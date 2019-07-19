 З Вишинським навчалися, він був моїм свідком на весіллі. Але я вважаю його зрадником, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є Вишинський зрадником, Потураєв сказав: "Так. На жаль, так. Я вважаю, що він працював проти власної країни... Треба було чесніше вчинити. Треба було відмовитися від українського громадянства".

При цьому радник Зеленського вважає, що Вишинського потрібно обміняти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв