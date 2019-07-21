 Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних до Кононенка людей, - Дубинський. ВIДЕО

Про це повідомляє кандидат в нардепи в 94-му окрузі від "Слуги народу" Олександр Дубинський, передає Цензор.НЕТ.
"Люди Кононенка в Окружній виборчій комісії заради того, щоб сфальсифікувати вибори, зареєстрували підроблені документи на внесення членів дільничних комісій від партії "Самопоміч".
Тобто, щоб виставити своїх, лояльних людей - тупо намалювали Документи, і самі ж ухвалили їх на засіданні Комісії. Хоча на них немає ні печаток, ні підписів", - написав він.
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Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в предвоборчій гонці в цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також нардеп Ігор Мосійчук, що балотується у цьому окрузі, недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому, Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.
Ааааа, так він здав тести для VADA, там результати прийшли, навіть оприлюднили, що негативні... А хтось же не здав тестів!
ЦИК обязала ОИК округа №94 убрать из состава комиссий людей Кононенко, которых тот незаконно завел по квоте «Самопомощи» (Капитал)
Так что- спокойствие, только спокойствие! (с)
"Ст.37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії
7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно частиною першою статті 27 або частинами другою, третьою статті 28 цього Закону, або у зв'язку із заміною члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає із числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 2 частини другої статті 27 або частиною четвертою статті 28 цього Закону, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено,із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості, а у випадку внесення подання про заміну члена виборчої комісії одночасно з достроковим припиненням його повноважень включає до складу відповідної виборчої комісії кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб'єктом подання.
8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта подання."
найбільший відсоток,звичайно ж за Юлєчку
Это когда Мендель заявляет на весь мир, как представитель президента, что ВСУ обстреливают детсады и школы? Когда заявляется, что ***** не контролирует "повстанцев"? Когда "патриот" Коломойский, владелец Г+Г, в унисон с паРашей заявляет, что в Украине - гражданская война, а тем узаконивает сепаратизм?
Я еще раз повторю вопрос. Есть факты украинофобии Дубинского? Но так как уже третий свинобот не может ответить на прямой вопрос - я делаю вывод, что их нет. И свиноботы, как всегда, врут.
Далі представляємо автобіографічні тексти Олександра Дубінського (рос.)
«Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!
Мой папа верит, что Донбасс - это Россия.»
Мой папа верит, что новороссы победят!
Мой папа поддерживает Путина.
Но главней всего то, что папа гордится своим сыном Александром. То есть мной.
Именно мою фотку папа каждый раз показывает солдатикам проезжая блокпосты. «Ну, не может же быть, чтоб у такого «ура-патриота», как Александр Дубинский, папа был сепаратистом» - думают наши защитники родины и ошибаются. Не такой уж я и «патриот».
Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию».
Что уж там, что весь мир скорбит после трагедии со сбитым над Донецком малазийским Boeing 777… Коктейль никто не отменял. Загар и тусы тоже. Все по расписанию. А будут у кого какие претензии - але-оп! и она очень четко - патриотка!
Да вообще мне и самому русский мир очень близок. Давно уже ему симпатизирую. Вот, например, я как-то на Zazu Zoomе рассказывал за что я люблю Аэрофлот и почему всегда выбираю эту авиакомпанию. Цитирую себя дословно: «Меня беспокоит запрет бухать. В русских самолетах можно. Я всегда поэтому летаю Аэрофлотом».
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!http://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
але це не українофобія.і під"статтю" не попадає.
Питання скоріше до "патріотів"-чому проти Дубинського вони підтримують Дерибанщика-"схематозника"?
Бо ПРОЄКТ ЄС(недавно бпп) їм ідейно близький?
але яка там на..уй ідея -"вперед у Нато і єС, чи"залишитись Баризі на Схемах"?
більшість(доведено антирейтингом Порошенко),думає,що друге..
Или едиественным аргументом является то, что его отец поддерживает сепаратистов? Сын за отца не отвечает.
Тогда объявляйте вашего Поросенко украинофобом, т.к. родственники его невестки голосовали за присоединение Крыма. Ну, чтобы не лицемерить.
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А ШО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ ОТ члена БПП КОНОНЕНКО?
КАКОЙ ПАРАШЕНКО ТАКИЕ и ЕГО члены БПП КОНОНЕНКО ГРАНОВСКИЙ.......................
САМОНЕМОЧ ВИДИТ ШО НЕ ПРОЙДЕТ В ПАРЛАМЕНТ ПРОДАЛАСЬ ЗА ДЕНЬГИ
В ЗАПОРОЖЬЕ члены ИХ ПАРТИИ ТОЛЬКО и ЗАНИМАЛИСЬ КОРРУПЦИЕЙ.
тому й рейтинг Самонемічі менше 1 відсотка..
чому саме його?
та тому.
Мародерство під час війни-ЗРАДА.
Мародерство під прикриттям патріотизму-ЗРАДА В КВАДРАТІ(ВАТНИКАМ,СЕПАРАМ НЕ ДУЖЕ ЗРОЗУМІЛО-ВСЕ НОВІ ФАКТИ ПОКАЗУЮТЬ- ПЄТЯ ПЛЮВАВ У ЛИЦЕ ВСІМ ПАТРІОТАМ БАГАТО РОКІВ)
що "підставились" по-холуйськи...
Цвк(сформоване Баригою) здатне сьогодні вплинути на ситуацію у ОВК,де "протягують"Пєтіного схематозника у Раду?
думаю,вже ні.
Тому ,найімовірніше вибори на дільниці по мажоритарці будуть скасовані з посадкою кількох членів ОВК "за зрив виборчого процесу"
в ютубе есть видео.
зЕбилне пох!аж бегом голосуют за эту падаль украинофобскую!
https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
Прес-служба партії «Самопоміч» повідомляє, що на 94 окрузі на Київщині (Обухівський та Васильківський райони) окружна виборча комісія замінила представників від «Самопомічі» на невідомих людей, яких партія не погоджувала.
У партії вважають, що це зроблено з метою фальсифікації результатів виборів. Окрім скарги до ЦВК, «Самопоміч» також планують подати заяву в поліцію та звернутися до Міністра внутрішніх справ, - повідомляє Рух Чесно.
Партія анонсувала подачу заяви до ЦВК (площа Лесі Українки, 1) сьогодні, 21 липня, об 11:45.
Читайте більше новин на тему Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/21/partiya_samopomich_podaie_skargu_do_tsvk_shchodo_pidgotovky_falsyfikatsiy_u_94_1610161
інше питання-чи вплине це на результати..
Буде "аналіз від Шіпілова".він покаже..