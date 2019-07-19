 Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого. ВIДЕО

Про це написав на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Щойно спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про цікаве відео його зустрічі з президентом у міністерстві оборони на презентації житлових модулів. Оскільки знімали зі спини з відстані здалося, що президент Зеленський розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра, чи навіть штовхнув його.
Однак С. Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів, було так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапки і К. Тимошенко. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!". Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла за планом", - написав Бутусов.
видно, полторашка в печенках уже сидит! имел бы честь офицера и совесть гражданскую - давно бы само ушло! а то бегает как собачонка обиженная за презиком
З військового клоуном стати можно, а навпаки - ні
выбрали дауны мафиозный клан во власть во главе с ширмой, будете своими телами пули закрывать ВСЕ ВМЕСТЕ, все 73%!!! лично моей ноги на майдане не будет, я быстрее уеду со страны, твари конченые... только жить начали
Ти проведи судову реформу..... зроби суди чесними і непідкупними.... а потім висунь звинувачення Полтораку.... якщо він щось начудив в Армії....
Для чого ця вся клоунада зі штовханиною?....
Заждіть трохи. Будуть вам і звинувачення, будуть вам і все інше.
Але навіщо ця вся клоунада з відвертим хамством потрібна? Яб на місці Полторака реального вїпав би цього недомірка за таке.......
Мені ніколи не подобався Порошенко... Ця свиня українофоба Медведчука вернула в політику, як свого часу Ющенко Януковича..... Але бачу, що цей Зелінський - це повна лажа, а не президент....
- Кто это, дедушка?
- Это Гитлер выступает на митинге, внучек.
- А что он говорит, дедушка?
- Смерь евреям.
- А это кто с ним рядом, ты, дедушка?
- Я.
- А почему у тебя поднята рука?
- А это я говорю ему: "Товарищ Гитлер! Секундочку!"
Я побачив нервовий зрив людини, яка усього на всього два місяці працює, в умовах, що неможливо порівняти навіть близько із тими коли Пеця став на цю посаду. Від чого у нього нерви здають? В нього у Слав'янску кацапські банди орудують? В нього кацапи регулярну армію під Іловайськ кинули? А що ж тоді буде якщо (не дай Бог) це станеться? Він буде бігати і волоси на голові рвати?
Окуеть...
Да их только за один этот эпизод ********* надо как котов шелудивых!
Где блокировка со спины, правой и левой руки?
Совсем, олухи, епонулись?!
А будь у этого "полторака" отстрел с правой руки, какое тело вы бы в морг сей час везли, бодиарты куевы?!
но восклицательный знак у секундочки был очень большого размера вместе с капсом
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной
Необходима срочная экспертиза состояния здоровья этого..... клоуна.
Или зависимость или психопатология.