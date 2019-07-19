 Нардепа Пономарьова викликали на допит до поліції у справі про вбивство Олешка (Сармата). ВIДЕО

Про це повідомив народний депутат Мустаф Найєм у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже важлива новина, багато хто її чекав майже рік. 31 липня 2018 року, того самого дня, коли облили кислотою Катерину Гандзюк, стався ще один резонансний злочин, який довгий час був у тіні протестів і мало привертав увагу громадськості. Того дня в місті Бердянську Запорізької області двома пострілами в упор було убито активіста Віталія Олешка, Сармата. Віталія розстріляли з обріза двоствольної гладкоствольної мисливської рушниці на очах у дружини і близького друга. Весь цей час слідчі, прокурори і друзі Сармата побічно або прямо натякали, що за вбивством стоять народні депутати і неофіційно навіть називалися прізвища", - прокоментував Найєм.

Він стверджує, що "сьогодні ситуація прояснилася".

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"Кілька годин тому Національна поліція вручила повістку про виклик на допит народному депутату Олександру Пономарьову як свідка у справі про вбивство активіста Віталія Олешка з позивним Сармат. Наскільки мені відомо, за однією з версій слідства, Олександр Пономарьов разом зі ще одним народним депутатом Сергієм Валентіровим (БПП) можуть підозрюватися в причетності до замовлення вбивства Віталія Олешка. Обидва депутати на цей момент балотуються у мажоритарних округах у Запоріжжі від партії "Опозиційна платформа - За життя". Олександр Пономарьов, відповідно, за 78 округом, а Сергій Валентіром за 81 округом", - написав нардеп, опублікувавши відео, на якому, за його словами, зафіксовано момент вручення Пономарьову повістки.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.