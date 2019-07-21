 Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я проголосував", - сказав Зеленський, додавши, що не буде показувати ні бюлетень, ні називати партію, за яку віддав свій голос.

Також глава держави повідомив, що що розраховує на "чесний і справедливий" результат партії "Слуга народу".

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