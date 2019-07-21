 Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я проголосував", - сказав Зеленський, додавши, що не буде показувати ні бюлетень, ні називати партію, за яку віддав свій голос.
Також глава держави повідомив, що що розраховує на "чесний і справедливий" результат партії "Слуга народу".
впрочем, что еще от этого клоуна можно ожидать
Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.
"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"
"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.
https://prefiksblog.co.ua/4832/bogun/?fbclid=IwAR33bFNexeqxvsIbIGEsbdJvL-2oE58DDI7qdny2-xYFu38BtfKlxtfFG-4
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ