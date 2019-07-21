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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром". ВIДЕО

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко проголосувала на позачергових виборах до Верховної Ради.

Свій голос Тимошенко віддала на виборчій дільниці, розташованій на Подолі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Батьківщина".

В України не залишилось часу на помилки, на експерименти. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків", – сказала лідер "Батьківщини" після голосування.


Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд, голова партії відповіла: "Ви (українці – Ред.) обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить. Але наша команда готова братися за роботу. Ми єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138726
 
   
 Топ коментарі
 
Одна з тих потвор, що за російські гроші у складі скупленої орди займалася тим, що поливала брудом Порошенка.
Твоє місце вже зрозуміло де.
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Хммм.. Дивним чином ця "світова криза" чомусь найбільше жахнула по Україні і саме в той час, коли Жулька була прем'єром ... Співпадіння? - Не думаю...
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А ВЕДЬ ТАК ХОЧЕТСЯ!


Тимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером" - Цензор.НЕТ 1557



ОНА ВАМ НАРУЛИТ.


Тимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером" - Цензор.НЕТ 1469

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В новій Раді тільки Юля не буде працювати на путєна.
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С чего бы это? Предыдущий опыт показывает, что мать драконов заключила очень выгодный для Ху#ла газовый контракт. Да и государственной Укрнафтой Бабломойский рулил как своей с ее подачи.
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Вот думаю: Юлии Тимошенко и нам вместе с ней уже сейчас нужно думать не об эфемерном премьерстве при господине Зе, а о новых, возможно досрочных, выборах президента.
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А що там думати? Щойно стане зрозуміло, що Вовік не той, за кого себе видає - виходимо на вулицю і вимагаємо відставку.
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Придурок, твоей бздюльке мошонке место только в качановке.
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Pavlo Dudra В нас завжди більше ходять на президентські вибори.Бо хочуть собі царя.
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Какая неприятность. Но я подскажу - Медведчук.
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Медведчук никогда не был экономистом. Он юрыст
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Если клоун может стать президентом, то почему юристу не стать экономистом? Слуга и Медведчук получают вместе около 55%. (Пока непонятно ,что с мажоритаркой, поглядим). И в таком раскладе им больше никто особо не нужен. Но цена вопроса - либо Рада либо Кабмин для людей Медведчука. А может и то и другое. То, что говорит Зеленский, особого доверия не заслуживает(среди меня точно). Реальность будет другой.
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Оно государственный преступник . Его место в тюрьме а не в Раде .В Раду оно может попасть только благодаря стараниям барыги
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не переводь стрілки, зебіл. Це - ви постарались, зі своїми своїми організаторами з Г+Г
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Так мертветчук по ночам на концерты Квартала наяривал а не в администрацию барыги ? Это он бизнес с Вовой организовывал ? Это его Вова представителем от Украины в Минск назначил вместо того чтобы посадить ? Верно ПЕСдюк ?
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Для тех, кто как дятел повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от него самого

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! ) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com
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а ты уши развесил и всей брехне веришь
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Думаю барыга ПЕС и ОППО за ЖОППУ - создадут коалицию( 20 % ) и будут срать и вонять , как всегда .
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Эта фотка как нельзя лучше подходит зебилам как символ слуги урода. Все такое зелененькое, как раз в их стиле. Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 1765 Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 1765 Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 1765
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Пєця буде прем'єром. Докупить собі у Вови нардепів і поставить умову. Власне Вова з Пєцею ніколи і не ворогували. Це Юлю Вовік постійно рокив "крадійкою" у своїх фільмах
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а почему не йуля?все таки вроде в ходе предвыборной компании больше вова с петей конфликтовал, были там и личные выпады, типо наркоман итд
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То все було показове, награне. Удавані вони з Пєцею суперники. Развод для прибулих
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ну я не разделяю этого мнения, особенно, если учитывать, какой олигарх стоит за спиной зеленского
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Это всё порохоботские сказочки про то что СН объединится с ЖОППой .
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прошу эти слова занести в протокол! (с) Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 4020
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Никто не доказал, что удавані. И вообще, Петро уже не у власти, а мудачук так и не перестал ездить в расею
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Украинофоб эксклоун ....резидент ЗЕбил отвечая на вопросы журналистов фамилий будущих кандидатов на пост главы Кабинета Министров называть не стал , однако очертил круг будущих кандидатов. "Я бы очень хотел, чтобы ним был независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции а простым человеком таким как дурачок клоун украинофоб Е.Кошевой. Провожу уже консультации и тест на простоту заявил ..резидент". Во классно АП уже превратилась в Офис клоунов украинофобов а теперь смешным станет Кабмин ну и конечно Рада которая станет ЗРадою. Вот потом уже совсем не смешно станет избирателям по приколу от смешных правителей украинофобов клоунов приколистов.
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Никто не считается менее способным к управлению государством, нежели теоретики или философы.
Бенедикт Спиноза (1632-1677), нидерландский філософ
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Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины
Це він точно про Джульку говорить 😄😄😄
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Ну ты шо на ЗЕленсокго косишь? Свинохряк как бы изначально и но не рассматривался априори. А вот реклама шо баба Жюля премьер крутилась абсолютно везде и на Ютубе тоже - это факт. Жюля хотела премьераом аж писялась, а тут получаеца бабку прокинули прямым текстом послали))
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Я в одном поддержу клоуна. В том, что он привселюдно поставил старуху с косой на место. И это место у параши. Пора, пора старухе-брехухе если не в Качановку срок мотать, то на пенсию. А то противно смотреть на ее рыло.
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Будет тот кого назначит сопля зеленая. А Петру это зачем? Зачем ему отвечать за просеры зелени. Пусть теперь покажут на что они способны.
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УИК и ОИК как надо в 19 00 досчитает, а в 20 00 уже ЦИК что не так подправит .... Эти все подра *** после выборов ...резидента украинофоба все как один стали слугами, но жаль что не украинского народа а власти украинофобов которая тоже ну никак не тянет на слугу народа.
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ЗЕкловун уже запел что премьером должен быть человек экономист и без политического прошло, и что именно такие кандидатуры и рассматривает. Кароче Юля в пролёте. Я ж сразу сказал секте жюляботов которые тут все поголовно топили за ЗЕклована, ребят вас кинут. Там своих прихлебаев тонна и тележка в придачу..Зачем им амбициозная, капризная, властная баба ЖЮля?? Они поставят своего полностью подконтрольного холуя. Инфа 146%. Скриньте и проверяйте. И скорее всего это будет очередной сепар украинофоб.
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Я долго смеялся со старухи с косой, когда она сняла какой-то рекламный клип в ЗЕлином стиле, она идет и по ходу что-то кукарекает. Бздюлька и говно будет жрать, лишь-бы стать премьером. Но ее поезд ушел. НА-ВСЕ-ГДА. Бай-бай, старая мочалка, народ не будет о тебе скучать. Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 2827 Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 2827 Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 2827
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Не поставив Юлю премьером - это будет роковая ошибка для вовика.
Рановатенько он размечтался об офисе на Европейской.
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В мене були підозри, але зараз вони все більші. Що Вовік зовсім не той, за кого себе видає. І готував його в прези зовсім не Коломойський, а спецслужби певної держави у вигляді "авторського цеху". Найблищим часом все відкриється.
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навіть не одного зебіла там готували По факту - аж трьох. Твою жульку - в т.ч.
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Да и так всем, кто имеет глаза и уши, уже все понятно
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Юля уже так себя показала за эти годы, что никто вменяемый это зло к себе не приблизит
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Кароче ясно шо бабку Жюлю кинули. Не удивлюсь если ЗЕкоманда обьеденица с Жопоблоком Медведчука, или премьером будет какой то очередной сепар украинофоб типа Портнова, Комарницкого и прочих сепаров кого поназначал ЗЕкловун..
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Портнов буде генпрокурором. Гадаю, прем'єром поставлять Бойка.
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Пєця буде прем'єром. А після Нового Року жахне хунта якась керована з Раші. Під патріотичними гаслами почнуть переслідувати громадських активістів і атовців. Щось за два місяці Вовік не помилував ЖОДНОГО засудженого атовця.
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Так Вы же за Зелю голосовали, а теперь уже критика пошла?
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Я за Юлю голосував. А у другому турі проти Пєці.
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Жюлькаботы не будет ваша Жюля премьером. ********* во много если вы ещё не заметили копирует кремлёвские методички по пиару ЗЕкловуна. А кто на Рашке премьер?? Прально дурачёк - полудурок , и козёл отпущения, ********** подстилка полностью подконтрольная ручная обезьянка. Именно на фоне такого тупого дурачка сам ***** может выглядеть альфа самцом, таким себе царём которому нет альтернативы. Прикиньте если бы был сильный властный, харизматиный премьер, да ***** плешивое потерялось бы на его фоне, это ---- к рейтингу. Точно так и здесь будет. На роль премьера назначат какого то дурачка холуя с Бениной шоблы шоб делал что говорят и не затмевал ЗЕкловуна ато ж зебилы не поймут как это премьер лутше чем их царь - ЗЕкловун. Жюля тут категорически не подходит, слишком баба с амбициями, не любит подчиняца, любит покомандывать, стремица к власти и независимости. Не, жюлькаботы, ваша Жюля не будет премьером. ЗЕКобанде такие не нужны.
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А зачем стаду програма. Это все равно что бисер метать перед свиньями.В стаде всегда лезут в чужую кормушуку. В хорошем обществе за это бьют по мордам.Но у нас быдло
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Никто пока не знает, какое чудо отыщет Зеля, но то, что Юлея не будет премьером - это уже понятно.
Сказал же ясно - человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции.
Жулия м премьером была и лидером фракции. Еще только спикером не успела.
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Юля не будет премьером , ЗЕ и КО ее не выберут , выберут реально экономиста без бэк граунда политического . Но Батькивщина . как и Голос -будут в коалиции со СН . Не очень будет хорошо , если у СН будут все 226 мест . может начаться беспредел .ПЕС и ОППО - миноретраная коалиция .тоже понятно .
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниТимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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