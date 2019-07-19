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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський після відмови Андрія Парубія скликати парламент на позачергове засідання заявив, що не має наміру взаємодіяти з ним і розмовлятиме вже з новою Верховною Радою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

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"Подальших дій з паном Парубієм як зі спікером Верховної Ради я більше не бачу... Після його останньої відповіді я більше не бачу жодного сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом", - сказав він.

Таке рішення він пояснив тим, що Парубій блокував всі ідеї його команди і прохання президента про скликання позачергового пленарного засідання Ради 18 липня.

Зокрема Зеленський акцентував, що пропонував скасувати мажоритарну складову парламентських виборів та знизити прохідний бар'єр для партій до 3%, однак Рада цього не зробила.

"Я дуже хотів знизити прохідний бар'єр, це були наші дві пропозиції - давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар'єр до 3%. І ми могли це зробити за один-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з Парубієм... На жаль, багато партій не зможуть пройти бар'єр в 5%. На жаль. І це буде саме через пана Парубія. Великий йому привіт", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів.

Також читайте: Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138438
 
   
 Топ коментарі
 
"После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор."

Я хотів би, щоб ви, пане Зеленський, написали заяву про своє звільнення з займаної посади.
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Кто-нибудь в состоянии заткнуть ему рот? Что оно несет?
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Щой треба було довести. Патологічна манія величі. Звідси - невміння співпрацювати з тими, хто має незалежну думку. А істерична ВИМОГА!! скликати позачергове засідання Верховної Ради було розраховано на передвиборчу мобілізацію Зебенят.
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Офис преЗедента Украины и кабаре- дуэт " академия", соло на рояле В.А.З.:

Между нами выросла стена
И это полностью твоя вина.
Между нами взорваны мосты
И это все, чего добился ты.

Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда не подходи.
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Парубій - це полум'яний патріот. Найбільшим його недоліком є зовсім не якийсь там дефект мови, що, нібито , підтверджується якоюсь довідкою.
Найбільшою його проблемою було те, що він з Порошенком разом Україну руйнували трохи швидше ніж будували.
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Вата, звідки ви тільки беретесь? Ото сиділи тихенько по схронам п"ять років та чекали на реванш
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Вам, идиотам, Парубий сказал письмо Зеленского написано неправильно и его нужно привести в соответствие с законодательством. Вапросы?
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а им зе в очи нассал и зачем им что-то еще
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Да не о законах он так горячился. Посмотрим,как после выборов новая рада их сразу примет.Скорее всего это внеочередное заседание надо было,чтобы на три последних дня очистить округа от мажоритарщиков с рады.Пусть сидят и принимают законы,вместо встреч с людьми и агитации. В то время " слуги " будут вовсю агитировать и переубеждать избирателей конкурентов.
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кто ты, плять продажная или право имеешь?
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******** Гавнодавцев - за поребрик, я сам разберусь, кто Президент, а кто **********/преЗЕдент
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Ти не помилився? Мені здається що він клоун, що грає в нову для себе гру, бо нічого іншого воно не вміє
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Да какое там взаимодействие? Коротышка и Жертва Логопедов.
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"Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2309

- ааа....не хочууу видеть палубияааа...пусть он уйдёооот..... а то я бохдану ... ласказууу...
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А країна більше не бачить сенсу подальших дій з паном Зеленським, як з "президентом". Ну то як?
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Соевые рвут и мечут сами себе лайки ставят так их научил барыга "великий победитель всех времен"... "Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9785
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Девочка обиделась..
Вовочка, на обиженных воду возят и то, чем ты играешь на рояле, ложат!
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С медведчуком в качестве спикера ему,видно,будет удобнее"действовать"
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Могли зробити всі процеси в Україні невідворотними , натомість своїми діями привели в дім Путлєра. Особисте перемогло Державне .Тому, жалюгідна Рада , жалюгідний спікер . Навіть в кінці каденції , була надія , що нарешті зроблять Україну парламентською республікою щоб незалежати від чиїхось хотєлок і примх , так ні , особисте перемогло.
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не давайте клоуну разговаривать.пусть разумков п и с д и т
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У головного зебіла лайно замість мозку, коли вже йому закриють рота та розмовляти почне справжній президент, каломойський-розумков
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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