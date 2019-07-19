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 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження

Співробітники кримінальної поліції Дніпра затримали трьох зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін і зазначає, що ватажка банди грабіжників зовсім нещодавно суд відпустив на свободу під заставу.

"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривен. Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі ми ще раз їх затримали", - пише Аброськін.

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 01

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 02


Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 03

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138418
 
   
 Топ коментарі
 
Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области - Цензор.НЕТ 8622

Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
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Вы же не забудьте их снова отпустить под залог или домашний арест. Только домашний арест должен быть не *ночной* потому что им работать ночью нужно.
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желаем вам искренно, что бы партия вашего работодателя почти не прошла в ВР
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оперативно
по фейсам этих товарищей видно,что они точно честно зарабатывать не хотят
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Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области - Цензор.НЕТ 8622

Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
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Ну так вроде зеля у руля, не? Спишь москалик?
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а чем взрывали то, зашел что то положил и бахнуло, шашка наверное тротиловая интересно просто, врядли эфка или ргдха там другой взрыв, вот интересно если противотанковую положить и той же эфкой дистанционно активировать, там взрыв направленный вверх но от денег врядли бы что то осталось, всетаки интересно чем бахнули
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Там, думаю, уже готовая смесь. Например, кислород с ацетиленом или еще с чем-нибудь калорийным. Простой пропан с воздухом такой ящик не осилит. На видео видно, как чувак шланг за собой тянул.
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Вы же не забудьте их снова отпустить под залог или домашний арест. Только домашний арест должен быть не *ночной* потому что им работать ночью нужно.
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конечно ограбили еще один банкомат!, им же нужно было 80 000 залога отдать в суд + взятки судье и мусорам!
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Быдло должно долго сидеть в тюрьме, вместе с судьями.
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по понятиям, быдло это ты, а они братва.
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сразу чувствуется представитель контигента
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хотя да не корректно братков обзывать быдлом
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Спасибо Пете за "удачную" судебную реформу!!! А как себя хвалил!!!
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Га-га-га , зазєлі ви вже остаточно стали неадекватами в безтямній нелюбові до ***** мальтійської .
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круговорот дерьма в природе, одни ловят, другие отпускают..., интересно, чем мотивировался суд...
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Ето вам Петина судовая рехворма. Как говорит порохосрань, в защиту Парашенка который амнистировал в 2015 году 18 тысяч уголовников, тюрьмы нужно освободить от преступников чтобы их не кормить, а они сами шли себя кормить. Вот вам и результат, преступники сами себя кормят еще и судьям и прокурворам отсыпают.
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главное что бы они тебе не отсыпали при ограблении, хотя сейчас все отгребают от них
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Зєлєбеня вже показує як треба рулювати країною. Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811
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"Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование зебилов денег не дают."(с)
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Если бы они воровали говно, то никто бы их не выпустил под залог 80 т говна.

Мыслю, что они и в Харькове на гастролях не раз бывали. Правда, то уже харьковское говно.
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...зато не продались, и не уехали на заработки за границу.
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Якщо раптом колись трапиться ще один майдан, то першими за мудя треба вішати суддів
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А теперь посадить вместе с судьей (как соучастником создавшим условия для преступления).
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПоліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження
 
 
 
 
 
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