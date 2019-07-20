 "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг". ВIДЕО

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. "Тривожний виклик. Розбираюся..." - зазначив Данилюк.
До повідомлення додано відеозвернення ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" у зв'язку з обшуком СБУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.
Але я вгадую нік.
Я їм толкую, що вони - вороги України. Не вірять, падлюки дебільні...
Так не годиться, хлопці. Не піде в Україну інвестор, якщо правила для бізнесу будуть працювати тільки на одного-двух олігархів. А не буде інвестицій - не буде нічого.
Завтра наверняка будет самый черный день для Украины, если говорить о перспективе.
Ниже новость о двух наших погибших....
Завтра зебилы все жертвы этой нашей Отечественной войны, и, кстати, участников и жертв нашей Революции Достоинства тоже, помножат на ноль - и погибших, и раненых, и переселенцев, и крымских татар, и всех пленных, что сидят на ********* - все это будет брошено к ногам ***** ради дальнейшей возможности крутить свои низкопробные сериалы, развлекать русню концертами, ну и спокойно зарабатывать миллионы нашим олигархам на просторах ********* за наш счет.
Ах, да, еще все они принципиально будут говорить на русском языке, якобы для того, чтобы показать всем, что ***** их не должно защищать. Ну, или придумают какую-то другую не менее идиотскую отмазку, лишь бы не учить государственный язык.
Все.... приплыли...