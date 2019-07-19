 Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого. ВIДЕО

Про це написав на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про цікаве відео його зустрічі з президентом у міністерстві оборони на презентації житлових модулів. Оскільки знімали зі спини з відстані здалося, що президент Зеленський розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра, чи навіть штовхнув його.

Однак С. Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів, було так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапки і К. Тимошенко. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!". Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла за планом", - написав Бутусов.

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