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Все про:бюлетені (43) вибори (4297) Дніпропетровськ (1086) знищення (211)

 "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис знищення невикористаних бюлетенів на одній з виборчих дільниць у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Опора Дніпро в соцмережі.

На записі видно, що погашають бюлетені сокирою.

"Так погашають невикористані бюлетені. У законі написано, що погасити невикористані виборчі бюлетені необхідно шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Зазвичай їх відрізали ножицями", - пишуть автори запису.

Можна припустити, що члени виборчої комісії були змушені "удосконалити" технологію погашення невикористаних бюлетенів, через велику їх кількість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138875
 
 
 Топ коментарі
 
Одним словом - зебилы . Бумагу рубят топором ,а дрова режут ножницами .."Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 1197.
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"Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают...

цей заголовок добре б підійшов до попереднього посту про педофіла
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Ніхто не ріже ножницями 2000 бюлетенів, це можна різати кілька годин всією комісією! Всі використовують якісь засоби, або сокиру, або електролобзик. На виборчій дільниці як правило близько 2 тис. виборців, приходить голосувати тільки половина, тобто 1000 виборців не приходить а на кожного виборця йде по 2 бюлетеня, отже 2000 бюлетенів з плотного паперу потрібно обрізати - це завдання непросте. Самий простий спосіб - монтажним ножем різати пачку під лінійку, але це також забирає багато часу!
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Як правило школи в яких розміщуються ДВК не мають елементарних канцелярських засобів та комп'ютерного обладнання, тому все приходиться приносити з собов і вигадувати на місці.
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Надо было бульдозером ,, как на кацапии .. "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 4299 .
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Та воно при всіх таке було. Раніше ОПОРА на такі витівки не натрапляла.
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"Эти" это кто? Пустые бюллетени ? Топоры?
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Понятно, петики хотели бы быть этой бумагой. Все равно, жизнь закончилась...
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Одним словом - зебилы . Бумагу рубят топором ,а дрова режут ножницами .."Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 1197.
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Свыны, вас 8% а вониииииии.... Сразу понятно свыни!
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Посмотри в свои штаны ,, может ты это ,, ну в общем хотел пукнуть , а получилось "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 9928..... то шо получилось ..
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Это показали что будет со свинарчуками.Как пепа говорил.
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Ну, хорошо хоть уничтожают, а не используют... "Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени - Цензор.НЕТ 5352
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"Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают...

цей заголовок добре б підійшов до попереднього посту про педофіла
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а тебя надо было такое ляпонуть "Шалунишка.. маниак!!"
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дайте бензо-ланцюгову пилу--щоб було видно.було чути як реве ревучий "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 7843
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Автор мабуть ніколи не був в комісії.Ну,може сокира то й занадто креативно,але гострий ніж якраз те що треба.Вчора в нас зелебобіки теж спочатку ножицями,на третьому десятку замахались,пішли шукати ножа.
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Эка невидаль! Всегда так делали, и не уничтожают, а гасят.
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гасят??? Аффтар, руска языка могуча, учи: не гасят а уничтожают.
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А что уничтожителя документов нет?Полный Абзац!.Ножницами резать-руки отвалятся,ножом -тоже.Топор =прекрасная альтернатива.Селяне одобрят.Казусы,кроксворды- рекбусы зашкаливоют.Клоуны.
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Если вы о шредере, то он просто измельчает в труху,а надо обрезать край бюллетеня.
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Ну вот, очередную "зраду" нашли. По закону надо отделить правый угол, члены комиссии это и делают, выполняют закон. А каким образом они это будут делать, это уже их право. Они могут хоть зубами угол отгрызать...
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А в старые "добрые" в лугандонии по 120% набирали за рыгов, а тут топором.
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Привыкли руки к топорам, только сердце неподвластно докторам.
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Ножицями не зручно пачку різати, тим більше, що канцелярські взагалі можуть зламатись на десятьох аркушах
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Цікаво,зелених будуть різати чи рубати?
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""Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени..... " - шкода, що ніхто не сдогадався, що сокирою, перед тим, як "знищити" протоколи відрубують край, який скріпленний металевою скріпкою. Можливо, після цєго протоколи знищать у подрібнювачу, який, як усі знають "має аллергію" на металеві скріпки. У цєму випадку сокира - це найкращий інструмент, як нема іншого.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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