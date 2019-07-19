 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін і зазначає, що ватажка банди грабіжників зовсім нещодавно суд відпустив на свободу під заставу.
"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривен. Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі ми ще раз їх затримали", - пише Аброськін.
по фейсам этих товарищей видно,что они точно честно зарабатывать не хотят
Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование зебилов денег не дают."(с)
Мыслю, что они и в Харькове на гастролях не раз бывали. Правда, то уже харьковское говно.