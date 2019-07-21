EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1383  34
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5208) Зеленський (2176)

 Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував на парламентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я проголосував", - сказав Зеленський, додавши, що не буде показувати ні бюлетень, ні називати партію, за яку віддав свій голос.

Також глава держави повідомив, що що розраховує на "чесний і справедливий" результат партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138719
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
читается как "зеленский голо - совал"...
впрочем, что еще от этого клоуна можно ожидать Зеленський проголосував на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 7643
 показати весь коментар
 
 
Носатый слуга олигарха. Мне что-то в последнее время он начинает тошнить. Его речи из смартфона просто какая-то дичь. Такого дебилизма нигде нет.
 показати весь коментар
 
 
Всего лишь последнее время и только начинает? Да вы счастливый человек...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ця особа не гідна бути президентом України.
 показати весь коментар
 
 
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.
Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.
"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"
"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.

https://prefiksblog.co.ua/4832/bogun/?fbclid=IwAR33bFNexeqxvsIbIGEsbdJvL-2oE58DDI7qdny2-xYFu38BtfKlxtfFG-4
 показати весь коментар
 
 
К сожалению партия Слуга народа это фантом. Положительного результата не будет в принципе.
 показати весь коментар
 
 
Приехал на ровере,или на Тесле-которую на лафете везут ？
 показати весь коментар
 
 
Не заслужил чтоб на лафете возили. Максимум 2 на 2 метра в лесопосадке.
 показати весь коментар
 
 
В определённых случаях лафет тоже можно назвать эвакуатором и наоборот ! 😂
 показати весь коментар
 
Чому ж, якщо знизити тарифи - то пенсіонери будуть задоволені. І скажуть, що вони зробили вірний вибір.
 показати весь коментар
 
бздливый бобик! у голосующих за это кодло обрезанных вафлеров вместо мозгов фекалии. вместо Слава Украине говорить "шалом товаГыщи, шалом"! в ответ- "большой шалом!"
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
 показати весь коментар
 
 
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.


 показати весь коментар
 
 
Ухитрився кинути бюлетень так, щоб він повністю розгорнувся і було видно галочку в клітинці №10. Це вже національний вид спорту - кинути правильно (ий) бюлетень.
 показати весь коментар
 
 
Кто поставил свой крестик навпротив зе команды, не забывайте что вы поставили крест на Украине.
 показати весь коментар
 
 
фото с участка если шо в кабинке судя по всему вовка
 показати весь коментар
 
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ
 показати весь коментар
 
 
Малчик в трусиках... так вот ты какой. Кокетничает пока не распяли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору