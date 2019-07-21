 "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксовано на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкиданню, однак не встигли зупинити чоловіка.
За даними джерела Цензор.НЕТ, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкіна.
Зазначимо, що Требушкін відомий "неперебірливістю" у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг перефарбуватися кілька разів. А в 2014 році він активно закликав Путіна ввести війська в Україну.
Також імовірна фальсифікація відбулася в дільничній виборчій комісії №140750 у виборчому окрузі №50 у місті Мирноград, про це повідомляє "Опора".
За фактом вкидання бюлетенів у стаціонарну урну для голосування спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Наразі поліція проводить необхідні дії для отримання інформації та встановлення факту порушення законодавства.
донбассист ? )))
но как это изменит тот факт, что ты - лугандонец ?
Я, живя на востоке, всегда старался голосовать за западных политиков, начиная еще с В'ячеслава Чорновола, но соседи, бл***.
Все решается просто, сидиш 3 года если сдаш, или сидиш 10 если не сдаш.
Выбирают П......са!
Действительно-надо признать выборы по этому участку недействительными и попытаться найти этого мудака и его подельников,совершивших вброс.Попытаться,ибо ясно что аваковские менты ничего делать не будут.Когда уже этого мудака Авакова признают недействительным.
Если власти проголотят этот вопиющий факт вброса и ничего не будут делать,то ***** тогда вообще такие выборы.((
что это за фарс??? почему не задержали?
Ведь ещё ни всё просрали...
а самое смешное знаете что? то как мои друзья детства рассказывали о порядках на шахтах. про дресскод, про то как все на полусогнутых перед мастером бегают. вот и результат: рабы бунтуют, и бунт их, бессмысленный и беспощадный.