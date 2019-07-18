 "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про майбутню парламентську коаліцію, з ким її створювати, Потураєв підкреслив: "Ну дуже вболіваємо за "Голос". Публічно про це говорили. Ось. Прямо дуже засмучені, що вони трохи просіли й опинилися в цій зоні проходження. Дуже сподіваємося, що вони надолужать і пройдуть".
Також Потураєв заявив, що на особистому рівні Зеленського і Вакарчука немає конфлікту.
"Якесь не певне розуміння, якийсь не дуже збіг", - наголосив Потураєв.
Розмова про коаліцію з 35 хвилини.
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
https://censor.net.ua/resonance/3040548/boyiko_zabral_sebe_jitomirsk_lasosch_nichego_v_nih_ne_vlojiv_glavnyyi_aktsioner_predpriyatiya_arkadiyi
И было от чего. По состоянию на 2014 год Житомирская кондитерская фабрика по объёмам производства занимала третье место на Украине и экспортировала свою продукцию в 37 стран мира (для сравнения, порошенковский «Рошен» продаёт свою продукцию только в 28 стран).
Более того, продукция Житомирской кондитерской фабрики (ЖКФ) достаточно уверенно вытесняла «Рошен» с внутреннего рынка Украины, потому что в отличие от последней, старалась делать качественную продукцию, а не г…но в обёртке, выдавая его за шоколад.
Этого Пэтро Олексийович вытерпеть никак не мог. Охваченный эйфорией и руководствуясь принципом «Я осуществил рейдерский захват целой страны, что мне какая-то фабрика», в 2015 году Порошенко предпринял попытку отжать фабрику у Бойко (в разгар «войны с Россией», ага, как раз во время Дебальцевского котла, в январе-феврале 2015 года).
Первая попытка рейдерской атаки оказалась безуспешной. Но «такое богатство, а не моё» жгло Петра Алексеевича так, как его должна жечь совесть.
Вторая и третья попытки были предприняты в начале 2016 года - сначала около 500 вооружённых боевиков попытались захватить помещения фабрики, но были разогнаны работавшими там женщинами (я вообще считаю, что украинские женщины - это страшная сила, и их зря недооценивают), а через два дня уже 400 нацгвардейцев при поддержке броневиков («херои», однозначно) сумели захватить фабрику. Но через четыре месяца Бойко, вооружённый решением суда и документами на владение имуществом, сумел на время её вернуть.
Кстати, ещё даже не захватив фабрику, а лишь начав блокировать деятельность ЖКФ, «Рошен» в наглую, не имея на это никаких прав, начало выпускать продукцию под товарными марками Житомирской кондитерской фабрики. То есть, по сути, делать подделки.
Кроме того, для упрощения процедуры захвата, «бизнесменом» Юрием Лещинским была зарегистрирована фейковая торговая марка «Житомирские ласощи».
И в начале текущего, 2017 года была предпринята новая рейдерская атака, на этот раз с привлечением верных шестёрок Порошенко - Пашинского и Тищенко, аваковских «полицейских», а также неидентифицируемых «патриотов» и «активистов».
А «новыми акционерами» после рейдерского захвата стали народные депутаты Пашинский и Черновол.
В общем, после очередного захвата фабрики Игорь Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.
А несколько дней назад, 1 декабря, Игорь Бойко был арестован боевиками Авакова по обвинению в «рейдерском захвате собственной фабрики».
На следующий день, 2 декабря, Печерский районный суд Киева арестовал гражданина США Игоря Бойко на 2 месяца с правом внесения залога в 48,6 миллиона гривен. При этом во время транспортировки из суда в СИЗО его избили.
После чего в СИЗО Бойко отказались принимать ввиду тяжелого состояния его здоровья, потому что не хотели на себя брать ответственность за возможные последствия для его жизни и здоровья. И Игоря Бойко увезли в неизвестном направлении.
Бизнес-партнёр Бойко Денис Долинский утверждает, что «Они требуют, чтобы он забрал этот иск из международного арбитража в Гааге, и тогда он получит свободу».
В воскресенье, 3 декабря, президент Арбитражного Трибунала Дэвид Д. Карон дал украинским властям срок всего в одни сутки для немедленной приостановки всех незаконных действий в отношении избитого и арестованного бизнесмена Игоря Бойко.
Об этом сообщил бывший народный депутат и юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook:
«Суд указал в своем приказе все последние факты - арест, избиение, похищение в неизвестное место, отказ в принятии следственным изолятором из-за травм, угрозы жизни и здоровью.
Это одна из самых быстрых международных судебных реакций в отношении официальной украинской власти за последнее время.
Не нужно было вам отнимать у Бойко собственность. Теперь, все, что установит Трибунал ляжет в основу вашего обвинительного приговора».
Бойко объявил голодовку, к нему, как к гражданину США, приходили сотрудники американского посольства. А срок ультиматума Арбитражного Трибунала уже истёк.
В общем, Петро Олексийович Рошенко нажил себе большие неприятности (потому что «жадность - не порок, а большое свинство»). И это хорошо.
Александр Роджерс,
специально для alternatio.org
у справі "ЖЛ",видається наявний відвертий кримінал.
На Пашинського,Порошенко.
за зникнення і вбивство юриста "ЖЛ".
....скоєне організованою групою осіб.
🤔
Приятного просмотра!!!https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
Хотя... правильно делают.
Я х.з. как бы он учился не имея блата в виде бати. Но то что его диплом можно засунуть в крематорий(можно даже вместе со Славой), это факт.
Но и нафиг вам такой подГОЛОСок?
Мажоры барыгам не враги, даже по приколу.
в опозиції?
бо 12 відсотків ЄС і 10 відсотків Голосу -це разом не більшість.
коаліцію,хоч би всрався,не зліпиш..Хібащо добавити юлєчку та Бойка
Всё-таки нужны опытные люди для успеха перемен Зеленского.
Будет хорошо, если Голос, Слуга народа, Батькивщина найдут общий язык и создадут коалицию.
говорит редька - как я с мёдом хороша!
а мёд отвечает - а я и без тебя хорош!
Вакарчук создал партию явно по чьему-то наущению.
Зачем в коалиции мутные марионетки?
думаю, видят конкурента. вакарчук украинец, а не еврей, второе образование у него точно не купленное, а не как у некоторых первое квнское в универе с папочкой профессором.
Больших звездунов и не сыскать. Ну все ж в курсе- это пэтина главная фишка
Поэтому, имхо, все к лучшему.
Про це свідчать результати опитування проведеного 12-17 липня Центром Разумкова.
Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос за "Слугу народу" 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме (41,5% в попередньому опитуванні "Рейтингу" за 5-11 липня).
За партію "Опозиційна платформа - за життя" мають намір проголосувати відповідно 13,3% (12,5% - в попередньому опитуванні "Рейтингу").
За Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" готові проголосувати 8,5% (7,0% в попередньому)
Партія "Європейська Солідарність" набрала б 7,5% (8,3% в попередньому).
За партію "Голос" проголосували б 6,8% (8,8% в попередньому).
За "Силу і честь" готові проголосувати 4,5% (4,6% в попередньому).
За Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 3,3% (2,4% в попередньому).
Ймовірність коаліції СН- Голос більша 50-ти відсотків
На ближайших выборах мы можим улучшить свою Судьбу или ухудшить. Януковича и ПР сейчас уже напрямую нет. Но есть партии и лидеры при которых вернулись в Украину одиозные делки режима Януковича. Не повторяйте ошибку Донбасса , не голосуйте за Партию Медведчука и Слугу Народа! Не ухудшайте свою Судьбу и судьбы своих близких. Голосуйте за Добро - За Голос Вакарчука!