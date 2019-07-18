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 Суспільство
  2003  28
Все про:Марків (57) ЗСУ (304)

 "Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО

Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України записали відео на підтримку засудженого в Італії за вбивство журналіста службовця Нацгвардії Віталія Марківа.

Відео розміщено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями італійським судом в місті Павія було засуджено до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної Гвардії України Віталія Марківа, який в Італії провідував хвору маму. Ми вважаємо таке рішення є черговим проявом російської гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти України практично по всьому світу", - говорять автори звернення.

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Якщо залишити цей факт без уваги всієї міжнародної спільноти, то за фальшивими свідченнями сьогодні може бути звинувачений та засуджений кожний захисник не тільки України, але й Європейської спільноти від російської агресії.

"Сьогодні кожен із нас – Віталій Марків! Своїм зверненням ми висловлюємо підтримку Віталію, його рідним і близьким. Сподіваємось на підтримку і поширення нашої ініціативи. Ніхто не може залишатися байдужим!", - підсумували автори звернення.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138331
 
   
 Топ коментарі
 
Президент зЕленський поскаржився, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.
Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".
"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".

Ігор Кондратюк прокоментував заяву президента наступним чином:
"Він хворий? Всі навкруги - лайно, він (вони) всі - в білому? Зі своїми офшорами, кешами, віллами, дружбою з Бенею - в білому? Лікаря йому!!!!"- написав Кондратюк у себе на сторінці.
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Сегодня под Горловкой,на одной из высот над нашими позициями,говорят ,сгорел блиндаж.Наверное,орки опять курили...
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Ну десь так.Ось як парламент обновиться, запутенські партії, які таки проходять, обов!язково підімуть це питання, як фошизди розстрілювали мальчиков в трусіках. Потім скажуть що типу їх інші військові злочинці посилали, а рядових треба амністувати, а заодно і тих проти кого воювали. Мир, дружба, жвачка, федералізація, руський ізик .Хто не захоче признати себе винним, того посадять, але будуть і такі. Дуже хочеться помилятися
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Сегодня под Горловкой,на одной из высот над нашими позициями,говорят ,сгорел блиндаж.Наверное,орки опять курили...
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Под горловкой мою дупу не носило. Я больше по Луганской.
Ну бывает, не ту муйню сепары курили. Надеюсь пепла "насыпали" от щирої української душі. ! "Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ - Цензор.НЕТ 760
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Президент зЕленський поскаржився, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.
Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".
"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".

Ігор Кондратюк прокоментував заяву президента наступним чином:
"Він хворий? Всі навкруги - лайно, він (вони) всі - в білому? Зі своїми офшорами, кешами, віллами, дружбою з Бенею - в білому? Лікаря йому!!!!"- написав Кондратюк у себе на сторінці.
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Слабко зрозуміло. Це типу війна не об'явлена, то всі військові - злочинці, чи як?
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Ну десь так.Ось як парламент обновиться, запутенські партії, які таки проходять, обов!язково підімуть це питання, як фошизди розстрілювали мальчиков в трусіках. Потім скажуть що типу їх інші військові злочинці посилали, а рядових треба амністувати, а заодно і тих проти кого воювали. Мир, дружба, жвачка, федералізація, руський ізик .Хто не захоче признати себе винним, того посадять, але будуть і такі. Дуже хочеться помилятися
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великі фантазії. у такому випадку буде велика буча. ти завжди помиляєшся, помилишся й на цей раз.
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Нічого,тобто бучи, не буде!. Вони не готові і роздроблені,а головне у них немає жодного уявлення ЩО,бо не замислювались над цим, їх чекає.коли "продавлять" мінський договорняк!.
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Значить з'єднаються ради такого випадку.
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Як я можу завжди помилятися , коли я пару днів тільки зареєстувався тут на форумі? Але я не святий і допускаю що і помиляюсь і буде набагато гірше. Деякі люди, до яких я дослухаюсь, заявляють що в цій ситуації для України вже не існує варіанта без втрат, А є ще і гірші варіанти ніж просто втрати для держави.
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Ну наверное всё таки не все, а те кто совершал военные преступления. Например, убийство мирных жителей.
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та ну - журналісти знали куди йшли. На якому боці знімали - до тої армії чи банди й належали. Були б Яйця в України - розірвали б дипломатичні відносини.
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Да нет, наверное не знали. Они думали, что по журналистам как и в большинстве конфликтов не стреляют. Ошиблись однако. Ошибка ценою в жизнь.
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ти вважаєш, якщо артилерія чи міномет стріляє, то може відрізнити журналіста від вояка? Все вони знали. Куди пішли - те й знайшли.
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журналістів підставив цілком свідомо руSSкій мір...
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А там є "мирніє" люди?.Там ВОРОГ і на лобі у нього не написано він гарний чи поганий,але коли військовому загрожують "мирні" він повинен захищати своє життя!.
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А вам це тільки-но стало це зрозуміло?.
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Крутой парень!
Виталию Маркиву, с его внешностью, нужно играть в «Peaky Blinders», а не в итальянской тюрьме сидеть за любовь к родине.
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Да он - красавчик! Герой наш, воин и защитник!
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вне всякого сомнения...
и Украина не имеет права морального так просто его...сдавать на растерзание!!!
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Да, Украина не имеет права сдавать своего героя. Он - заложник, заложник итальянской коррупции. Наши дипломаты и адвокаты должны вывернуться наизнанку, но Виталия Маркива вытащить. Иначе, не будет нам прощения, всем нам!
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Щас Шмаркля себе еще один браслетик повяжет и...порядок!
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А що наш шлімазл а посту презедента з цього приводу думає??? Чи як завжди - щось курить і шаурмою закусює???
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Я Иван Маркив! Итальянского я больше не покупаю! Присоединяйтесь, соотечественники-украинцы!
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Я Виталий Маркив! Итальянского я больше не покупаю! Присоединяйтесь, соотечественники-украинцы!
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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