 Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу". ВIДЕО

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
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За його словами, серед першочергових законодавчих ініціатив президентської партії буде законопроєкт про зняття депутатської недоторканності; внесення змін до регламенту Ради; внесення змін до Конституції, пов'язаних з відкликанням або достроковим припиненням повноважень народного депутата.
Також буде внесено законопроєкт, що передбачає покарання за неперсональное голосування (кнопкодавство).
За його словами, перше засідання новообраної Верховної Ради може відбутися або наприкінці серпня, або на початку вересня. Це залежить від того, як швидко ЦВК встановить результати виборів.
Объединиться в конституционную коалицию с оппоблоком и тогда наконец то будет мир. И даже посередине договариваться не прийдется.
мир будет тогда когда подохнет последний москаль.
а от Парубія,порошенко -є.
Чем хорош Славик как партнёр -- ему , шо 7 гривен за куб газа, шо 207 ... Он оплатит, он ведь честно заработал -- а кто не может пусть едут на работу в Польшу и Германию , бо так великий Сорос сказал !
А ведь Слуги правы -- некуй уши развешивать , кто обещал снизить тарифы ?!
Юля -- да и потому она для Слуг неудобный партнёр по коалиции .
Oleksandr YatseikoПан Дубневич, відвали від нас.
Надюша ФеренцКого не питала, на своєму окрузі 118, то всі були за Васильченко.. 100% Дубневич все купив
Слышали мы уже такое.
Якщо такий процес не розпочнеться, це буде означати тільки те, що зміна влади не відбулася і має місце черговий обман. Крім цього, це буде означати, що в Україні нема внутрішніх ресурсів для виходу з політичної і економічної кризи, які неминуче призведуть до гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити.
Будь-які компроміси і домовленості нових зі старими будуть свідчити тільки про те, що процес демонтажу української державності і незалежності продовжується згідно затвердженого і прийнятого 5 років назад сценарію.
Монопартийность...(полная власть в одних руках)
Каждый президент - Зеленский
Каждая кухарка может управлять страной - Ленин
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"Говориш Зе подразумеваеш Беня, говориш Беня подразумеваеш Зе"
"Говориш партия подразумеваеш ленин, говориш ленин подразумеваеш партия.."
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Смотрим
фильмреалити шоу "слуга народа" дальше. Пока все по фильму...
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Снятие неприкосновености и наказание за различные "проступки" нужно чтоб держать в узде разношерстных зеленых, подавляющее польшинство из которых состоит из стремившихся получить ту самую неприкосновенность.
Голосованием в раде, навряд ли получится, быстрее будет , как всегда антиконституционый указ фейсбучного пейса. И постепенный переход к ситеме ***** в РФ, тольку у нас не РФ! И даже тем, кто не принимал участия в шоу "выборы в ВР" может не понравится!
Этот порочный круг нужно разрывать, депутатская неприкосновеность лучшеемето. Пусть слуги народа принимают законы для нарда, находясь в их положении. Что бы не было перекосов у судей и ментов.