 Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли: поблизу Гранітного (зі стрілецької зброї), Лебединського (з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї), Пісків (із міномета калібру 82 мм і підствольного гранатомета).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - по околиці Щастя (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), у районі населеного пункту Артема (з великокаліберного кулемета), тричі - біля Новолуганського (з артилерійської системи калібру 122 мм, із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули, троє зазнали бойових травм.

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