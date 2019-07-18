 Українські винищувачі прибули до Великої Британії для участі в авіашоу. ВIДЕО

Група літаків Повітряних сил ЗСУ у складі Су-27, Су-27УБ і Іл-76 прибули до Великої Британії для участі в авіашоу The Royal International Air Tattoo. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ресурс української авіації "Крила".
В авіашоу братимуть участь Су-27 і Іл-76МД Повітряних сил. Оголошено про їхню участь як у льотній програмі, так і в демонстрації на статичній стоянці.
Авіашоу Royal International Air Tattoo проходить на військово-повітряній базі Королівських ВПС Фейрфорд, біля міста Суїндон.
Українські бойові літаки вже брали участь у ньому в 2017 і 2018 році.
Цього року авіашоу буде проходити з 18 по 21 липня.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.
Чувствую, эта дата войдёт в историю.
Так что давай, вояко, дуй на передовую - исполняй приказ своего чувака .. пока его в очередной раз - мордой по факту лоховства в юриспреденции - повозили)
https://prefiksblog.co.ua/4563/olenka/?fbclid=IwAR0_OUyYHfSyeCtuqFp9ziyMglSz3nGmz3vgkOj0Zx7tqrUHx9y6ycC6XPA
Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.
Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії.