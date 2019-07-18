EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
  2701  22
Все про:авіація (432) ВПС (100) Велика Британія (1021)

 Українські винищувачі прибули до Великої Британії для участі в авіашоу. ВIДЕО

Винищувачі Повітряних сил ЗСУ візьмуть участь в авіашоу у Великій Британії.

Група літаків Повітряних сил ЗСУ у складі Су-27, Су-27УБ і Іл-76 прибули до Великої Британії для участі в авіашоу The Royal International Air Tattoo. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ресурс української авіації "Крила".

В авіашоу братимуть участь Су-27 і Іл-76МД Повітряних сил. Оголошено про їхню участь як у льотній програмі, так і в демонстрації на статичній стоянці.

Авіашоу Royal International Air Tattoo проходить на військово-повітряній базі Королівських ВПС Фейрфорд, біля міста Суїндон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ на наднизькій висоті - підготовка штурмовиків 299 бригади тактичної авіації. Ексклюзивне ВІДЕО

Українські бойові літаки вже брали участь у ньому в 2017 і 2018 році.

Цього року авіашоу буде проходити з 18 по 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138371
 
   
 Топ коментарі
 
21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Україні після Львова вже авіашоу не буде?
 показати весь коментар
 
21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
 показати весь коментар
 
 
Ну правильно ,оккупанты уже все истреблены ,можно и на шоу ...
 показати весь коментар
 
 
Шоу исторических раритетов советского прошлого.
 показати весь коментар
 
вазелин же сказал вам - "нужно просто перестать стрелять!"..
Так что давай, вояко, дуй на передовую - исполняй приказ своего чувака Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5243.. пока его в очередной раз - мордой по факту лоховства в юриспреденции - повозили)
https://prefiksblog.co.ua/4563/olenka/?fbclid=IwAR0_OUyYHfSyeCtuqFp9ziyMglSz3nGmz3vgkOj0Zx7tqrUHx9y6ycC6XPA

Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.

Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії.
 показати весь коментар
 
 
А где и с какой целью ты предлагаешь их использовать? Или ты так, а бы пёрднуть?
 показати весь коментар
 
 
Это так хитро решил сообщить,что ты идиот? Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5738Ну если во время войны негде использовать истребители ,то на хер они нужны, порезать их к ****** на металлолом ... Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5738Кто вас дураков стругает ...
 показати весь коментар
 
где война?)))и как там могут в ато помочь истребители 20 летние?
 показати весь коментар
 
Під час військових дій навіть в СРСР паради не проводили. Тому що працювали на перемогу. На що працюють в Україні? На поразку, чи щоб якщо вже мордою в лайно, то щоб поглибше?
 показати весь коментар
 
разъясни сначала этой женщине значение слова "битва", а потом, что такое Москва. у них Торонто столица Канады, а Украина граничит со Словенией. цирк!
 показати весь коментар
 
 
Обычно на шоу пытаются прорекламировать авиатехнику, собственно для этого их в основном и проводят. Прикольно, что ВСУ рекламирует кацапскую
 показати весь коментар
 
 
Без украинских и беларуских конструкторов и инженеров в вашем Мордоре только коровьи лепешки на состязаниях моли бы стремительно подниматься в воздух. Именно по-этому вы так цепляетесь мертвой хваткой за Украину и Беларусь, ибо без украинцев и беларусов Мордор только теле-зомбаков производить способен.
 показати весь коментар
 
все красиво ровненько сели..... ребята покажите им авиашоу.......
 показати весь коментар
 
в премьерство тЮльки и министра Дрища продали больше 199 самолетов Миг и Су последних моделей, остался хлам. теперь они возмущены, почему АТО не закончили за 20 минут.
 показати весь коментар
 
 
У цілому новина гарна. Але значно позитивнішою була б новина "Літаки країн НАТО прибули в Україну для участі в авіашоу".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордономУкраїнські винищувачі прибули до Великої Британії для участі в авіашоу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору