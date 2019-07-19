 "Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Ми не користуємося безкоштовними концертами тому, що ми не розцінюємо це як підкуп виборця або агітацію. Підкуп виборця - це коли вам гроші дають або роздають гречку. Ось це підкуп. Концерт вас ні до чого не зобов'язує", - сказав Разумков.

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