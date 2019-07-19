 З Вишинським навчалися, він був моїм свідком на весіллі. Але я вважаю його зрадником, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи є Вишинський зрадником, Потураєв сказав: "Так. На жаль, так. Я вважаю, що він працював проти власної країни... Треба було чесніше вчинити. Треба було відмовитися від українського громадянства".
При цьому радник Зеленського вважає, що Вишинського потрібно обміняти.
Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение...
.. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины....
...брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182....
...«Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы...
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961
т.е. разумков - один из авторов и проводников антиукраинской пропаганды у вышинского
Надо было отказаться от украинского гражданства".
Источник: https://censor.net.ua/v3138437
И работать против Украины чисто рашистским гражданином.
Тогда все было бы Ок ?
Во! А вы говорите, что у Зеленского все сдаваться собрались. Непохоже...