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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4252) Самопоміч (294) Кононенко (150)

 Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних до Кононенка людей, - Дубинський. ВIДЕО

Окружна виборча комісія 94 округу прийняла нібито від "Самопомочі" непідписані списки всіх членів ДВК округу від цієї партії. Таким чином, "мертвими душами" без відома "Самопомочі" замінили вже наявних членів ДВК від цієї політсили.

Про це повідомляє кандидат в нардепи в 94-му окрузі від "Слуги народу" Олександр Дубинський, передає Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенка в Окружній виборчій комісії заради того, щоб сфальсифікувати вибори, зареєстрували підроблені документи на внесення членів дільничних комісій від партії "Самопоміч".

Тобто, щоб виставити своїх, лояльних людей - тупо намалювали Документи, і самі ж ухвалили їх на засіданні Комісії. Хоча на них немає ні печаток, ні підписів", - написав він.

,Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду

Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в предвоборчій гонці в цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також нардеп Ігор Мосійчук, що  балотується у цьому окрузі, недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому, Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.

Членів всіх ДВК від Самопомочі в 94-му окрузі замінили на лояльних до Кононенка людей, - Дубинський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138700
 
 
 Топ коментарі
 
О, синочок активіста ;днр; виліз.
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Дякули, починайте виправдовувати Кононенко!)
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Ай яй яй.
А надо было на лояльных кому заменить?
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вася петренко, все знают, что ты гол. как свинья, кроме хлева и корыта ничего не имеешь и те хозяйские... за то завидовать людям, достигшим многое своим умом и сделавших своими руками только и умеешь...
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да тут как раз думается каждый за себя сейчас
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мы только знаем, чья ты, свинья шинская, будешь...
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Почались чесні вибори, ітіть калатіть.
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Після того як Дубина відбілював, намагалася відбілити хомчака,звісно не без втручання коломойші, для мене цієї журнашлюшки не існує
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«О сколько вам открытий чудных...», зебілам, ще станеться...
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А що "слузі урода " до проблем своїх "гаспод" з Садонемочі? Не холопська це справа у панські діла свого шнобеля пхати 😕
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Ну шо порохботы петины новые лица рвуться к кормушке?
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да нет за зебилами и опоблоковцами им не угнаться..
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не будет прозрачного и демократического голосования, а будет как Беня оплатил.....Здесь даже о ширме Зе говорить не надо....
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Да все понятно по этому поводу, а вот люди договорились, уплатили бабки , а потом раз-и кидалово. Такого же не должно быть , правильно ?
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ага! "слуга" заныл, завыл - значится уже хорошо!
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В рот вам шпрот, порохососы! Комиссию поменяли! Не траттье сили, куме - ходіть на дно! Завтра ваші свиноботоферми припиняють існування. Списки "працівників" і організаторів буде оприлюднено. Як будете людям в очі дивитись?
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Дурня. Нема ніяких ферм, є свідомі громодяни. Так що на тебе чекає розчарування, причому не останнє.
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шта? дёбил, завтра ты как положенно проснешся в бливотине, после буханья бояры... проксикацап ты наш
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В последний день всетаки поменяли комиссиую. Занчит будем садить.
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Важко посадити те, що вже давно згнило разом з мізками 😃
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Так, сивочолий, останнім часом сильно квасив... Але сидіти повинен!
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Не розумію, чому ви ображаєтесь коли вас називають зебілами? Визначіться. Порох діабетик чи п"яниця?
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а наркозалежністю ще не шпиняли?
Ааааа, так він здав тести для VADA, там результати прийшли, навіть оприлюднили, що негативні... А хтось же не здав тестів!
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Не розумію, чому ви, порохосмоки, називаэте зебілами всіх, хто проти бариги? До Нового Року, поки кловун заявив, що йде на вибори ви всіх несоєвих називали юльками. Так в методичці прописали? І чому ви ображаєтесь, коли вам кажуть що ви смокчете поРОШЕНку?
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Чому ви ніколи не відповідаєте на питання? В методичці написано, що коли вас ловлять на відвертій брехні і маніпуляціях, то потрібно брехати й далі перестрибуючи на інші теми? Все ж... Порох діабетик чи п"яниця?
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На довічному(з конфіскацією) він своє здоров'я підправить. Меньше буде нервувати за гроші, здорове харчування, повноцінний сон, режим дня, фізичні вправи на свіжому повітрі, меньше комп'ютера...
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Разом з кумом їм буде веселіш! У луцика це вже друга ходка буде. На цей раз ніяких помилувань!
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Я не ворожбит, але щось мені підказує що незабаром музики заграють сумну мелодію. Але ти її не почуєш. Так що, готуй собі білі тапки і місце на смітнику
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Іванушка, ти краще дай відповідь людям - Як там в тебе тарифи на житло дуже знизилися ?
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Не тарифи треба знижувати, а облгази та обленерго націоналізувати. А антимонопольний комітет треба садити відразу в буцегарню. Бо всі ласі ділянки для газодобичі отримав російський олігарх Фукс, а Укргаздобича - пролетіла. І Україна тому зменьшує об'єми добичі власного газу. Якого в Україні ще цілком достатньо.
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ЗАМІНА ЧЛЕНІВ ДВК У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ ЗАКОНОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА! Можливе тільки виключення члена ДВК за умови збереження кількості членів ДВК вище мінімального порогового рівня.



"Ст.37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно частиною першою статті 27 або частинами другою, третьою статті 28 цього Закону, або у зв'язку із заміною члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає із числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 2 частини другої статті 27 або частиною четвертою статті 28 цього Закону, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено,із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості, а у випадку внесення подання про заміну члена виборчої комісії одночасно з достроковим припиненням його повноважень включає до складу відповідної виборчої комісії кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб'єктом подання.
8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта подання."
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Ну то что Кононенко стал токсичным сам Петр Алексеич признал, когда не включил его в свою новую-старую партию, а отправил на мажоритарку. Понимал что если включить то можно процентик и потерять. Та же история с Грановским. А столько лет в едином порыве трудились на благо родины. Надеюсь им эти махинации не помогут.
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Відкрию таємницю- особисто знаю людей, що голосували за зе, а на парламентських будуть голосувати за СН по спискам, а за Кононенка по мажоритарці.
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Ну и что? Пусть голосуют за кого хотят, главное что бы не было фальсификаций.
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завжди,навіть після втрати політиком Влади та рейтингу,завжди є певна кількість їх релігійних прихильників..

найбільший відсоток,звичайно ж за Юлєчку
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Полицию вызвали? На французскиз вертолётах. Или в Цвк сообщить надо
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Ты скажи еще что Кононенко проукраинский
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А какой же еще - прошвейцарский? Он как теля, сосет мамку Украину и никак не хочет на подножный корм переходить. И Путину он не хочет 70% своего, родного украинского пирога отдавать. Так шо он за свою украинскую кормушку готов со всем миром воевать - клещ не может достать свое жало из тела донора!
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В чем заключается украинофобия, свинобот?
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можна було би не підписуватись; й так зрозуміло, яки ви всі, зебіли, антиукраїнська антидержавна дрянь.
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То естьч по фактажу свиноботам ответить нечего.
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Я что-то пропустил и Дубинский, как слуга народа, ушел с Г+Г после того, как его владелец сказал, что в Украине - гражданская война?
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Есть факты украинофобства? Как всегда, нет?
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Как всегда это когда?
Это когда Мендель заявляет на весь мир, как представитель президента, что ВСУ обстреливают детсады и школы? Когда заявляется, что ***** не контролирует "повстанцев"? Когда "патриот" Коломойский, владелец Г+Г, в унисон с паРашей заявляет, что в Украине - гражданская война, а тем узаконивает сепаратизм?
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Свинобот, ты как всегда пытаешься увильнуть от темы или перевести ее в другое русло.

Я еще раз повторю вопрос. Есть факты украинофобии Дубинского? Но так как уже третий свинобот не может ответить на прямой вопрос - я делаю вывод, что их нет. И свиноботы, как всегда, врут.
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Произнеси ещё раз - свиноботы на радость зебам, Лахтинский знаток Украины.

Далі представляємо автобіографічні тексти Олександра Дубінського (рос.)
«Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!
Мой папа верит, что Донбасс - это Россия.»

Мой папа верит, что новороссы победят!

Мой папа поддерживает Путина.
Но главней всего то, что папа гордится своим сыном Александром. То есть мной.
Именно мою фотку папа каждый раз показывает солдатикам проезжая блокпосты. «Ну, не может же быть, чтоб у такого «ура-патриота», как Александр Дубинский, папа был сепаратистом» - думают наши защитники родины и ошибаются. Не такой уж я и «патриот».
Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию».

Что уж там, что весь мир скорбит после трагедии со сбитым над Донецком малазийским Boeing 777… Коктейль никто не отменял. Загар и тусы тоже. Все по расписанию. А будут у кого какие претензии - але-оп! и она очень четко - патриотка!

Да вообще мне и самому русский мир очень близок. Давно уже ему симпатизирую. Вот, например, я как-то на Zazu Zoomе рассказывал за что я люблю Аэрофлот и почему всегда выбираю эту авиакомпанию. Цитирую себя дословно: «Меня беспокоит запрет бухать. В русских самолетах можно. Я всегда поэтому летаю Аэрофлотом».
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!http://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
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так,у патріотичністі і відвазі Дубинський "не помічений..
але це не українофобія.і під"статтю" не попадає.

Питання скоріше до "патріотів"-чому проти Дубинського вони підтримують Дерибанщика-"схематозника"?


Бо ПРОЄКТ ЄС(недавно бпп) їм ідейно близький?
але яка там на..уй ідея -"вперед у Нато і єС, чи"залишитись Баризі на Схемах"?
більшість(доведено антирейтингом Порошенко),думає,що друге..
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А я думал возникнут вопросы - Почему зелекторат не видит - кто идёт в СН и почему не видит, что в СН бежали толпами, когда не было никакой программы и что-то только отдалённо похожее на программу было принято на съезде?
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Ну и как сочинение некого свинобота от лица Дубинского доказывает украинофобию Дубинского?

Или едиественным аргументом является то, что его отец поддерживает сепаратистов? Сын за отца не отвечает.
Тогда объявляйте вашего Поросенко украинофобом, т.к. родственники его невестки голосовали за присоединение Крыма. Ну, чтобы не лицемерить.
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Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей

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А ШО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ ОТ члена БПП КОНОНЕНКО?

КАКОЙ ПАРАШЕНКО ТАКИЕ и ЕГО члены БПП КОНОНЕНКО ГРАНОВСКИЙ.......................

САМОНЕМОЧ ВИДИТ ШО НЕ ПРОЙДЕТ В ПАРЛАМЕНТ ПРОДАЛАСЬ ЗА ДЕНЬГИ

В ЗАПОРОЖЬЕ члены ИХ ПАРТИИ ТОЛЬКО и ЗАНИМАЛИСЬ КОРРУПЦИЕЙ.
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так ВР сейчас больше воровскую малину напоминает - а по факту так оно и есть
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це майже всі зрозуміли,коли Садовий "злив" Кривий Ріг Вілкулу..
тому й рейтинг Самонемічі менше 1 відсотка..
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Тем кто составлял списки без подписей и печатей из своих людей.
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ти віриш в те, що списки без підписів і печаток? А, ну да, це ж Г+Г --- там і не такому довіряють...
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Типичные порохоботовские суки-ворюги. Ничем не удивили. Недаром всю эту порохоботовскую шваль народ хочет смести по всей стране, сколько бы они ни крутили своими ж. перед зеркалом и не кривлялись в него, что только они тут патриоты.
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Народ вимагає крові Бариги.

чому саме його?
та тому.
Мародерство під час війни-ЗРАДА.
Мародерство під прикриттям патріотизму-ЗРАДА В КВАДРАТІ(ВАТНИКАМ,СЕПАРАМ НЕ ДУЖЕ ЗРОЗУМІЛО-ВСЕ НОВІ ФАКТИ ПОКАЗУЮТЬ- ПЄТЯ ПЛЮВАВ У ЛИЦЕ ВСІМ ПАТРІОТАМ БАГАТО РОКІВ)
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Ну так члени ОВК побігли збирати собі сідори на "дальнюю дорогу в казьонний дом". Років так від 7 до 10.
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ніхто дурним не винен..
що "підставились" по-холуйськи...
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запитання.
Цвк(сформоване Баригою) здатне сьогодні вплинути на ситуацію у ОВК,де "протягують"Пєтіного схематозника у Раду?

думаю,вже ні.
Тому ,найімовірніше вибори на дільниці по мажоритарці будуть скасовані з посадкою кількох членів ОВК "за зрив виборчого процесу"
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этот упырь на видео сказал 'что Слава Украине' и нациский лозунг!
в ютубе есть видео.
зЕбилне пох!аж бегом голосуют за эту падаль украинофобскую!

https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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дубинский - прокацапская и украинофобская мразь!
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Кононєнко - офігєнний патріот(Півдня Іспанії)
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«Самопоміч» подає скаргу до ЦВК щодо підготовки фальсифікацій у 94 виборчому окрузі
Прес-служба партії «Самопоміч» повідомляє, що на 94 окрузі на Київщині (Обухівський та Васильківський райони) окружна виборча комісія замінила представників від «Самопомічі» на невідомих людей, яких партія не погоджувала.
У партії вважають, що це зроблено з метою фальсифікації результатів виборів. Окрім скарги до ЦВК, «Самопоміч» також планують подати заяву в поліцію та звернутися до Міністра внутрішніх справ, - повідомляє Рух Чесно.
Партія анонсувала подачу заяви до ЦВК (площа Лесі Українки, 1) сьогодні, 21 липня, об 11:45.
Читайте більше новин на тему Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/21/partiya_samopomich_podaie_skargu_do_tsvk_shchodo_pidgotovky_falsyfikatsiy_u_94_1610161
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Объявлять нужно выборы несостоявшимися, проводить следствие, сажать и готовить новые выборы на новую дату. Вот только посадить нужно обязательно, и показательно - иначе будем вечно дышать Зимбабве в жопу в марафоне жизни. И какой на сер ЕС - в Африканский союз рискуем отказ получить!
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садити необхідно фальсифікаторів з Овк(голова-ЦИГАНІЙ,СЕКРЕТАР-ЧЕРНИШ) безумовно.


інше питання-чи вплине це на результати..
Буде "аналіз від Шіпілова".він покаже..
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЧленів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних до Кононенка людей, - Дубинський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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