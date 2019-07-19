EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  13944  473
Матеріали за темою:
Все про:Саакашвілі Міхеіл (1312) Рух нових сил (24) Слуга народу (130)

 Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО

Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав голосувати за його політичну силу за партійними списками, а на мажоритарних округах віддати голоси "Слузі народу".

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен відсоток зараз важливий. І я б не хотів, щоб через наші відсотки, які все-таки нам можуть не дозволити пройти в Раду, "Слуга народу" не добрала кілька відсотків до можливості незалежно формувати уряд", - написав Саакашвілі.

За його словами, рішення підтримати партію Зеленського було прийнято після "бурхливих дискусій".

"Ми просимо прихильників підтримати наших мажоритарників, а за списками, з огляду на ситуацію, що склалася - віддати голоси за "Слугу народу"", - написав Саакашвілі.

Читайте також: На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

У тексті відеозвернення він пояснив, що більшість українців, згідно, з соцопитуваннями, взагалі не знає про те, що "Рух Нових сил" йде в парламент. Цю ситуацію Саакашвілі пов'язав з тим, що його політсилі "створили великі проблеми з виборчою кампанією".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

Читайте також: Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138618
 
 
 Топ коментарі
 
У клоуна сильная поддержка на Западе. Аж два политических гиганта вселенского уровня - Михо и Шарий. Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 5569
 показати весь коментар
 
"Щойно на 1+1 квартальний комік з Тамбова забажав прибрати з Конституції України інтеграцію в ЄС і НАТО.
Раджу йому для цього інтегруватися додому в Росію, в тій конституції цього точно немає. А якщо його колега, який наразі працює презЕдентом, захоче втілити таку ідею на практиці, то спочатку має зрозуміти: парасольок, чаю і доброго настрою вже ніхто з собою не візьме. Українці, що гинули в боротьбі проти рузького міра, одразу перейдуть до резолютивної частини. І братимуть щось інше."(с)Арьев
 показати весь коментар
 
Когда Михо дали коленом под зад, ни в США, ни в Европе за него никто не вступился. Хотя все здешние михофилы визжали, что будут санкции против "режима Порошенко". А Порошенко до сих пор рукопожат на Западе. Там бигусов и Плюсы не смотрят
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
В тому й справа, що переважаюча більшість людей бажає щоб караван йшов у новому напрямку, а вся ця стара політична шобла - у напрямку довготривалої еротичної подорожі, тобто нах*й.
 показати весь коментар
 
В Грузії він боїтся правосуддя ,а тут він агітує голосувати за віртуальну партію яка з'явилась два місяці тому ,хто ти такий тут ?
 показати весь коментар
 
 
Один по крышам лазит, другой в фонтанах скачет.
Чем не братья?
 показати весь коментар
 
 
ЦЕНЗОР, вы внимательно слушали обращение Саакашвили?
Он призывал сделать с точностью наоборот чем написали вы.
По СПИСКАМ за Слугу народа
По МАЖОРИТАРКЕ за РНС
 показати весь коментар
 
 
А такие "вбросы" и "передергивания" тут постоянно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Молодец Миша , все верно .по спискам твоя партия не пройдет , то голоса , кому угодно кроме ПЕСам и Рыгам ! А мажоритарщикам твоим ,дай Бог пройти . как и Свободовцам .,и ГП .На политика твоего уровня Украина еще не заслужила , поэтому народу не понять , им вора подавай ( уже 27 лет умные хохлы выбирают себе царьков )
 показати весь коментар
 
 
Михо, да ты что?! Ни в коем случае! Это прямые предатели!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что или кого они предали, ФАКТИ!!!????? А после майдана яйценюх, порошенко , кличко их партии- это не предатели??? По-моему это настоящие предатели майдана и своего народа???
 показати весь коментар
 
 
Борец с олигархами слился за зелёное бабло в прямом и переносном смысле этого слова. Прекрасно.
 показати весь коментар
 
 
По его словам, решение поддержать партию Зеленского было принято после "бурных дискуссий"
Источник: https://censor.net.ua/n3138618

Тобто є розумні люди і серед саакашльців.
Потім вони з повним правом казатимуть, що були праві.
 показати весь коментар
 
 
Ладно таи Зеля і Слуга гароду, не розумію 10 відсотків виборців за Жопоблок за життя, от де реальна загроза і зрадники! Ще засмучує той факт , що 10% виборців яра сєпарня. Довго ми будемо топтатись на місці поки влада жорстко і чітко не буде реагувати на такі виклики.
 показати весь коментар
 
 
так устойчивый мир же наблюдается по версии клована
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Фатальной ошибкой было снюхаться с липецкой сворой.
И ведь говорили Михо тогда: НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!
Как результат = он изгой.
А до этого Майдан мог бы собрать.
Дятел.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко все -таки мав можливості..
і величезний вотум довіри..
і навіть почав непогано..
але орієнтовно через рік почав скурвлюватись..
 показати весь коментар
 
Любый друзь был курвой ещё до избрания. Ваш Кэп.
 показати весь коментар
 
 
Отож, молодець читаєш , аналізуєш, не те що деякі, тільки волають Зрада
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Постійно читаю коментарі, де багато хто волає "Зеля зрадник, зеля зрадник", але явних і неявних храд його поки що не бачу, може хтось із вас "зрячіший" напишіть і перерахуйте факти зради Зелі, тільки не голословні висери продажних журнашлюх і еспердів, факти, які відразу відобразились на життях простих , підкреслюю простих, українців.!?!?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не варто просто особливо звертати увагу на платних порохоботів та релігйних зомбі,..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отож, я і не звертаю, але проблема пдатних порохоботів дуже надумана, люди просто пищуть ті які відірвані від кормушки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
звичайно..Барига великий жмот..
порохоботів суттєво поменшало вже після 1-го туру..
 показати весь коментар
 
 
Бот, це людина без принципів. Його цікавить тільки холодильник. Так що їм саме Зе підходить.
 показати весь коментар
 
 
Та жмот-не жмот, а на виборах і през і зараз своїм представникам плате найбільше від всих, ну а керуючі місцевими осередками його піртій і приближонні, так як і сам барига, обдурюючи всих і нижчепідвласних і самого Петра, заробляють зараз сотні тисяч, як завжди після виборів квартири і автівки з салону купуватимуть??!?!! От хто по-справжньому взуває всих.
 показати весь коментар
 
 
Хто такі прості українці? Робітники, службовці, люмпени? Думка адвоката тобі підійде? Якщо так, то я перерахую.
 показати весь коментар
 
 
Ні, бо адвокати це "скользькіє тіпи" крутять доказами в ту сторону , яка платить, совісті у них не має, бо за гроші захищають людей які зробили злочин ( тяжкі злочини, хоча про це самі адвокати прекрасно знають і розуміють), а Законом як вони крутять..ойойой, пересіпуванням фактів ітд. І все це за гроші, правда буває у вас дуже рідко безкоштовний захист, таких собі малоімущих, ну ти сам знаєш. Короче АДВОКАТ І СОВІСТЬ ЦЕ ДВІ РІЗНІ ПАРАЛЕЛЬНІ, НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСІКАЮЧІ РЕЧІ.
 показати весь коментар
 
 
От і зараз відходиш від прямого питання і викривляєш його
 показати весь коментар
 
 
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
 показати весь коментар
 
 
Сплошной бред в комментариях не нуждается Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 3061
 показати весь коментар
 
 
Ostap Drozdov

На рівні метафор ці (в тому числі ці) вибори бачаться мені приблизно так:
...Найкращий вибір робиться тоді, коли немає вибору. А в політиці все навпаки: за наявності вибору зазвичай обирають (най)гірше. Я давно втратив віру в колективну мудрість народу, позаяк колективною буває лише дурість.
Люди приходять до супермаркету і прямують до стелажа з паштетами. Ось вам такий паштет, ось вам іншого виробника, а отутечки імпортні, а в кінці стелажа акційні. Люди дивляться на розмаїття і зосереджено вибирають. Але насправді не вони вибирають. Вони вибирають із того, що для них уже відібрав менеджер, який формує асортимент. Люди вибирають із відібраного.
За 28 років укр.виборець не спромігся на жоден свій авторський паштет.
28 років укр.виборець вибирає з-поміж допущеного до стелажа.
Ті, хто формують політичний асортимент, - віртуозні знавці з викладки паштетів. Вони ще й закільцювали на собі виробництво. Навчилися перемелювати шмельц і вигідно втюхувати його споживачам. Зіпсувався старий паштетик - не біда, нашвидкоруч, за 3-4 місяці до виборів на коліні наколотять нову субстанцію й успішно продадуть. Головне - щоб дизайн відповідав вимогам часу й етикетка промовляла правильними барвами. Вони 28 років набивали собі руку, створювали цілі маркетингові стратегії, набирали штат найкращих мізкозапудрювачів.
Усе для того, аби в доленосний момент, коли народний запит на докорінні зміни сягне своєї кульмінаційної точки, під звуки оркестру вивезти на середину торговельної зали новий стелаж. Гримлять литаври, лунають трелі гобоїв, повітря струшують ескапади струнно-смичкових - і споживачі ковтають слинку від яскравості продемонстрованого.
Так звані нові паштети виструнчилися в ряд. Для росмовних вимагачів новинок - свій товар, що СЛУЖить приманкою. Для укрмовних - свій ГОЛОС. Для конченої вати юговостока - перевірені консерви, які роками не протухають. Для власників карток лояльності - діячка з косою на обкладинці. Для відділу солодощів - акція 25%.
І кінця краю не видно. Бо укр.виборець давно вже не ставить ніяких вимог до паштетів. Вони просто повинні регулярно оновлятися. Вони просто повинні бути на стелажі. Вони просто повинні бути.
Менеджери з формування асортименту грають на випередження. Тому ніколи не програють. Люди ж бо ******* вибирати. Не так важливо, чи потрібен людям новий паштет. Важливо під новий паштет створити запит. Новий паштет готується заздалегідь під сформований заздалегідь запит. І ось він, склепаний із підручних засобів, красується в відділі «новинка». Вони знають усе наперед. Тому що вони оце «наперед» і створюють.
Це не дуель, не протистояння, не змагання. Це - замкнуте коло з небажанням бігуна вибігти за його межі. Ну любить він цей супермаркет! Ну влаштовує його асортимент!
28 років триває виховний процес над народом. Його змалечку привчали до меншого зла. За руку до школи його вела безвихідь. Він закінчував університети вимушеного голосування проти волі. Він ішов на революційні курси підвищення кваліфікації свого електорального каліцтва.
Він просто звик, що всі ці паштети треба перепробувати.
Він занадто довго привчався, що не потрібно міняти раціон.
І тепер він - мастак, профі, неперевершений спеціаліст із вибирання.
Він не дивиться на склад продукту, бо довіряє. Не вивчає репутацію виробника, бо навколо ажіотаж. Не бойкотує супермаркет, бо без нього життя немислиме.
Особливо якщо в бонус до паштетів ідуть рожеві окулярі. Сезонні. Щоправда, б'ються вони склом до середини.
...Так, я піду голосувати. Укотре непрохідні. Традиція, перевірена часом.
 показати весь коментар
 
 
Незнаю, як воно там, але мене більш влаштовує зрада- Доллар по 25, 85грн. і Євро по 28грн ніж незрада і патріотизм - Доллар по 28-29 і євро 33грн. Мабуть трохи в Панамські офшори менше баксів стали виводити.????
 показати весь коментар
 
 
Чому, поясни, ти ж мабуть розумніший від Саакашвіллі???
 показати весь коментар
 
 
Чому Саакашвіллі-ліцензований ідіот? Ти ж грамотний- повинен відразу ж зрозуміти , що в тебе просять пояснити одним простим реченням??? А ти відразу тупиш "Що саме тобі пояснити", а що мені пояснити, виходячи із мого простого питання, щоооо....?
 показати весь коментар
 
 
Не всцикайся, ти так одразу. Я, дійсно не зрозум на що тобі відповісти. Зараз на годинкувідійду і відповім.
 показати весь коментар
 
 
Для сцикуна,який відразу всцикається і думає що всі такі, повторю питання більш дохідчиво "по-дитячому", бо ти сцикун неврубаєшся. На основі реальних фактів поясни, чому ти вважаєш, що Саакашвіллі ліцензований ідіот???? Так зрозуиіло??
 показати весь коментар
 
Саака, дешевая подтанцовка в раскладах Коломойши...
Как можно идти на выборы и в тоже время
призывать избирателей голосовать за другую партию?

 показати весь коментар
 
 
Стаття написано неправильно. Краще послухати що каже сам Саакашвіллі.
 показати весь коментар
 
 
Дивись, бо тебе за правду зараз видалять із форума.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед грузинского реформатора, лидера «Руха новых грузинских сил» в киевском ресторане «Сулугуни», обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за батоно тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что мцыри на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» Порошенко и устраивать в Киеве Майданы.
Не откажутся они это сделать вторично, чтобы отобрать голоса у демократических сил и внести очередной раскол.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вчи українську мову,кацапчику-твоя х'ло-малява тут не прохондже-по спискам-за СН,а по мажоритарці-за РНС.
 показати весь коментар
 
 
Михуил....а может таки на родину в Сакартвело поедешь? Там тебя "очень и очень" ждут))
Хотя с твоим знанием географии ты только дорогу на х..й знаешь хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Сильно. Поддержка стороников саакашвили однозначно можете стать решающей. При условии, что все ети пятьдесят человек прийдут голосовать...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Він колись вже закликав підтримувати порошенка і березенка. Типовий лох, що він буде казати в своє виправдання через два роки?
 показати весь коментар
 
 
Частина моїх колишніх друзів рвала пельки за нього: "Ми не за зебіла, а за нашого міхо!". Ну що, подобається вам ваш вибір?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
популіст Міхо втратив перспективи в Україні.
ну і хрін з ним. Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 6506
невелика втрата..
своїх-"завалісь"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Карлсон улетел, но обещал вернуться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И Зеленский и Саакашвили политики достойные Украины. С ними народ связывает будущее страны.
 показати весь коментар
 
 
хорошо
часть колеблющихся проголосует за "Свободу"
 показати весь коментар
 
 
Для чего идти на выборы, а теперь бояться, что сам же отобрал голоса у Зеленского?
Снимайся с выборов и не надо никого просить.
Надо думать прежде, чем что то делать!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Голосуйте за міф . Дурдом. І ця людина керувала країною.
 показати весь коментар
 
 
Чого терти -то. Слуги і є черговим міфом -розводом , як недавні бпп , нф,і нинішня окупаційна платформа за проживання українців на Колимі в концтаборах. Безкінечний лохотрон для лохів.
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый Цензор! В первом и пятом абзаце статьи помещена взаимоисключающая информация:
1. Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав голосувати за його політичну силу за партійними списками, а на мажоритарних округах віддати голоси "Слузі народу".
5. "Ми просимо прихильників підтримати наших мажоритарників, а за списками, з огляду на ситуацію, що склалася - віддати голоси за "Слугу народу"", - написав Саакашвілі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138618
 показати весь коментар
 
 
Цензор під петюшками-це свідома очепьятка.На фейсбуціРНС розяснено все -хто голосує-той знає!
 показати весь коментар
 
 
Что Миша,и тут отсос не в падлу сделать,ради этого и своих лохов швырнуть?Пламенные борец,***!
 показати весь коментар
 
как правило все кто против М.Саакашвили ставленники олигархата, любители русского мира по хохляцки и убежденные коррупционеры. эй, гопота голозадая, ты то почему против Михо? тебе, что при этих, что при тех косточку через плече кинут, не ссы.
 показати весь коментар
 
 
Ну а подумати ? . 5 років назад наскоро склепали два клуби по своїх інтересах бпп і нф , і що де вони ? . Взяли своє і тю-тю. І знову черговий клуб по інтересах склепав собі партійку під назвою Слуги , знову розведе лохів і з торбами грошей вирушить в теплі краї ?. Партії створюються роками а не під чиюсь смазливу фізіономію
 показати весь коментар
 
Молодец Михаил, решение достойное великого человека. Поддерживаю от всего сердца. Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 3997
 показати весь коментар
 
 
Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал голосовать за его политсилу по партийным спискам, а на мажоритарных округах отдать голоса "Слуге народа".
Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа.

Цензор, ау! Два абсолютно протилежних твердження.
Судячи з того, що висить вже доволі давно - зроблено спеціально щоб плутати людей. Просто косяки тут доволі бистро правлять.
 показати весь коментар
 
 
Косяк в первом утверждении - следуя логике.
 показати весь коментар
 
У Миши нюх, как у собаки - нос держит по ветру. Но, как и с Порохом, его ждет очередное фиаско. Все мало-мальски достойные должностишки забиты на пять лет вперед. На всяк пожарный, забывать о прошлом не стоит. Бегство по крыше, отлов за волосы в кафешке, мешок на голову, взлет-посадка. Не успеешь оглянуться - и ты уже в свободной и демократической Польше критикуешь новоизбранного.
 показати весь коментар
 
пропеллера понесло, верный пёсик пецю гавном поливать перед выборами, жаль что этот дурак не понимает, что после них он никому не будет нужен
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСаакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору