 "Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО

Відео розміщено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями італійським судом в місті Павія було засуджено до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної Гвардії України Віталія Марківа, який в Італії провідував хвору маму. Ми вважаємо таке рішення є черговим проявом російської гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти України практично по всьому світу", - говорять автори звернення.
Якщо залишити цей факт без уваги всієї міжнародної спільноти, то за фальшивими свідченнями сьогодні може бути звинувачений та засуджений кожний захисник не тільки України, але й Європейської спільноти від російської агресії.
"Сьогодні кожен із нас – Віталій Марків! Своїм зверненням ми висловлюємо підтримку Віталію, його рідним і близьким. Сподіваємось на підтримку і поширення нашої ініціативи. Ніхто не може залишатися байдужим!", - підсумували автори звернення.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Ну бывает, не ту муйню сепары курили. Надеюсь пепла "насыпали" от щирої української душі. !
Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".
"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".
Ігор Кондратюк прокоментував заяву президента наступним чином:
"Він хворий? Всі навкруги - лайно, він (вони) всі - в білому? Зі своїми офшорами, кешами, віллами, дружбою з Бенею - в білому? Лікаря йому!!!!"- написав Кондратюк у себе на сторінці.
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Виталию Маркиву, с его внешностью, нужно играть в «Peaky Blinders», а не в итальянской тюрьме сидеть за любовь к родине.
и Украина не имеет права морального так просто его...сдавать на растерзание!!!