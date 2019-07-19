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 Політика України, Суспільство
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Все про:агітація (118) концерт (117) Разумков Дмитро (94) Слуга народу (126)

 "Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу". ВIДЕО

Концерти на підтримку партії "Слуга народу" не є способом підкупу виборців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Ми не користуємося безкоштовними концертами тому, що ми не розцінюємо це як підкуп виборця або агітацію. Підкуп виборця - це коли вам гроші дають або роздають гречку. Ось це підкуп. Концерт вас ні до чого не зобов'язує", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138479
 
 
 Топ коментарі
 
Почему-то ассоциация с блядством.
Не проституция. Деньги не дают!
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гречка то же ни к чему не обязывает: всегда можно взять и проголосовать по совести! ты не "разумков" ты "олбообов"! "Подкуп избирателя - это когда деньги дают или гречку. Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3768
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Какой милый наперсточник... И лупатенькие глазенки честные-честные...
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Гречка и тушёнка так же ни к чему не обязывает, как и концерт. *********
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Преступление-это когда "наглухо", а если просто кости поломать или ***#о начистить, то это ни к чему не обязывает🤔🤔🤔🤦
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Можно подумать, что гречка к чему-то обязывает...
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А до цього 95 квартал давав безкоштовні концерти?))
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Цей разумков вважає що всі навколо дурні. Надання благ любих чи це гречка , гроші ,концерт, безкоштовний відпочинок на курорті, надання елітних машин, жриць кохання чи житла за символічну плату в 1 гривню для особистого користування, проведення безкоштовних корпоративів чи других дійств то є підкуп людей .
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Если такой же концерт год назад стоил от 200 грн за место и будущем будет, а сейчас бесплатно - то это подкуп. А если нет, то квартал пусть оставшуюся жизнь пусть танцует бесплатно. Пусть ответит - почему сейчас бесплатно? Коммерческая организация, есть затраты - нет доходов, это прямые убытки, соответственно, даже если есть затраты но нет дохода, но создан продукт - плати налоги. Короче - взятка.
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И вообще - это просто - дайте запрос в ГПУ или какой-нибудь суд - пусть ответят профессионалы взятка или нет, а не какой-нибудь Разумков сын Яныка и Азарова.
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Бесплатній концерт перед выборами, на который в обычной жизни билет стоит от 500 грн -- конечно не подкуп. Но тогда -- почему он бесплатный? И почему бесплатный только перед выборами?
Смешные они.
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Просто писяют в глаза своему лохторату, а тот еще и облизывается.
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Когда-то, тут мелькала карикатура: Помост. Перед помостом - восторженная толпа. Часть - с банками в руках... На помосте - щит. На нём - восходящее солнце и надпись "Божья роса". С противоположной стороны стоит мужик, похожий на Путина, ссыт поверх щита ("коником"), а толпа пытется ссаки в банки поймать. Мужик, повернув голову в сторону, говорит стоящим сбоку людям: "ВЕРЯТ!!!"
Тут, примерно, та же картина...
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Ми не користуємося безкоштовними концертами Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3138479.

Если концерты бесплатные, то он врет. Есть факты?
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А Олежка разве не светился в рекламе Земанды?
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Ну ладно -- Зе... Но оппоблок......... І не бридко йому?
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Бл. сегодня оно в Северодонецке от слуги...
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- Вы шо тут делаете, подкупаете лохторат?
- Не, мы просто херячим по роялю "Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8812
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Говоримо "Голос" -- маємо на увазі "Слуга народу"

Кандидат від політичної партії "ГОЛОС" по 120 виборчому округу Львівської області.

Судячи з відповідей, питання коаліції з Слугою Народу для ГОЛОСУ вже вирішено. Якщо їх покличуть, вони з радістю приєднаються до "слуг".

"Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9867

Питання в тому чи підтримуєш це ТИ, голосуючи за ГОЛОС?
Добре подумайте про те, що ви голосуєте за тих же зелених тільки трохи інших.
Лінк на поки що "живі" коменти.
Mason Lemberg
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В Харькове сегодня Казка выступит в поддержку Писаренко (168 округ). В Парке Горького, в 21-00. А до этого Песняры и еще кто-то.
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а якщо гречку зварити - то не підкупив, а нагодував! меценат
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Ссут в глаза. Гречка тоже ни к чему не обязывает.
Вон и оппоблок закатил на востоке раздачу массовые гулянья с пирожками. Тоже не гречка.
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Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа".

Я бы сказал Money for Nothing - . Если в стране ходят денежные знаки значит их у кого то очень много - Остап Бендер
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Від гречки більше користі ніж від вашого гівняного цирку.
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Хорошо хоть разумков объяснил что такое подкуп, зелохи же не знают)))))
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Пока существует быдло, до тех пор будут Узеленского, ПРасы, шарики и прочие разводилы лохов.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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