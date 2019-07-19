EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  2453  52
Все про:коноплі (55) Садовий (245) Самопоміч (292) Терещенко (13)

 "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

Лікувальна як засіб проти стресу і корисна для тих, хто має зайву вагу або підвищений рівень холестерину.

Як передає Цензор.НЕТ, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розмістив у себе на Facebook-сторінці відеоролик, в якому популяризує конопляну олію українського виробництва.

"Багата антиоксидантами, тому закликаю не соромитися, а щодня вживати олію з конопель. Це дуже корисно. Наш, український продукт", - говорить на відео Садовий.

Як пояснює він у пості, ролик знятий на плантаціях технічних конопель у Глухівському районі Сумської області.

"Їздив туди підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від "Самопомочі" б'ється з адептом "русского мира" Деркачем", - написав Садовий.

Читайте також: "Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк

Нагадаємо, вчора в ефірі токшоу "Право на владу" Андрій Садовий закликав демократичні політичні сили підтримати кандидата в народні депутати Мішеля Терещенка в 159-му виборчому окрузі на Сумщині.

"Його основний опонент на виборах - місцевий феодал Деркач, який організовує масову скупку голосів", - сказав Садовий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138541
 
   
 Топ коментарі
 
Ще пам'ятаю як на сільських городах було по декілька кущів конопель й рядок-два маку.. На Маковія йшли до храму освячувати власновирощені голівки маку, пиріжки пекли з власного маку..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это она по документам техническая, а так самая что ни на есть забористая.
 показати весь коментар
 
Да легализуйте вы уже ету коноплю. Уже давно доказано что конфеты и алкоголь намного сильнее бьют по здоровью.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эту рекламу должен делать зедебил
 показати весь коментар
 
 
Ролик на зелохторат и рассчитан.даже сам Зе проголосует за Садового
 показати весь коментар
 
зедебил будет на маковом поле булочки с маком рекламировать)) нынче грамм дорогой, за рекламу хорошо заплатят.
 показати весь коментар
 
Снуп с Садовым бы подружился и зачитал рэпачок.
 показати весь коментар
 
 
Ще пам'ятаю як на сільських городах було по декілька кущів конопель й рядок-два маку.. На Маковія йшли до храму освячувати власновирощені голівки маку, пиріжки пекли з власного маку..
 показати весь коментар
 
 
коноплю не помню...а вот мака действительно было очень много... мешками головки, с орех, собирали и высушивали... а какие вкусные рулеты и пирожки со свежим (не прелым) маком...
не помню чтоб кто-то наркоманил... может просто я не знал?))) (и не знаю слава Богу!)
 показати весь коментар
 
 
Скушав на завтрак булочку с маком в день устройства на хорошую работу, Вы имеете почти уверенный шанс не пройти наркотест в полдень. Покажет остаточные следы опиатов. И хорошая работа - бай-бай.
 показати весь коментар
 
 
У меня опыт. К употреблению моими работниками конопли я отношусь спокойно, лишь бы не во время работы. А вот все остальное в моем цехе не имеет места, поэтому - рэндомные наркотесты.
 показати весь коментар
 
Коноплю выращивали на домашних огородах в каждом селе и сдавали в Заготконтору. Детьми, с дури, там в пряталки играли.Потом было хреново, голова болела. Дед ругал, городские дураки мол. А про то что это наркота даже не догадывались...А вот по мак наркоши в огород лазили. Но все только смеялись с дураков.Коноплю постаралась запретить хлопковая мафия. Это им офигенный конкурент..
 показати весь коментар
 
а всего то надо было физику не прогуливать
 показати весь коментар
 
самопомич, свобода, голос- проекты ФСБ!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину и спасти украину от русского мира!!
 показати весь коментар
 
Хитер бобер... Це ж замах на 73% Зеленського!
 показати весь коментар
 
 
а вот это уже интересно. масло конопли действительно очень полезное.
 показати весь коментар
 
мій батько пам'ятав як вона росла майже в кожному городі і олію зеленого кольору і конопляні мішки нікому не спадало не думку іїі курити.
 показати весь коментар
 
 
Так раньше и клей и ******** никому не приходило в голову нюхать. Их тоже запретить? если дебил то всегда найдет чем убиться а нормальным людям только неудобства.
 показати весь коментар
 
 
а маша , которая за грибами пошла ...и понеслась "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 3784
"Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 5115
 показати весь коментар
 
 
От заявив би краще, що за легалізацію - одразу б рейтинг підскочив би!
 показати весь коментар
 
По ходу туда регулярно ездит не только Садовый))
 показати весь коментар
 
 
Надо чтоб президент заценил и приехал с официальным визитом
 показати весь коментар
 
 
Скоро появится реклама украинской маковой соломки?
 показати весь коментар
 
Не знаю насчет маковой соломки а от мак с бабушкиного огорода был самый вкусный, особенно когда с головки в рот высыпаешь аж сладкий. Магазинный пересушеный пополам с пылью и фунгицидами и рядом нельзя ставить, то действительно отрава а не мак. С ним даже пирожки и кутя не получается.
 показати весь коментар
 
Не треба "сцять кип"ятком у стелю...". Глухівська насіннєва станція вивела сорт технічних конопель, у якому відсуня наркотична складова, вже більше десятка років тому, і зараз успішно торгує насінням по всьому світу... Конопляне волокно, як і джутове - прекрасна складова джинсової тканини... Це "арматура" для неї... А наповнювач - бавовна.. От тільки джут у нас не росте... Тому в СССР ніяк не могли виробить нормальну джинсову тканину - коноплі тоді вже були зборонені, і як нарковмісні, і тому, що іх мочили в природних водоймах, а це шкодило довкіллю...
 показати весь коментар
 
 
Снупа уже во всех аэропортах мира арестовывали за травку. А он не понимает за что, ведь для него это лекарство.
 показати весь коментар
 
От конопли пока никто не умер, а от бухла мрут, как мухи.
 показати весь коментар
 
 
Всегда в Украине выращивали лён и коноплю. Не для дури, а для дела. Штаны да вышиванки - всё это домотканого полотна льна и конопли. Так было и до сих пор есть! Український виробник конопляної тканини| тканина конопляна, тканина hemp, волокно з коноплі

еще - Полтавская конопляная фабрика как источник жизни https://peremogi.livejournal.com/16249181.html


 показати весь коментар
 
 
Шо вы так возбудились на картинку конопляного поля, наркоши несчастные? "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 7648 это технический конопель, его, шоб вставило, надо два стога скурить.
 показати весь коментар
 
 
Садовий завбачливо готується взяти під контроль виробництво коноплі на Галичині..


Хоч якось компенсувати втрату посади Мера.. "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 6496
 показати весь коментар
 
Забавно получается: все бухают, но те же самые люди при виде конопли визжат о наркомании. Просто поинтересуйтесь о проценте смертности от алкоголя и конопли и сравните.
 показати весь коментар
 
 
А ще у коноплі "технічної", як було вказано вище, безліч застосувань (колись найкращі канати і парусина були з коноплі). Ця культура вимагає менше води, не потрібні гербіциди і пестициди і вона не виснажує землю, як соняшник і кукуруза.
 показати весь коментар
 
 
Культура дуже корисна, але виробники алкоголю та наркодилери дуже пручаються її легалізації. Це ж скільки грошей втече від них...
 показати весь коментар
 
Ну і зрозуміло, що етиловий спирт "гірший" наркотик від коноплі .
 показати весь коментар
 
 
Конопля плохо, алкоголь делающий из человека больное агрессивное животное, намного лучше.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору