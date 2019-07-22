 "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Опора Дніпро в соцмережі.
На записі видно, що погашають бюлетені сокирою.
"Так погашають невикористані бюлетені. У законі написано, що погасити невикористані виборчі бюлетені необхідно шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Зазвичай їх відрізали ножицями", - пишуть автори запису.
Можна припустити, що члени виборчої комісії були змушені "удосконалити" технологію погашення невикористаних бюлетенів, через велику їх кількість.
цей заголовок добре б підійшов до попереднього посту про педофіла
Mortician - Chainsaw Dismemberment (Розчленування Бензоланцюговою Пилою)