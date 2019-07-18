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 Політика України, Суспільство
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 Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

18 липня 2019 року контррозвідка і слідчі СБУ під процесуальним керівництвом головної військової прокуратури припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, контррозвідники встановили, що житель Полтавської області, колишній співробітник МВС України, був завербований у 2014 році на території окупованого Криму колишніми військовослужбовцями СБУ Миколою Путинцевим та Кирилом Симагіним, які перейшли на службу до окупантів.

Виконуючи завдання російської спецслужби, агент збирав розвідувальну інформацію про діяльність українських військових, національно-патріотичних рухів Полтавської області, передавав ФСБ списки мобілізаційного резерву, добровольців і волонтерів, які брали участь в ООС.

Зібрані відомості передавав за гроші таємними каналами зв'язку та під час особистих зустрічей на території окупованого півострова і на території РФ.

Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138311
 
   
 Топ коментарі
 
Столичні поліцейські склали адмінпротокол на киянина, який поширював газету із карикатурним зображенням президента Володимира Зеленського.

Авторитаризм наближається.
(C)
@ArtemZeleny
🤔
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Этот гандон голосовал за зебилопрезика и будет голосовать за слуг еврейского народа
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Він наблизився тоді коли хлопчину посадили на три роки за те що порвав фотографію потроха. Тож не треба хрюкать.
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Столичні поліцейські склали адмінпротокол на киянина, який поширював газету із карикатурним зображенням президента Володимира Зеленського.

Авторитаризм наближається.
(C)
@ArtemZeleny
🤔
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Він наблизився тоді коли хлопчину посадили на три роки за те що порвав фотографію потроха. Тож не треба хрюкать.
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Це ти цього сепара захищаєш?
«Винницкий городской суд приговорил к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев Юрия Павленка, которого признали виновным в организации и участии в массовых беспорядках под стенами Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года.»
🤔
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Я нікого не захищаю, а привожу факти.Це ти намагаєшся захищати тварину яка розповсюджувала карикатури на президента України. У нас більше ні на кого карикатури малювать окрім президента?
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Та ні, ти привів факт коли був засуджений сепар який намагався захопити Вінницьку ОГА, при тому брехав про «хлопчину». Так ти мабудь є його другом🤔
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Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html І не хрюкай свинарчучок.2 апреля 2016, 04:45 Просмотров: 9097
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https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
2 апреля 2016, 04:45 Звісно ж наплели не три роки а чотири.
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Этот гандон голосовал за зебилопрезика и будет голосовать за слуг еврейского народа
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Не хрюкай свинарчучок.
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А чё хлебало этого ЗЕбундея заретушировали?
Страна своих "героев и слуг народа" должна знать воочию.
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Та дурня то все. Кучма у Мінську зі згоди Зєлєнского підписали пункт, за яким місія ОБСЄ має право моніторити розміщення важкого озброєння ЗСУ на всій території України. Наприклад, навіть на Яворівському полігоні у Львівській області. Навіть з використанням безпілотників. Навіть над військовими складами. А враховуючи те, що у складі ОБСЄ є кацапи, підкацапники і просто ті, хто любить гроші, то ФСБ напружуватися вже не буде потреби, як і "палити" своїх аґентів. Цей пункт у договір про розведення військ мацква старалася запхати ще у 2015 році. Періодично її з цим пунктом посилали по одній дуже відомій, але вкрай непрестижній адресі переговорники з України. Ось чим платить Зєлєнскій за "прогрес" у "мінському" процесі. Ось що мав на увазі Сайдік, коли сказав, що Україна ЗМУШЕНА була погодитись з деякими умовами".
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"Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских 1) военных, 2) национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ 3) списки мобилизационного резерва, 4) добровольцев и 5) волонтеров, принимавших участие в ООС",- в случае российской победы или государственного переворота российские коллаборанты и оккупанты уничтожат этих людей первыми. Впрочем россияне этого и не скрывают. Так было и в 1918-1933.
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Ничо страшного, откатают пальчики, переночует ночь в кутузке для приличия, а завтра отпустят под домашний арест.
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Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских военных, национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, принимавших участие в ООС.

Это не первый раз собирается информация о патриотах, военных, добровольцах, волонтерах. Особенно агенты ФСБ засвечиваются по левую сторону Днепра. Возможно эта информация им нужна для дальнейшей оккупации Украины, россия собирается вторгаться дальше в Украину.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКонтррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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