 "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Опора Дніпро в соцмережі.

На записі видно, що погашають бюлетені сокирою.

"Так погашають невикористані бюлетені. У законі написано, що погасити невикористані виборчі бюлетені необхідно шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Зазвичай їх відрізали ножицями", - пишуть автори запису.

Можна припустити, що члени виборчої комісії були змушені "удосконалити" технологію погашення невикористаних бюлетенів, через велику їх кількість.

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