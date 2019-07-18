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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань, кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів в інтерв'ю про бачення команди президента майбутнього Донбасу і Криму, як покінчити з агресією Росії, шляхи вирішення інформаційних загроз з боку медіа Віктора Медведчука, а також як розроблялася програма партії.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:20 "Звіряння годинників"

03:57 "Радикальний радник": що робити з ворогами

05:56 Мир із Росією: перспективи та шляхи досягнення

11:13 Майбутнє ОРДЛО і найманців РФ: особливий статус, російська мова, амністія

12:42Військовий сценарій звільнення Донбасу та Криму

15:43 Вплив Росії на Україну через канали Медведчука: як ліквідувати загрозу

21:34 Деолігархізація медіа

26:05 Створення в парламенті комітету інформаційної безпеки: сучасний закон про ЗМІ

28:49 Заборона російських і проросійських українських медіа

30:55 Чому представники "Слуги народу" ходять на канали Медведчука

35:34 Майбутня коаліція: конфлікт Зеленського і Вакарчука

38:45 Програма партії

42:58 Про себе: як потрапив у команду Зеленського, Андрій Богдан, Кирило Тимошенко, партія "Укроп",

48:00Робота в штабі Зеленського: медійка, соціологія, стратегія

51:33 Ставлення до Майдану

59:00Кирило Вишинський

1:03:35 Електронна декларація

1:05:56 Війна

1:07:12 Неочевидний прогноз

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138309
 
   
 Топ коментарі
 
(с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы. Вывод: Коломойский вместе со своим президентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят. Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят. Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз. Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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неа.. не фейк.. группа поклонников вазелина.. учительствуют и ждут зп 4000 баксов Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 5212
Дождутся конечно, особенно если вспомнить что в Германии - зп учителя с 10 стажем около 1800 евро
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Мня удивляют люди которые считают 74% зебилами ,а вы тогда кто, умники , что с вами не так , которые предлогают старую колоду политиков, или таки да , в обществе гражданский конфликт ? Но вы все равно должны прислушиваться к мнению брльшинства или диктатура , как у большевиков и террор , вв к этому готовы умники?
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Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 4207Девізом Рокфеллера були слова батька: «Ніколи не варто приймати до уваги натовп». Також йому приписують вислів: «Гроші ******* тишу».
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вибачте, а ви слуги народу украинського или росийского?
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Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - цікаво чи є такого розміру памперс ?
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Вы считаете 74% населения Украины толпой Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 8476 А может быть просто нужно нужно уважать их выбор . по крайней мере он не уголовник Чивокуня Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 5843
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯкщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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