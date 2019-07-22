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 Політика України
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Все про:Вакарчук (109) вибори (4297) коаліція (248)

 Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук. ВIДЕО

За словами Вакарчука, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднатися в коаліцію з політсилами, однак для цього в них існують чіткі умови. Про це Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко

"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", - заявив лідер партії "Голос".

За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

- Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
- чіткий принцип - закон один для всіх і невідворотність покарання;
- економіка без олігархів;
- депутатів спускаємо з неба на землю.

Читайте: Порошенко: Ми бачимо "Голос" партнером у тому, щоб не допустити до влади "окупаційну платформу"

"Якщо ми щодо цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", - пояснив Вакарчук.

"Нині із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна зовсім відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос"", - додав політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138843
 
   
 Топ коментарі
 
Славик почувствовал себя важным.

Не хочу быть крестьянкою, хочу столбовой дворянкой
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Економика без олигархофф!!!!!
Грозно так заявил шестерка пинчука обожеслав...
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Напиши про це пісню, Славко. Заспіваєш на відкритті сесії.
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите... мания величия у сравика
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Артисты пошли в политику Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 325. Значит нашим политикам пора в шоу-бизнес. Жду на сцене Ляшко с сольной программой Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4367
Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2032
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Голос славко(олігарх пінчук) запропонував об'єднатися ПЄС (олігарх Roshen+олігарх ахметов+олігарх Кура Ряба+олігарх кононенко) в боротьбі з олігархатом.Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2368
Славко, кращє б ти співав
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Ти хочеш щоб він сказав тобі прямим текстом, що слід українцям, які дивом потрапили у ВР, об'єднуватися у боротьбі з єврейською мафією, якій наш "мудрий нарід" віддва Україну?
Ну і тупий!
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Слава не сци. Тепер ти зможеш кожен день видавати закон у стилі рок-пак. А на трибуну виходить з гітарою або арфою.
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"- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;"
Украина однозначно должна двигаться в ЕС и НАТО. Только вот ведь нюанс - ПОКА Украина НЕ достигнет определенного уровня - нас не возьмут.

"- четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания;"
И? Все это уже итак указано в законодательных актах. Толку?

"- экономика без олигархов;"
Олигархи самоуничтожаться со словами "I'll be back" ? А что делать с депутатами, профинансироваными этими депутатами? Олигархов не один и не два, и даже не 10. И каждый имеет "группу" депутатов.

"- депутатов спускаем с неба на землю."
Что этим хотел Вакарчук? Может имеется ввиду снятие депутатской неприкосновенности?
Уже десятки лет говорят об этом...

Вот если бы Вакарчук написал четкий механизм КАК это он сделает (законопроект) так да.
А так "классическая вода" - землю-кретьянам...
Такие "програмки" можно за часик наклепать.
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нехреновая коалиция : ЗЕ и Голос.
ведь взятки не только берут их еще и дают... и отдают далеко не последнее.
может начнут щимить тех кто дает???
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Если подобная коалиция и случится, союз будет не долгим. С учётом появления фактического монобольшинства у СН, союз вырисовывается отнюдь не обязательный. Колоссальная разница в размере партнёрских фракций, при этом абсолютный паритет в амбициях звёздных лидеров. А если у ЗеКоманды ещё и хватит ума пойти на премьерство Вакарчука, всё закончится ещё быстрее.
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Славко пытается маневрировать. Но при его патриотизме политические мышца еще слабенькие. Президент комик, премьер рок-певец. Это было бы смешно, если бы не было грустно. Но это все же лучше, чем рыги или порох.
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> Президент комик, премьер рок-певец.

Зато страна будет весёлая.
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ДОСИТЬ ТРЕПАТИСЬ - ПОЧИНАЙТЕ ПРАЦЮВАТИ.
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"проверим, у кого какие красные линии"
А червоні трусєля - то є лінія, чи ні?
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Принавайтесь, кто Вакарчуку рассказал про красные линии ? Он теперь будет всю жизнь про них бредить!
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- депутатов спускаем с неба на землю.Источник: https://censor.net.ua/v3138843 Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 102
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Все еще впереди. Ждем большие и интересные во всех планах разборки в новой ВР. Узнаем, кто сядет на потоки, а кого бортанут на подножный корм. Будет весело и познавательно смотреть на патриотов и благодетелей в масках и без масок. (Нарики, гомо- и гетеро- связи, внезапные обогащения, царские поместья, уголовные производства, драки, залеты и всенепременная и ежечасная забота о благосостоянии народа! куда ж без нее!)
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Голосовал за "Голос", из проходной "пятерки" больше не смог выбрать ничего. Что до политических комбинаций, то все будет зависеть во первых от того сколько в сумме будет у "Слуги" с мажоритарщиками и внефракционными ( побежавшими под партию власти, как у нас зачастую бывает). Возможно будет монокоалиция, к этому идет. Но президенту нужно больше, что бы было с гарантией. И тут начинаются нюансы. С "За життя" запа-ло и Майдан. С Пэтей "не по понятиям" . Остаются две полит силы. "Голос" которому если планировать дальнейшую полит историю для себя на будущее ( а не стать на рельсы "Удара", "Сильной Украины" и т. д., идти в коалицию с "Слугой" , это значит где то себя похоронить, раствориться в их большинстве ( да и не известно какаю власть изберет политику, особенно в отношении РФ и ОРДЛО). Так что скорее всего Слава тоже останется в оппозиции. А вот Юля она готова на все, на любой расклад, любую "политику", вообще на вСЕ... Так что с ней коалиция вероятна. Вопрос в цене.. Чего она потребует за свои проценты, и не будет ли цена слишком большой. Но ей деваться уже не куда, года то идут, возможно это последний шанс зацепиться. И а "Слуге" это тоже понимают. ( если конечно все не было согласованно заранее с Беней, и тогда премьерство)
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У Зели уже есть монокоалиция + к нему перебежит часть самовыдвиженцев, так зачем ему вообще договариваться с Голосом.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКоаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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