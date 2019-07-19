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Все про:Зеленський (2157) Полторак (727)

 Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого. ВIДЕО

У ході презентації житлових модулів для військовослужбовців у Міністерстві оборони ніякого інциденту між президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Степаном Полтораком не відбулося.

Про це написав на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про цікаве відео його зустрічі з президентом у міністерстві оборони на презентації житлових модулів. Оскільки знімали зі спини з відстані здалося, що президент Зеленський розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра, чи навіть штовхнув його.

Однак С. Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів, було так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапки і К. Тимошенко. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!". Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла за планом", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво гуртожитків для воїнів відбувається за графіком, - Полторак відвідав об'єкти будівництва військового житла на Львівщині. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138522
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленского вынесут вперёд ногами с Банковой. Я прогнозирую пол года, максимум восемь месяцев. И это сделают военные вместе с добробатами. Запомните, этот так оно и будет.
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Там і без нього є кому тертися. Правда, не як діти.
Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего - Цензор.НЕТ 6816
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За идею! Не можем смирится, что президентом у нас стал гопник-наркоман. Логика проста - после президента-зека началась война. После президента гопника-наркомана от Украины ничего не останется.
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Такам хамська поведінка вже не підлягає лікуванні. А тим ,хто це одобряє--то це і вас стосується. Гопникі дебільні.
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Зе сказал не СЕКУНДОЧКУ, а ВАЛИ НА ЙУХ ОТСЮДА!!!! вон, чуть хомчаку по траектории не досталось ))))))

видно, полторашка в печенках уже сидит! имел бы честь офицера и совесть гражданскую - давно бы само ушло! а то бегает как собачонка обиженная за презиком
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конечно, назначенный хомчак, который отдал призказ идти пацанам на убой погубив тем самым 700 человек а сам в кустах валялся со сжатым сфинктером!!!!! бросив журналистов и памперсы - убежал. Но это всё не важно - важнее то, что он человек "лучшего в мире министра"! Вот у кого честь и достоинство, достойнейший человек! твари, как вы уже достали со своей памятью колибри!
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Так а кого воно могло призначити? Само чотири рази повістку не отримало, бо мама не передала, і генерала собі підібрало, який кинувши усіх під час бою, з ночником удрало.
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честь офицерская состоит в том чтобы служить державе, а не президенту. Поэтому он должен быть на своем месте до последнего, несмотря на обиды зеленой сопли.
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у клоуна не має честі. у нього може бути талант, гумор, можливо ще щось, але ніяк не честь.
З військового клоуном стати можно, а навпаки - ні
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почему с аваковым, который многократно попался на доказанной коррупции, приватизировал себе государственное имущество итди тп не получает подобных ласк от гидранта? ПОЧЕМУ коррупционнер во власти а бонопард в детских сандаликах 35 размера его за собой повсюду таскает????

выбрали дауны мафиозный клан во власть во главе с ширмой, будете своими телами пули закрывать ВСЕ ВМЕСТЕ, все 73%!!! лично моей ноги на майдане не будет, я быстрее уеду со страны, твари конченые... только жить начали
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Тримайся, Вовік! Вже недовго залишилось терпіти цю накачену свинячим жиром ментовську пику полторака. Щойно буде створена більшість - почнуться відставки і призначення цілими пакетами. Парубіям можна буде йти на Глеваху відпочити, вже їх послуги будуть непотрібні.
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Ти хочеш сказати що хамська поведінка президента - це нормально?

Ти проведи судову реформу..... зроби суди чесними і непідкупними.... а потім висунь звинувачення Полтораку.... якщо він щось начудив в Армії....

Для чого ця вся клоунада зі штовханиною?....


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Кому я ці звинувачення понесу? Матіосу? Який впритул не бачить контробанди зброєю з Луганоном? Який досі розслідує "замах на генпрокурора Шокіна з тепловізором"?
Заждіть трохи. Будуть вам і звинувачення, будуть вам і все інше.
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ЩЕ РАЗ....... РОБИ СУДОВУ РЕФОРМУ, РОБИ НОВІ СУДИ..... ПРИВОДЬ ЧЕСНИХ І НЕПІДКУПНИХ СУДДІВ у ці СУДИ...... Є щось на Полторака, Матіоса, Порошенка і інших порохоботів суди їх у цих судах.... Народ це буде тільки вітати
Але навіщо ця вся клоунада з відвертим хамством потрібна? Яб на місці Полторака реального вїпав би цього недомірка за таке.......
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зєлєчмошнікам не потрібні справедливі суди..суди будуть відстоювати тих, хто бацулитиме та провладних олігархів...Вітаю, зєлєшмарклі...не чекайте справедливого рішення в судах, якщо доведеться туди звертатися...збирайте гроші, бо саме від цього залежить рішення "іменем Зєлєбєні України"...
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Якщо ти хочеш навести порядок в країні (наприклад з корупцією в Армії), то він не наводиться штовханиною МІНІСТРА ОБОРОНИ....навіть якщо він і корумпований міністр.......

Мені ніколи не подобався Порошенко... Ця свиня українофоба Медведчука вернула в політику, як свого часу Ющенко Януковича..... Але бачу, що цей Зелінський - це повна лажа, а не президент....
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Де ви побачили, що у полторака є честь офіцера і він подав рапорт після цього?
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Так полторуха серло зашуганое, моцный министр, моцный😀
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Обьяснение холуя- барин хороший, это я сам дурак.
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Po mojemu otalknul on ego.Za sto interesno i ************* s nim.Pridiot vremia i s nim budet tak obciatsia
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Дедушка с внуком рассматривают старый альбом с фотографиями.
- Кто это, дедушка?
- Это Гитлер выступает на митинге, внучек.
- А что он говорит, дедушка?
- Смерь евреям.
- А это кто с ним рядом, ты, дедушка?
- Я.
- А почему у тебя поднята рука?
- А это я говорю ему: "Товарищ Гитлер! Секундочку!"
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та не штовхав зеля нікого,просто руку повернув і сказав секундочку,так буває полторак просто не очікував що зеля різко повернеться от і вийшов ефект того ніби він штовхнув його.Вже тут істерику порозводили.
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ну в таком случае Зе под амфетамином, не осознает резкость и амплитуду движений.
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Хомчаку руку пожал, Полтораку - нет. Ходит рядом с Полтораком, тот ему что-то говорит, а этот морду воротит и вроде птичек слушает. Конечно оттолкнул. Если бы сказал "секундочку", то министр отошёл на пару шагов и подождал окончания разговора. А был порыв отодвинутся от руки, направленной в его сторону. Так что не надо вешать нам лапшу на уши...
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Бутусову не дают покоя лавры антонины геращенко. Он тоже любил первым напудить в пейспук новостей) Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 2790
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полторак какойто скушный вместо того чтобы ответить наркоману двоечкой стал скулить и оправдываться дескать сам дурак виноват
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За людиною стоїть військо, престиж, імідж. Я думаю що керівник його рівня чудово розумів це, у ту "секунду" поки приймав рішення - ******.ти цього недоростка, чи зберегти власну честь та гідність, а з нею і усіх своїх підлеглих. Якби по усім світовим телеканалам показали як Міністр із президентом у пилюці душать одне одне, а охорона їх розбороняє, іміджу би це нашій армії не додало...
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зачморене бидло, ухиленець від захисту держави, своїми смердючими руками взагалі не може торкатися жодного громадянина України, хто захищав і захищає Батьківщину і цю обдовбану мразину в тому числі від "руського міра".
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Можу зробити лише одне - висловити співчуття дружині Зеленського... Страшно уявити, як це жити із таким неадекватним і неврівноваженим поцом...
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Трижды судимый Янукович по сравнению с этим гопником кажется аристократом . Судя по всему с экологией в Крывом Роге значительно хуже чем на Донбассе. Как может у профессора родится такое хамло? Или настоящий отец не профессор?
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Подивіться інтерв'ю... не знаю який він професор, але Совок ще той. Кривий Ріг ніколи в Україні не був містом інтелігенції... ні єврейської, ні української, ні російської/мадярської чи ще якоїсь.
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Люди заробляють, не заважайте. Пєця платить - стецькі гадять.
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В том то и дело, что умные и мудрые понимают всю ответственность в управлении страной. Ну а наркоману , естественно - море по колена.
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що саме з "управления страной" ти побачило на цьому відео?
Я побачив нервовий зрив людини, яка усього на всього два місяці працює, в умовах, що неможливо порівняти навіть близько із тими коли Пеця став на цю посаду. Від чого у нього нерви здають? В нього у Слав'янску кацапські банди орудують? В нього кацапи регулярну армію під Іловайськ кинули? А що ж тоді буде якщо (не дай Бог) це станеться? Він буде бігати і волоси на голові рвати?
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воно перше побіжить запарєбрік становитись на коліна, або зовсім зникне
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Так ми ж знаємо, що не можемо управляти країною, тому і не беремо відповідальність. Може і йому б так само?
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И при этом Полторак отлетел на метр ?! Вот это "секундочка"......
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Плеать, что это за охранники?!
Окуеть...
Да их только за один этот эпизод ********* надо как котов шелудивых!
Где блокировка со спины, правой и левой руки?

Совсем, олухи, епонулись?!
А будь у этого "полторака" отстрел с правой руки, какое тело вы бы в морг сей час везли, бодиарты куевы?!
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на он опять явно под коксом, как всегда дерганный и не адекватный!
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конечно.
но восклицательный знак у секундочки был очень большого размера вместе с капсом
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зеленский перднул и пошли круги по болоту... Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 6530
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Посмотрела видео дальше. Стоят ржут оба. И что?
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Порохоботы, не, не так, элитка нации обсуждает в комментариях на Цензоре возможность военного переворота Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 5954 . Бутусов, я конечно понимаю, что ты пашешь на петьку, но ты видимо не понимаешь что благодаря вот таким вот " комментаторам " твой сайтик становится ничем не лучше того же 112 или ньюсван. Почему люди, обсуждающие военный переворот ещё не в бане,а? " Патриот Бутусов"
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Иди на .... с сайта молодой ,выпей яду сам или поможем, лошара.
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Степа Полторак, тебя толкнул нагло и грубо в грудь щенок чивавы в армии не служивший, ты заслужил наверное это тем шо прикормился у корытца и терпеть готов.Помним все как пэця пацану перед выборами сливку делал ?А это в исполнении минишмаркли и слова его мамы -мой сын такой хороший вам в догонку.**...ый стыд.
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Но в час, когда полночь погасит краски
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной
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Да всё уже понятно.
Необходима срочная экспертиза состояния здоровья этого..... клоуна.
Или зависимость или психопатология.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПолторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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