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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію. ВIДЕО

Радник президента Микита Потураєв заявив про те, що їхня політична сила готова співпрацювати з партією "Голос".

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про майбутню парламентську коаліцію, з ким її створювати, Потураєв підкреслив: "Ну дуже вболіваємо за "Голос". Публічно про це говорили. Ось. Прямо дуже засмучені, що вони трохи просіли й опинилися в цій зоні проходження. Дуже сподіваємося, що вони надолужать і пройдуть".

Також Потураєв заявив, що на особистому рівні Зеленського і Вакарчука немає конфлікту.

"Якесь не певне розуміння, якийсь не дуже збіг", - наголосив Потураєв.

Розмова про коаліцію з 35 хвилини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138328
 
 
 Топ коментарі
 
А ну твари зеленые найдите 10 сходств!!!!! Просто сторонники посмотрите и сравните слова-обещания Зеленского с его решениями-действиями!!!
Приятного просмотра!!!"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 2588https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
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Рейтинг просел?
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
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семечкин ваши фейки не катят.
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Переход от Макдональдса в Океан Плазе ?
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Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
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Жил был такой себе Игорь Бойко (не музыкант, так что не надо путать). В лихие девяностые «честно отжал» себе Житомирскую кондитерскую фабрику. После чего получил американское гражданство и думал, что попал к богу за пазуху.
И было от чего. По состоянию на 2014 год Житомирская кондитерская фабрика по объёмам производства занимала третье место на Украине и экспортировала свою продукцию в 37 стран мира (для сравнения, порошенковский «Рошен» продаёт свою продукцию только в 28 стран).
Более того, продукция Житомирской кондитерской фабрики (ЖКФ) достаточно уверенно вытесняла «Рошен» с внутреннего рынка Украины, потому что в отличие от последней, старалась делать качественную продукцию, а не г…но в обёртке, выдавая его за шоколад.
Этого Пэтро Олексийович вытерпеть никак не мог. Охваченный эйфорией и руководствуясь принципом «Я осуществил рейдерский захват целой страны, что мне какая-то фабрика», в 2015 году Порошенко предпринял попытку отжать фабрику у Бойко (в разгар «войны с Россией», ага, как раз во время Дебальцевского котла, в январе-феврале 2015 года).
Первая попытка рейдерской атаки оказалась безуспешной. Но «такое богатство, а не моё» жгло Петра Алексеевича так, как его должна жечь совесть.
Вторая и третья попытки были предприняты в начале 2016 года - сначала около 500 вооружённых боевиков попытались захватить помещения фабрики, но были разогнаны работавшими там женщинами (я вообще считаю, что украинские женщины - это страшная сила, и их зря недооценивают), а через два дня уже 400 нацгвардейцев при поддержке броневиков («херои», однозначно) сумели захватить фабрику. Но через четыре месяца Бойко, вооружённый решением суда и документами на владение имуществом, сумел на время её вернуть.
Кстати, ещё даже не захватив фабрику, а лишь начав блокировать деятельность ЖКФ, «Рошен» в наглую, не имея на это никаких прав, начало выпускать продукцию под товарными марками Житомирской кондитерской фабрики. То есть, по сути, делать подделки.
Кроме того, для упрощения процедуры захвата, «бизнесменом» Юрием Лещинским была зарегистрирована фейковая торговая марка «Житомирские ласощи».
И в начале текущего, 2017 года была предпринята новая рейдерская атака, на этот раз с привлечением верных шестёрок Порошенко - Пашинского и Тищенко, аваковских «полицейских», а также неидентифицируемых «патриотов» и «активистов».
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Нужно отметить, что «юридическое сопровождение» последнего рейдерского захвата осуществляли юристы, официально работающие в Администрации Президента Украины. Это же здорово, правда?!
А «новыми акционерами» после рейдерского захвата стали народные депутаты Пашинский и Черновол.
В общем, после очередного захвата фабрики Игорь Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.
А несколько дней назад, 1 декабря, Игорь Бойко был арестован боевиками Авакова по обвинению в «рейдерском захвате собственной фабрики».
На следующий день, 2 декабря, Печерский районный суд Киева арестовал гражданина США Игоря Бойко на 2 месяца с правом внесения залога в 48,6 миллиона гривен. При этом во время транспортировки из суда в СИЗО его избили.
После чего в СИЗО Бойко отказались принимать ввиду тяжелого состояния его здоровья, потому что не хотели на себя брать ответственность за возможные последствия для его жизни и здоровья. И Игоря Бойко увезли в неизвестном направлении.
Бизнес-партнёр Бойко Денис Долинский утверждает, что «Они требуют, чтобы он забрал этот иск из международного арбитража в Гааге, и тогда он получит свободу».
В воскресенье, 3 декабря, президент Арбитражного Трибунала Дэвид Д. Карон дал украинским властям срок всего в одни сутки для немедленной приостановки всех незаконных действий в отношении избитого и арестованного бизнесмена Игоря Бойко.
Об этом сообщил бывший народный депутат и юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook:
«Суд указал в своем приказе все последние факты - арест, избиение, похищение в неизвестное место, отказ в принятии следственным изолятором из-за травм, угрозы жизни и здоровью.
Это одна из самых быстрых международных судебных реакций в отношении официальной украинской власти за последнее время.
Не нужно было вам отнимать у Бойко собственность. Теперь, все, что установит Трибунал ляжет в основу вашего обвинительного приговора».
Бойко объявил голодовку, к нему, как к гражданину США, приходили сотрудники американского посольства. А срок ультиматума Арбитражного Трибунала уже истёк.
В общем, Петро Олексийович Рошенко нажил себе большие неприятности (потому что «жадность - не порок, а большое свинство»). И это хорошо.
Александр Роджерс,
специально для alternatio.org
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апропо..


у справі "ЖЛ",видається наявний відвертий кримінал.
На Пашинського,Порошенко.
за зникнення і вбивство юриста "ЖЛ".
....скоєне організованою групою осіб.
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"Голос" "Европейской солидарности".
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Может быть. Вакарчуку же предлагали в президенты идти. Он серьёзно это не воспринял. А тут Зеленский стал президентом. Абыдно , да? Кароч, посмотрел ''Ну погоди '' и решил в последний вагон запрыгнуть. Пофиг, что не св, а плацкарт.
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голос ПЕСятин
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ПЕСин подГОЛОСок.
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а доказать сможешь? или просто слухи распространяешь? может ты еще веришь в то, что зеленский марионетка коломойского?
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А создавать все равно придется с Медведчуком и ботоксной старухой. Самая та команда для слива Украины
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А ну твари зеленые найдите 10 сходств!!!!! Просто сторонники посмотрите и сравните слова-обещания Зеленского с его решениями-действиями!!!
Приятного просмотра!!!"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 2588https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
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Мдя ,, зе-лохотрон для зе-лохов . И это только начало . .
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Речь ЗЕ на СНБО " Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром"."- концерт сплошной концерт на пять лет...
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ну смешно - и что? порохоботные практикуются под квартал-96 с ПОПой в качестве импресарио?
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Рейтинг просел?
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
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У осередного советника украинского Президента опять фамилия Сидоров
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Во-во, как будто специально издеваются....
Хотя... правильно делают.
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Ну да, Вакарчуку кокса подогнать главное дело качественного, и дело пойдет
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Голос это партия мажоров. "Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 2819
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Довольно точно.
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Мажоры и Барыги - ягодки с одного поля.
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а кто у них мажор в партии? или представитель мажоров? напиши, интересно.
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за своим рейтингом следи, кацап. Вот он действительно просел.
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Не вистачило грошей на ЦИК. От у слуги зелених вистачає - заробив, що аж вілу в Італії купив.
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Будет Коалиция Голос слуги народа и слишать будем мисли ртом смешного.
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Кім Чен Ин Потураєв - вся Північна Корея обшукалась, а він до Зеленського в радники на заробітки.
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Вакарчук никто и зовут его никак. Явно видно что вылез под давлением и за бабки. Что-то блеет с экрана, нафик.
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С Вакарчука уже и без того давно все смеются, проча этому «политику» из-за его очевидной тупости повторение судьбы Кличко.
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Квантослав Хрипославович Гитарчук.
Я х.з. как бы он учился не имея блата в виде бати. Но то что его диплом можно засунуть в крематорий(можно даже вместе со Славой), это факт.
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А ГОЛОС то как раз обьявлял, что намерен сотрудничать с ПЕСом.
Но и нафиг вам такой подГОЛОСок?
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После конфликтов в западных областях, где ПЕС применил во всю чернуху против Вакарчука и "Голос" ихний союз уже кажется призрачным.
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Рвали на куски электорат? Но вряд ли Голосу есть до этого дела.
Мажоры барыгам не враги, даже по приколу.
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хтось пояснить,ХУ..НЮ ПРО ЯКУСЬ СПІВПРАЦЮ ГОЛОСУ І ЄС У НАСТУПНОМУ Парламенті?

в опозиції? "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 6060

бо 12 відсотків ЄС і 10 відсотків Голосу -це разом не більшість.
коаліцію,хоч би всрався,не зліпиш..Хібащо добавити юлєчку та Бойка
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ой...та ви "болєєте"...та ви "расстроєни"...брехлівське кодло
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Ну и названия группировок.... Как шапито какое-то. Даже ПАП так назвал свою стаю, что выглядит как диверсия. Реально, не верилось что Ляшко когда-нибудь будет казаться вполне себе нормальным политиком "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 9323
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поменше розказуйте шо голос то ваше-бо диви ще пролетить
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Так Вакарчук дыбил. Не вообще дыбил, а дыбил в политике - далёкий от народа как до луны рачки. Сказать коротко - далёкий от народа дыбил в политике. В Украине такой огромный спрос на национализм и влачить какие-то 4% "Голосу" это надо постараться.
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Ясно,шо вони засмучені...Мати напарником ідіота,на якого можна все списати - дуже зручно...
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Оптимальной была бы коалиция Зе с Батькивщиной. Может быть и со Смешко.
Всё-таки нужны опытные люди для успеха перемен Зеленского.
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Судя по тому, как Смешко раскручивают на ахметовских медиа, могу с вероятностью где-то 72% утверждать, что его готовят в следующего президента. В конце концов, все олигархи хотят порулить. Соедующим будет Ахметов.
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Если зеленскому повезет с Радой, то 5-ти лет хватит, чтобы застраховать Украину от таких манипуляций, imho.
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Голос хорошая партия, со Слугой народа у нее много общего.

Будет хорошо, если Голос, Слуга народа, Батькивщина найдут общий язык и создадут коалицию.
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Этот Голос похож на редьку в старом детском анекдоте:

говорит редька - как я с мёдом хороша!
а мёд отвечает - а я и без тебя хорош!

Вакарчук создал партию явно по чьему-то наущению.
Зачем в коалиции мутные марионетки?
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Сдаётся мне , это вброс от слуг народа , шоб ещё больше снизить рейтинг Голоса ( только нафига им это , не понятно . ). Многие теперь подумают , - стоит ли отдавать голос Голосу .если он снюхается в будущем парламенте с зебилами .
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под всеми новостями про вакарчука зелеботы пишут каки про Голос, интересно, зачем?
думаю, видят конкурента. вакарчук украинец, а не еврей, второе образование у него точно не купленное, а не как у некоторых первое квнское в универе с папочкой профессором.
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Да это их работа "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 1462 .. Каломойская ботоферма працюэ ,, без выходных . Ничего удивительного .
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Пусть ГОЛОС калаициируется с ПЕСом вне Рады. "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 9098
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НУ ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ СРЕДИ ПОРОШЕНКОМ И ВАКАРЧУКОМ, ТО ЛУЧШЕ БЫ ПРОШЛА ПАРТИЯ ВАКАРЧУКА, В ЕГО ПАРТИИ ЕСТЬ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ.
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Это да, но пойдя под мутного Вакарчука они не очень-то помогли своей репутации.
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Барига дійсно,вже досить давно не мутний "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 743
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Переживают они за голос)) Вообще смешно. Толкутся на одном и том же электоральном поле и 'переживают'))
Больших звездунов и не сыскать. Ну все ж в курсе- это пэтина главная фишка
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Дурацкая была идея насчёт коалиции с Голосом. Я понимаю, личное давнее знакомство, пересечение в рамках бизнеса, положительный опыт - от этого так просто не откажешься. Тяжело и не хочется верить, что Слава всему этому предпочёл шоколадный зад.

Поэтому, имхо, все к лучшему.
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якщо нічого не станеться і голос пройде, то скоріше за всього буде коаліція сн з голосом. мажоритарників назбирати в коаліцію думаю проблем не буде. отакі справи малята. все буде якось.
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мажоритарники сходу і півдня зможуть вступити до сн а заходу і центру до голосу.
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Завтра на Новом канале концерт "ОЕ"... Никогда ранее там концертов не было а теперь вдруг перед выборами решили показать. Ну вот совсем не палится Пинчук)
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ты сейчас дорассуждаешься до того, что зеленский тоже марионетка коломойского у тебя выйдет.
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За три дні до виборів 5 партій залишаються у списку тих, що імовірно пройдуть до Верховної Ради.
Про це свідчать результати опитування проведеного 12-17 липня Центром Разумкова.
Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос за "Слугу народу" 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме (41,5% в попередньому опитуванні "Рейтингу" за 5-11 липня).
За партію "Опозиційна платформа - за життя" мають намір проголосувати відповідно 13,3% (12,5% - в попередньому опитуванні "Рейтингу").
За Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" готові проголосувати 8,5% (7,0% в попередньому)
Партія "Європейська Солідарність" набрала б 7,5% (8,3% в попередньому).
За партію "Голос" проголосували б 6,8% (8,8% в попередньому).
За "Силу і честь" готові проголосувати 4,5% (4,6% в попередньому).
За Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 3,3% (2,4% в попередньому).


Ймовірність коаліції СН- Голос більша 50-ти відсотків
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Когда мы голосуем за определенную партию или кандидата, мы запускаем определенный сценарий развития нашей судьбы. В 2010 году Донбасс на 99% проголосовал за Януковича, и где сейчас Донбасс? Многие , голосовавшие погибли от войны.
На ближайших выборах мы можим улучшить свою Судьбу или ухудшить. Януковича и ПР сейчас уже напрямую нет. Но есть партии и лидеры при которых вернулись в Украину одиозные делки режима Януковича. Не повторяйте ошибку Донбасса , не голосуйте за Партию Медведчука и Слугу Народа! Не ухудшайте свою Судьбу и судьбы своих близких. Голосуйте за Добро - За Голос Вакарчука!
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Вакарчук не самоубийца! Он не будет создавать коалицию с Зеленским для уничтожения Украины. За Вакарчукрм стоит США , за Зеленским - иудеи Коломойского. США считает Коломойского злом и будет его давить. Даже Израиль выкинул его со страны.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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