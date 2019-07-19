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 Політика України
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 Наші перші бої почалися ще до того, як це офіційно назвали АТО і війною, - колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. ВIДЕО

Колишній командир полку "Азов", глава східного об'єднання партії Національний Корпус "Терен Схід" Максим Жорін, позивний Мосе, - брав участь у звільненні Маріуполя та Мар'їнки, боях за Іловайськ, Широкинській наступальній операції.

Сьогодні український воїн - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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До війни закінчив Київський національний університет технологій та дизайну, активно займався суспільно-політичною діяльністю, організовував патріотичні акції, разом з побратимами формував громадські патрулі для боротьби зі злочинністю на вулицях столиці. Закінчив військову кафедру, але військового досвіду не мав. Це не завадило з перших днів брати участь у бойових діях на сході України - спочатку в лавах "чорних чоловічків", потім у складі полку "Азов". Пройшов шлях від рядового бійця до командира полку "Азов" (в/ч 3057). Брав участь у визволенні Маріуполя і Мар'їнки, боях за Іловайськ, Широкинській наступальній операції.

Після війни очолив структурний підрозділ партії Національний корпус "Терен Схід". Зараз балотується за 217 мажоритарним округом м.Києва.

Дивіться всі випуски програми "Своя війна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138424
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо. Настоящий герой. А не то что новопредставленный президент, который косил от повесток и прятался за кулисами квартала!!!
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это и есть работа,ратный труд на благо Украины.
а закон...читай Конституцию

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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А в это же время, когда эти парни ценой своих жизней защищали страну, один фигляр-шибздик без диплома клоуна стучал по клавишам рояля своим пенисом, развлекал московитов и рубил бабло с сограждан оккупантов в Турции и Греции, сравнивал Украину с проституткой в Юрмале, уклонялся от призыва в армию (со всей своей шоблой) и получал ворованные одним Беней деньги из ПриватБанка. А сейчас с его подачи один папаша мафии и олигархов сдаёт Украину Параше. Если я, что то упустил, поправьте меня, ЗеДауны.
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Спасибо. Настоящий герой. А не то что новопредставленный президент, который косил от повесток и прятался за кулисами квартала!!!
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Але треба визнати, що косив артистично, по квартальному!
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А в это же время, когда эти парни ценой своих жизней защищали страну, один фигляр-шибздик без диплома клоуна стучал по клавишам рояля своим пенисом, развлекал московитов и рубил бабло с сограждан оккупантов в Турции и Греции, сравнивал Украину с проституткой в Юрмале, уклонялся от призыва в армию (со всей своей шоблой) и получал ворованные одним Беней деньги из ПриватБанка. А сейчас с его подачи один папаша мафии и олигархов сдаёт Украину Параше. Если я, что то упустил, поправьте меня, ЗеДауны.
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Є і другі цікаві факти, ось ще раніше тоді ще блазень - лакей ЗЕ.. по підлабузницькому пожартував на ювілеї у Кучми. Лідер "Кварталу" цей клоун -холуй настільки став шестерить, що зі сцени моторошно завив "Наш Бог Кучма", що самого Даниловича від такого гумору цього бридкого лакея - блазня пересмикнуло. А потім вже в закритій частині виступу цього кловуна --ЗЕ.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами "Кварталу 95" давав перед втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягними в в лазні.
І навіть важко сказати а чи не керують ним з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйскі плазував в лазні а потім зразу з неї та в харанти і главнокомандувачем и вершителем Закона пресуя КС.. Може і "здорово", чи мабудь ні що такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлiвский...резидент. І який таку як і сам підбера собі команду продажних ЗЕбілов - українофобів у Раду, з якої хоче зробити ЗРаду..
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То голосуйте за нього. Зараз нам потрібні саме такі патріоти.
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До 25 лет герой работал ли? Откуда взял оружие для своего первого боя? По какому закону ?
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это и есть работа,ратный труд на благо Украины.
а закон...читай Конституцию

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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ну да, именно этим он занимался в 2010 - 2013 годах.
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Слава Героям! Такі люди повинні бути депутатами Верховної Ради а не посіпаки ПУ мертвечуки, бойки шуфричі.
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После войны!? возглавил структурное подразделение партии Национальный корпус "Терен Восток Источник: https://censor.net.ua/v3138424 ....тобто війна вже скінчилась
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А шо.... Кто то уже официально назвал это ВОЙНОЙ?
Это АТО, борьба с терористами (хотя ЛНР и ДНР не признали юридически тер организациями), ОСС.... Но не ВОЙНА!!!
Петюня как огня боялся этого слова!
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В мае 2014 года Генпрокуратура Украины впервые заявила, что в деятельности "ДНР" и "ЛНР" есть признаки террористических организаций. Через месяц президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина попросит другие государства признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими.

В январе 2015 года Верховная Рада признала Российскую Федерацию государством-агрессором и призвала парламенты иностранных государств и международные организации признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
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Зато Черноволиха выложила видео встречи с Трубой где он мямлил и не смог пояснить какой именно факт злочина он расследует по заявлению Портнова в отношении действии украинских военных при освобождении наших территорий и при переходе наших военных катеров из одного украинского порта в другой.
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По округу Жорина штаб Порошенко выставил якобы независимого (а на самом деле представителя Порошенко) военного, Героя Украины Порхуна. Теперь голоса патриотов размываются и никто из этих 2 не пройдет. Вот такая грязная игра.
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.. речь идет про этого человека:
Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3137804/desantirovalis_v_tylu_vraga_na_granitse_s_rf_unichtojili_okolo_150_boevikov_i_uleteli_obratno_geroyi

Доверенными лицами Порошенко стали актриса Ада Роговцева герой Украины Александр Порхун https://kp.ua/politics/631555-doverennymy-lytsamy-poroshenko-staly-aktrysa-ada-rohovtseva-heroi-ukrayny-aleksandr-porkhun
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То голосуйте за Жоріна, не здавайтесь.
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это Бутусов здорово придумал . я всегда считал что не плохо знаю ход боевых действий на Донбассе . но по ходу просмотра этих фильмов открываю для себя новые имена и новые факты
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Україна не забула своїх героїв 14 березня відзначала великий День добровольця.
Такі як колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. вірили в Україну - знали, хто лютий ворог оккупант, і йшли на смерть. Саме добровольці з Майдану першими тисячами пішли на фронт, часто ще зовсім юними, багато сотень іхх загинуло. І завдяки їм в 14-му році, коли армія була деморалізована, вдалося стримати шаленний натиск російських окупацийних сил .
Перші постріли на Донбасі ще більше об'єднали українців, загартованих Майданом, в цілі добровольчі рухи. І поки армію озброював народ, вони стримували и знищували кремлівських які "заблукали відпускників на російских танках.
Конституція стаття 65. Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни - добровольці завжди були уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань. Вони і зараз надалі цінною свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверинитета України, від зазіхань нашого лютого кривавого ворога окупанта, цих кремлівських загарбників фашиста )(уйла, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу..
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНаші перші бої почалися ще до того, як це офіційно назвали АТО і війною, - колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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