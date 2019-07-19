 "Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
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"Подальших дій з паном Парубієм як зі спікером Верховної Ради я більше не бачу... Після його останньої відповіді я більше не бачу жодного сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом", - сказав він.
Таке рішення він пояснив тим, що Парубій блокував всі ідеї його команди і прохання президента про скликання позачергового пленарного засідання Ради 18 липня.
Зокрема Зеленський акцентував, що пропонував скасувати мажоритарну складову парламентських виборів та знизити прохідний бар'єр для партій до 3%, однак Рада цього не зробила.
"Я дуже хотів знизити прохідний бар'єр, це були наші дві пропозиції - давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар'єр до 3%. І ми могли це зробити за один-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з Парубієм... На жаль, багато партій не зможуть пройти бар'єр в 5%. На жаль. І це буде саме через пана Парубія. Великий йому привіт", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів.
Между нами выросла стена
И это полностью твоя вина.
Между нами взорваны мосты
И это все, чего добился ты.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда не подходи.
Найбільшою його проблемою було те, що він з Порошенком разом Україну руйнували трохи швидше ніж будували.
- ааа....не хочууу видеть палубияааа...пусть он уйдёооот..... а то я бохдану ... ласказууу...
Вовочка, на обиженных воду возят и то, чем ты играешь на рояле, ложат!