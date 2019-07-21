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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО

У деяких селах на лінії зіткнення, де вдалося провести президентські вибори, парламентських не буде.

Про це йдеться в сюжеті Данила Солодова для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Наприклад, в селищі Чермалик у Донецькій області, де живе понад тисяча виборців. У військово-цивільній адміністрації запевняють: крок вимушений. Виборчу дільницю не відкрили, бо небезпечно - тиждень тому від ворожого обстрілу у власному дворі загинув 49-річний чоловік. "Поранення були складні, важкі", - говорить сестра загиблого Євгена Гаджі.

Проголосувати жителям Чермалика пропонували в сусідніх селах, до найближчого з яких їхати 11 кілометрів. Але до того треба було змінити місце голосування в Волновасі - це майже 5 годин дороги. При тому, що громадський транспорт туди не ходить роками, тому що перевізникам це просто не вигідно.

Винаймати приватний транспорт дорого, до того ж, у селі мешкають переважно літні люди без особливих статків. "Хто туди поїде?" - питає Володимир Сагір. Люди обурюються, бо вважають, що їм могли б виділити хоча б один автобус, але чиновники наполягають, що таке не передбачено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138692
 
 
 Топ коментарі
 
Альо! Гараж?! А як же "режим тиші?" Таки немає довіри? Тоді навіщо всі ці тілорухи? Навіщо? Навіщо блукати між трьох сосен? Чому не вийти на дорогу укріплення армії, розбудови держави в творення справжнього українця з малороса і хохла. Українця, який зламає хребет кацапській недоімперії.
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Намагалися. Але ж ;Свати; такий хороший серіал, а Фьодор Добронравов така няшка!
От і не вийшло....
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Альо! Гараж?! А як же "режим тиші?" Таки немає довіри? Тоді навіщо всі ці тілорухи? Навіщо? Навіщо блукати між трьох сосен? Чому не вийти на дорогу укріплення армії, розбудови держави в творення справжнього українця з малороса і хохла. Українця, який зламає хребет кацапській недоімперії.
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Намагалися. Але ж ;Свати; такий хороший серіал, а Фьодор Добронравов така няшка!
От і не вийшло....
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Вот так и прибирают власти наши "проблемный" электорат на местах под всяческими предлогами.
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Донбас за Зеленського, так що не думаю.
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так они шоп не рисковать, просто, как в Бахмуте, впишут зе - всех пришедших
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26 обстрілів, двоє поранених. ВСУ чітко дотримувалось Перемир'я Зеленського.
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Вот пусть и молятся на своего отца родимого Янука.
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Так у нас же перемирие, какая опасность?
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С оккупированных территорий тоже голосуют, вы ещё кацапов ********* пригласите голосовать
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЧерез небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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