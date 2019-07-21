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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО

У Мирнограді (Донецька область) на виборчій дільниці в школі №11 (140748 ДВК) невідомі влаштували вкидання бюлетенів до урни для голосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксовано на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкиданню, однак не встигли зупинити чоловіка.

За даними джерела Цензор.НЕТ, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкіна.

Зазначимо, що Требушкін відомий "неперебірливістю" у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг перефарбуватися кілька разів. А в 2014 році він активно закликав Путіна ввести війська в Україну.

Також імовірна фальсифікація відбулася в дільничній виборчій комісії №140750 у виборчому окрузі №50 у місті Мирноград, про це повідомляє "Опора".

За фактом вкидання бюлетенів у стаціонарну урну для голосування спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Наразі поліція проводить необхідні дії для отримання інформації та встановлення факту порушення законодавства.

Дивіться також: Закінчилися, ще не розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138746
 
 
 Топ коментарі
 
Пачкой по пачке. И выяснить,кто послал.
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Это жители Дамбаса
Выбирают П......са!
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ОЙ ДА по голосу Зедебил Слуга евреев...
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В Харькове Гепа за жыдття минирует избирательные участки ! )
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И трамваи-троллейбусы своей харей обклеил, с еще какими-то гнидами. Нет в быдлограде ни полиции, ни СБУ...
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Если будешь меня называть лугандонцем,то я тебя буду - коровьем дерьмом.
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Знай хоть себя, и будет с тебя, лугандонец! "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 2443
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Ты как всегда тормозишь,коровье дерьмо ))
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Знай истину всегда, но изрекай лишь иногда, лугандонец!
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В критическом возрасте не стесняйся в выражениях, лугандонец!
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Молодец,отзываешься на кличку )) Я знал,шо она тебе по душе ))
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И петушок не знал про суповой финал, лугандонец! Не плети интриги, а жди своего часа! "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 6691
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так а как же ещё тебя, лугандонца, называть ?

донбассист ? )))
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Ты будешь - собачьим дерьмом )) У тебя и братик есть - коровье ))
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да ты можешь весь окружающий мир назвать любыми обидными словами,

но как это изменит тот факт, что ты - лугандонец ?
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Так же как и тот факт,шо ты собачье дерьмо ))
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Предъявляй факты и пробуй на зуб, лугандонец! "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 5902
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Жаль, что еще ни разу не было Президента Украины с запада...
Я, живя на востоке, всегда старался голосовать за западных политиков, начиная еще с В'ячеслава Чорновола, но соседи, бл***.
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Гандон голосует,не понимаю как с такими животными из рузького мира можна жить в одной стране,отпустите эту резервацию,иначе они разрушат Украину.
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це наша земля, а вони на ній чужинці....
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У Вас ошибка в тексте.Вы наверное хотели написать очистите,а не отпустите.)
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Вот на меня ругаются, а я повторю: пока полиции и СБУ не разрешат пытки толку не будет. Как от этого выродка добиться, кто его послал? Душевными разговорами?
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Кмітливому парамону: може краще спочатку перевірити?! То й катувати не треба буде. Заздрю дурням - як легко вони вирішують складні проблеми. Добре, що й президент наш знаходить простий вихід з будь якої ситуації.
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Не надо пытать - вклепать 15 лет и сам на суде все расскажет. А статья должна быть как преступление против Государства. Это тяжелые статьи.
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Зачем?
Все решается просто, сидиш 3 года если сдаш, или сидиш 10 если не сдаш.
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мы живем в краме вся чухня ватная голосует за слугу... еще они переживают за наших мальчиков, но ничего говорят, будет зебушка, он все поправит, тогда заживем.... "Что вы творите? Совсем озверели?: Мужчина вбросил в урну пачку бюллетеней на Донетчине - Цензор.НЕТ 666
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Почему этого кренделя никто так и не арестовал ведь ментов вокруг как небитых псов,почему урна не опломбирована и не изята из участка?
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результати виборів в Мирнограді треба визнати недійсними.....от так риги набирають свої %
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Они там набирают по любому(опросы тому подтверждение), а вот за ЕС или Голос поддержки очень мало!
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Выборы преЗЕдента Зелебобо были последними демократическим .Теперь нужно вновь бороться за свободные выборы без фальсификаций,как при первом майдане.Теперь зекоманда будет использовать админ ресурс и фальсификации по полной.Зебилы отбросили Украину на пятнадцать лет.
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Быдло знает что его не накажут. Вот вам и все выборы.
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Пересчитывает рюкзаки.)
Действительно-надо признать выборы по этому участку недействительными и попытаться найти этого мудака и его подельников,совершивших вброс.Попытаться,ибо ясно что аваковские менты ничего делать не будут.Когда уже этого мудака Авакова признают недействительным.
Если власти проголотят этот вопиющий факт вброса и ничего не будут делать,то ***** тогда вообще такие выборы.((
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100% дело рук людей ворюги и преступника (ОПГ) Требушкина... в таком стиле всегда работала проклятая партия регионов, ВСЕГДА.. в которой он состоял, потом перекрасился то в сепара, то под порошенко, имеет кучу уголовных дел..Когда наша "доблестная" полиция посадит уже всю эту шайку, там лет на 300 все сидеть бы хватило! И вообще как всегда, когда она нужна, ее никога нет, полиции.. эй полицаи где затихорились... ??? тварье продажное! Ведь суки знают что это ОПГ и тупо молчат, покрывают и мусора и прокуратура!
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А откуда у него "пачка" бюллетеней ??? Кто ему её дал ? Ведь избирателям поштучно их в руки дают . . .
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Таким ******** всегда промышлял...Так что не надо лукавить незная...
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опять же, на каждом стоит печать именно этого участка....
что это за фарс??? почему не задержали?
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Чето не понял, чувак вот так просто на камеру на статью заработал? О_о
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Очень сомнительно,что мы услышим о том,что он понес хоть какое то наказание.Не факт,что мы узнаем даже его имя.)
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Мені щойно секретарша виборчої дільниці сказала ;голосуй, не голосуй- потрошенко твій получе....; Ну і далі по тексту. У них наказ- слуга урода- мертвечук. А іншим- по парі процентів. Результати виборів уже розписані в Києві. Як при Януковичу було. Так що... Припливли....
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Ватный зверинец "Донбасс" в своем репертуарею Ни чего не изменилось со времен Хряка
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типовий лохторат зеленої шмарклі. Добре , що є люди, які це помічають та піднімають гвалт.
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Проявляем толерантность и терпимость.
Ведь ещё ни всё просрали...
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это ребятки 31-й квартал. моя Родина, мля.
а самое смешное знаете что? то как мои друзья детства рассказывали о порядках на шахтах. про дресскод, про то как все на полусогнутых перед мастером бегают. вот и результат: рабы бунтуют, и бунт их, бессмысленный и беспощадный. "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 6396
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А раніше у них там все тихо було. Ніхто і не знав якими пачками вкидають.
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" Спасибо жителям Даунбасса за припеЗедента пи##раса " Скільки часу минуло цим словам, а зміст залишився без змін...
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Для сведения Зеленский победил во всех областях кроме одной.
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Офигеть наглый чувак, вкинул пачку и еще на людей наезжает что ему хотели помешать.
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Їх і війна не заставила одуматися! Тільки саджати!
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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