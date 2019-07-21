 Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Данила Солодова для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Наприклад, в селищі Чермалик у Донецькій області, де живе понад тисяча виборців. У військово-цивільній адміністрації запевняють: крок вимушений. Виборчу дільницю не відкрили, бо небезпечно - тиждень тому від ворожого обстрілу у власному дворі загинув 49-річний чоловік. "Поранення були складні, важкі", - говорить сестра загиблого Євгена Гаджі.

Проголосувати жителям Чермалика пропонували в сусідніх селах, до найближчого з яких їхати 11 кілометрів. Але до того треба було змінити місце голосування в Волновасі - це майже 5 годин дороги. При тому, що громадський транспорт туди не ходить роками, тому що перевізникам це просто не вигідно.

Винаймати приватний транспорт дорого, до того ж, у селі мешкають переважно літні люди без особливих статків. "Хто туди поїде?" - питає Володимир Сагір. Люди обурюються, бо вважають, що їм могли б виділити хоча б один автобус, але чиновники наполягають, що таке не передбачено.