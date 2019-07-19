 "Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
"Ми не користуємося безкоштовними концертами тому, що ми не розцінюємо це як підкуп виборця або агітацію. Підкуп виборця - це коли вам гроші дають або роздають гречку. Ось це підкуп. Концерт вас ні до чого не зобов'язує", - сказав Разумков.
Смешные они.
Тут, примерно, та же картина...
Если концерты бесплатные, то он врет. Есть факты?
страшно
- Не, мы просто херячим по роялю
Кандидат від політичної партії "ГОЛОС" по 120 виборчому округу Львівської області.
Судячи з відповідей, питання коаліції з Слугою Народу для ГОЛОСУ вже вирішено. Якщо їх покличуть, вони з радістю приєднаються до "слуг".
Питання в тому чи підтримуєш це ТИ, голосуючи за ГОЛОС?
Добре подумайте про те, що ви голосуєте за тих же зелених тільки трохи інших.
Лінк на поки що "живі" коменти.
Mason Lemberg
Вон и оппоблок закатил на востоке раздачу массовые гулянья с пирожками. Тоже не гречка.
Я бы сказал Money for Nothing - . Если в стране ходят денежные знаки значит их у кого то очень много - Остап Бендер