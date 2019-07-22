 Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук. ВIДЕО

Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднатися в коаліцію з політсилами, однак для цього в них існують чіткі умови. Про це Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", - заявив лідер партії "Голос".
За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:
- Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
- чіткий принцип - закон один для всіх і невідворотність покарання;
- економіка без олігархів;
- депутатів спускаємо з неба на землю.
"Якщо ми щодо цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", - пояснив Вакарчук.
"Нині із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна зовсім відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос"", - додав політик.
Славко, кращє б ти співав
Ну і тупий!
Украина однозначно должна двигаться в ЕС и НАТО. Только вот ведь нюанс - ПОКА Украина НЕ достигнет определенного уровня - нас не возьмут.
"- четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания;"
И? Все это уже итак указано в законодательных актах. Толку?
"- экономика без олигархов;"
Олигархи самоуничтожаться со словами "I'll be back" ? А что делать с депутатами, профинансироваными этими депутатами? Олигархов не один и не два, и даже не 10. И каждый имеет "группу" депутатов.
"- депутатов спускаем с неба на землю."
Что этим хотел Вакарчук? Может имеется ввиду снятие депутатской неприкосновенности?
Уже десятки лет говорят об этом...
Вот если бы Вакарчук написал четкий механизм КАК это он сделает (законопроект) так да.
А так "классическая вода" - землю-кретьянам...
Такие "програмки" можно за часик наклепать.
ведь взятки не только берут их еще и дают... и отдают далеко не последнее.
может начнут щимить тех кто дает???
Зато страна будет весёлая.
А червоні трусєля - то є лінія, чи ні?