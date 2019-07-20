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Все про:Кривий Ріг (253) Данилюк Олександр (304) Арселор (14)

 "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг". ВIДЕО

На ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявили про обшуки СБУ. Секретар РНБО України Олександр Данилюк з'ясовує обставини.

Про це він написав у фейсбуці, інформує  Цензор.НЕТ. "Тривожний виклик. Розбираюся..." - зазначив Данилюк.

Тривожний виклик. Розбираюся, - Данилюк про ситуацію з обшуками на ArcelorMittal Кривий Ріг 01

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До повідомлення додано відеозвернення ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" у зв'язку з обшуком СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138682
 
 
 Топ коментарі
 
Беня начал загон в Украину иностранных инвесторов.
Зебилы радуюццо и пляшут хава нагилу)
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звони баканову. рецепт 100 %
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"Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 52651) ПреЗедент НА КАМЕРЫ сказал, что попросит СБУ «разобраться с МитталСтил» 2) СБУ «разобралось» с МитталСтил 3) Шо до сих пор неясно Данилюку? "Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 1972
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Уже нет. Дискотека завершается, начинаются будни. И довольно суровые.
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Добрый вечер. Меня не забанили, но я решил, что красть названия торговых марок не очень вежливо. И потому решил сменить ник, при этом сохранив его суть. Как по мне, оно звучит неплохо. Все остальное остается неизменным
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Викиньте голосні зовсім з месаг, і клинописний шрифт ставте
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Косюка и Ахмнтова обыскивать надо .
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Дали проверить миллиардные дотации хлебкомбинату косюка.
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Так а шо проверять мхп, на дотации были куплены новые производственные площадки в ЕС, оформленные на Кипре,можно только поколядовать...
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СБУ проводит обыск на предприятии индийца, а на следующий день появляется новость что избирательные бюллетени все попортились в Индии. Сов падение ? Не думаю!
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Индусы такие рукожопые, я допускаю, что могли просрать
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єто вам не Бенесуелла--бизнес кошмарить "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 7962
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не дивно, що на цій гілці практично нема зебілів... (тільки одна дрянь).
Я їм толкую, що вони - вороги України. Не вірять, падлюки дебільні...
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ЗЕбилы малороссы в ожидании рихвирендума за дружбу с Рациюшкой, ждут отмашки от Портнова и Богданчика шоб уже всё па рузьки было, и шоб ватных Сватов показывали..
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Знову маскі-шоу? Тобто у Ахметки у його Маріуполі все ок з екологією?
Так не годиться, хлопці. Не піде в Україну інвестор, якщо правила для бізнесу будуть працювати тільки на одного-двух олігархів. А не буде інвестицій - не буде нічого.
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ну чого ти до нього причепився? ваньок на роздоріжжі: наліво підеш - до ботоксної бабулі попадеш, направо підеш - зеофілом станеш
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Треба почекати поки Вася Рибніков висереться черговим опусом. Інакше ми нічого не зрозуміємо... Да, бутусов?
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Разбирается оно, дебил, *****!

Завтра наверняка будет самый черный день для Украины, если говорить о перспективе.
Ниже новость о двух наших погибших....
Завтра зебилы все жертвы этой нашей Отечественной войны, и, кстати, участников и жертв нашей Революции Достоинства тоже, помножат на ноль - и погибших, и раненых, и переселенцев, и крымских татар, и всех пленных, что сидят на ********* - все это будет брошено к ногам ***** ради дальнейшей возможности крутить свои низкопробные сериалы, развлекать русню концертами, ну и спокойно зарабатывать миллионы нашим олигархам на просторах ********* за наш счет.
Ах, да, еще все они принципиально будут говорить на русском языке, якобы для того, чтобы показать всем, что ***** их не должно защищать. Ну, или придумают какую-то другую не менее идиотскую отмазку, лишь бы не учить государственный язык.
Все.... приплыли...
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пхаха.сас приказал.и сам 'проверит' зеленые сопли!
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Закон для всех один! И ответственность для всех одна! Не выполнили поставленной задачи по улучшению экологической среды для города! Не тока адресные компенсации населению, А и осадить всех тех кто виновен в промедлениях!!!!!!!!!!
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Не долго они сидеть будут без зарплаты, спаситель Беня их выручит зарплатой тысяч пять-семь.
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Рублей, рублей - после дефолта и сдачи Украины
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https://apostrophe.ua/uploads/17072019/d5cbe59092f5cbdd62d0bc0b48bcd524.png
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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