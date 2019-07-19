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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Вишинський (119) Потураєв (5)

 З Вишинським навчалися, він був моїм свідком на весіллі. Але я вважаю його зрадником, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО

Радник президента Микита Потураєв розповів, що підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність України керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський, був його "однокласником" і навіть свідком на весіллі. Однак, за його словами, це не заважає йому вважати Вишинського зрадником.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є Вишинський зрадником, Потураєв сказав: "Так. На жаль, так. Я вважаю, що він працював проти власної країни... Треба було чесніше вчинити. Треба було відмовитися від українського громадянства".

При цьому радник Зеленського вважає, що Вишинського потрібно обміняти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138437
 
   
 Топ коментарі
 
Политобозрение.Партия Шария объявила о своём слиянии с венгерской партией «Йоббик». Шаро-Йоббик ! Теперь всё по-настоящему ! *)
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и тут все друзья, кумовья) Что, зебилы, не так тогда было с Порошенко? Зачем поменяли шило на клоуна???
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и тут все друзья, кумовья) Что, зебилы, не так тогда было с Порошенко? Зачем поменяли шило на клоуна???
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потураев занимает какую-то тветственную должность как югик например?
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....Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение...
.. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины....
...брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182....
...«Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы...
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961
С Вышинским учились, он был моим свидетелем на свадьбе. Но я считаю его предателем, - советник Зеленского Потураев - Цензор.НЕТ 9327
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Це не нові обличчя, це нові дупи, що вже навазелинені під корнішон Путлера!
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Политобозрение.Партия Шария объявила о своём слиянии с венгерской партией «******». Шаро-****** ! Теперь всё по-настоящему ! *)
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это крючек фсб.т.е. вербованная кацапская агентура-это очевидно по поведению кремлевской ОПГ
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Яке жахливе життєве розчарування спіткало вас, пане Микито. Тримайтесь.
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Там с Вышинским был еще "один перец", см.ссылку на ЗН.: "385 материалов с цитированием или упоминанием директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова в период с 2014 по май 2018 года. Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии "Слуга народа" и потенциальный кандидат на пост главы Верховной Рады парламентско-президентской Республики Украина. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и ежепятничных подведений политических итогов недели. С участием разных людей, но регулярно встречаются имена знаковых политконсультантов - таких как Михаил Погребинский или Олег Волошин. Много материалов - расшифровок интервью Разумкова радио "Голос столицы" (это бывшее радио "Вести").
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Интересно, Разумков назовет публично Вышинского предателем ?
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Сотрудник Института массовой информации Роман Головенко в своей статье на «Зеркало недели» обратил внимание на тот факт, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в прошлом работал на сайте РИА «Новости-Украина», где главредом был скандальный Кирилл Вышинский. Так, в период с 2014 по май 2018 года на скандальном сайте появилось 385 статей, автором которых является Разумков



т.е. разумков - один из авторов и проводников антиукраинской пропаганды у вышинского
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"Я считаю, что он работал против собственной страны... Надо было честнее поступить.
Надо было отказаться от украинского гражданства".

Источник: https://censor.net.ua/v3138437

И работать против Украины чисто рашистским гражданином.
Тогда все было бы Ок ?
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А я кое- что нарыл об этом Потураеве. Оказывается, он ещё в 2014-м мелькал, а я и не слышал. Вот, например:
С Вышинским учились, он был моим свидетелем на свадьбе. Но я считаю его предателем, - советник Зеленского Потураев - Цензор.НЕТ 3756
С Вышинским учились, он был моим свидетелем на свадьбе. Но я считаю его предателем, - советник Зеленского Потураев - Цензор.НЕТ 3806
Во! А вы говорите, что у Зеленского все сдаваться собрались. Непохоже...
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Это прикольный черт среди зелебобиков, москали аж завывают когда его цитирует, он предложил переименовать рашку в Московию.
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Да-да! Он самый, это я тоже уже нарыл. А честно говоря, я о нем ранее ничего не слышал.
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Я тоже, впервые в жж журнале прочитал неделю назад, даже не знал что у Зели есть люди с такими взглядами.
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Поураєа, ти не Зєлєнскій. Тому не має ніякого значення, як вважаєш ти. Ти навіть не Богдан, щоб Зєлєнскій вважав, як ти.
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це ти так зеленського захищаєш від впливу?)))
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Взагалі це - сарказм. Мені у коментах написали, що Потураєв - хороша людина, . патріот. Якщо так, то що він робить у поганій компанії?
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фізіономія у нього на хороше не тягне...навіть у вишинського з цим краще
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Не дай Бог иметь таких друзей, как этот "советник" , завтра ветер в другую сторону задует, он и Зе предателем назовет...
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Типа как Сталин сначала лобызал Адольфика а потом обиделся?
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он мог бы помолчать, а не говно лить, все-таки друзья были, веда не баба на базаре...
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Ну так "если друг оказался вдруг.." чего молчать.
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"Ты его не БРАНИ - гони, вверх таких не берут и тут о таких не поют"...
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а на дальневосточный с ним бы рванула, если бы хорошие подъемные да у него чимидан тенге?
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Я у финнов клубнику собираю ... урожай хороший в этом году, так что не до юмора...
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да, у финнов не до юмора...видел ихние кинокомедии...невеселые
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Нормально у них с юмором - политики делают озабоченный вид, бизнес торговать стремится, аж гай шумит... З Вишинським навчалися, він був моїм свідком на весіллі. Але я вважаю його зрадником, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 6486
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Настоящий патриот. Не удивлюсь если он доносы на него писал.
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Ну всё правильно сказал, без розовых соплей: предатель - он и в Африке предатель
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗ Вишинським навчалися, він був моїм свідком на весіллі. Але я вважаю його зрадником, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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