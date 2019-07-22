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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу". ВIДЕО

У першу чергу президентська партія планує внести до парламенту чотири законопроєкти.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

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За його словами, серед першочергових законодавчих ініціатив президентської партії буде законопроєкт про зняття депутатської недоторканності; внесення змін до регламенту Ради; внесення змін до Конституції, пов'язаних з відкликанням або достроковим припиненням повноважень народного депутата.

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Також буде внесено законопроєкт, що передбачає покарання за неперсональное голосування (кнопкодавство).

За його словами, перше засідання новообраної Верховної Ради може відбутися або наприкінці серпня, або на початку вересня. Це залежить від того, як швидко ЦВК встановить результати виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138920
 
   
 Топ коментарі
 
ооо визг про политические репрессии начался
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А про импичмент для прЗЕ ,уже забыли
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после досрочных местных начнут показывать истинные хлебальники.
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так ані ж артісти разговорного жанра
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апять в борделє кроваті двігают, а курви всьо тє жє
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Правильно. Пересадить всех по списку ЕС.
Объединиться в конституционную коалицию с оппоблоком и тогда наконец то будет мир. И даже посередине договариваться не прийдется.
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Кацап, на вас сук, у нас смерек вистачить що з Опоблоком, що із Зеленими...
мир будет тогда когда подохнет последний москаль.
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А що не подобається? Це ж вижимка з коментів зелебобіків по коментам.
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всіх немає за що..
а от Парубія,порошенко -є.
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Я не зрозумів, а коли буде пенсія в 500 євро і газ по 20 копійок?
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Якщо сьогодні до вечора не встигнуть, тоді завтра до обіду
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Так уже-ж пенсія по 20 копійок і газ по 500 євро...
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Будет только наоборот! 20 копеек пенсия, 500 евро за газ! Держитесь! Всем здоровья!
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Агітатори від Зеленського обіцяли зробити таке в Україні. І два заводи обіцяли відновити у нас.
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А вот вам хрен , украинцы , какие-то тарифы-марифы ...

Чем хорош Славик как партнёр -- ему , шо 7 гривен за куб газа, шо 207 ... Он оплатит, он ведь честно заработал -- а кто не может пусть едут на работу в Польшу и Германию , бо так великий Сорос сказал !
А ведь Слуги правы -- некуй уши развешивать , кто обещал снизить тарифы ?!
Юля -- да и потому она для Слуг неудобный партнёр по коалиции .
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Kateryna Diachenko​Слідкую за результатами по цьому округу зранку, вони значно відрізняються від результатів екзит - полу. зрозуміло, що були фальсифікації. Справді не було спостерігачів?
Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1806
Oleksandr Yatseiko​Пан Дубневич, відвали від нас.Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1806
Надюша Ференц​Кого не питала, на своєму окрузі 118, то всі були за Васильченко.. 100% Дубневич все купив
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Данное предание, как народный эпос, передаётся из уст в уста, от одного поколения депутатов другому...
Слышали мы уже такое.
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Кто ш тогда будет голосовать вместо пана Святослава? Он же собирается продолжать заниматься творчеством ОЭ! А если он будет с ОЭ, то это ш будет прогул в Раде... Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 579
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Головним завданням нової влади буде притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих хто на протязі останніх 5 років коїв злочини і вів підривну діяльність проти держави Україна.
Якщо такий процес не розпочнеться, це буде означати тільки те, що зміна влади не відбулася і має місце черговий обман. Крім цього, це буде означати, що в Україні нема внутрішніх ресурсів для виходу з політичної і економічної кризи, які неминуче призведуть до гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити.
Будь-які компроміси і домовленості нових зі старими будуть свідчити тільки про те, що процес демонтажу української державності і незалежності продовжується згідно затвердженого і прийнятого 5 років назад сценарію.
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Чот зеленые уж больно похожи на старых красных...
Монопартийность...(полная власть в одних руках)

Каждый президент - Зеленский
Каждая кухарка может управлять страной - Ленин
....................
"Говориш Зе подразумеваеш Беня, говориш Беня подразумеваеш Зе"
"Говориш партия подразумеваеш ленин, говориш ленин подразумеваеш партия.."

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Смотрим фильм реалити шоу "слуга народа" дальше. Пока все по фильму...
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Снятие неприкосновености и наказание за различные "проступки" нужно чтоб держать в узде разношерстных зеленых, подавляющее польшинство из которых состоит из стремившихся получить ту самую неприкосновенность.

Голосованием в раде, навряд ли получится, быстрее будет , как всегда антиконституционый указ фейсбучного пейса. И постепенный переход к ситеме ***** в РФ, тольку у нас не РФ! И даже тем, кто не принимал участия в шоу "выборы в ВР" может не понравится!
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А циничный барыга не мог этого сделать пять лет, бо Ху.ло бы напало.
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Это обещает каждая Рада вначале а потом потихоньку забывают, ну посмотрим.
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когда этот молодой Рыг выучит Гос язык ?
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Неприкосновенность снимать дело спорное ( но видимо нужное). Вопрос в том что его конечно нужно отменять, но при этом судебная система и прокуратура должны быть независимыми, кристально честными и не предвзятыми ( ну это точно не про нас). Иначе строптивые депутаты подпадают по влияние "силового аргумента" президента. А вот на счет кнопкадавства , никаких послаблений. Лишение мандата и три года ( ну хоть условно) без права на 10 лет ( можно пожизненно) куда либо избираться( даже в управдомы). Кроме этого обязательно нужно принять "драконовские" меры по другим вопросам. Не явка на работу Рады в течении 3 раз, лишение мандата и также лишается права избираться на обозначенный срок. А также запретить вынесение одного и того же постановления на голосование в течении одного пленарного заседания ( в один день) не более двух раз.Дерзайте. Только все это закончится "общественным порицанием" и символическими "штрафами", а депутаты будут приносить справки или записки от родителей ( как в детстве, помните). Хотя и тут можно найти "хворостину" Пропуски по "болезни" , под проверку, и если подтасовки то реальная статья уже на посадку года на три ( без условного), если же и правда болен, то лишать мандата , как с не могущего выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Но все пустое. По моему все кончится "бурей в стакане воды". Поживем увидим.
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"Вопрос в том что его конечно нужно отменять, но при этом судебная система и прокуратура должны быть независимыми, кристально честными и не предвзятыми ( ну это точно не про нас)."

Этот порочный круг нужно разрывать, депутатская неприкосновеность лучшеемето. Пусть слуги народа принимают законы для нарда, находясь в их положении. Что бы не было перекосов у судей и ментов.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСкасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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