьо схвачено, там він Бог !
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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.

Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% кандидатка "Голосу" перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно.

"Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич", - поскаржився лідер партії.

За його даними, дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11.00 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.

"Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу", - наголосив він.

Лідер "Голосу" звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу.

Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.

"Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики", - заявив Вакарчук.
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Что-то псоевые попритихли... А шо ж такое?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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