 "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксовано на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкиданню, однак не встигли зупинити чоловіка.

За даними джерела Цензор.НЕТ, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкіна.

Зазначимо, що Требушкін відомий "неперебірливістю" у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг перефарбуватися кілька разів. А в 2014 році він активно закликав Путіна ввести війська в Україну.

Також імовірна фальсифікація відбулася в дільничній виборчій комісії №140750 у виборчому окрузі №50 у місті Мирноград, про це повідомляє "Опора".

За фактом вкидання бюлетенів у стаціонарну урну для голосування спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Наразі поліція проводить необхідні дії для отримання інформації та встановлення факту порушення законодавства.

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