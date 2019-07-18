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Все про:злодій у законі (122) депортація (180) Київ (6280)

 У Києві знову затримали злодія в законі Нукрі Гальського. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києві затримали злодія в законі Нукрі Гальського, якого в грудні минулого року видворили з країни з трирічною забороною на в'їзд. Він повернувся в Україну незаконно в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перебування на території України зловмисник намагався контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв: "Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані "сходки" кримінальних авторитетів"

Після затримання Державна міграційна служба видворила злодія із забороною в’їзду в Україну на три роки. Однак Нукрі Гальський вкотре незаконно перетнув кордон та почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін. ФОТО

Працівники управління карного розшуку Києва завадили його планам стати куратором злочинних груп - і затримали його у Дарницькому районі столиці.

"Зараз "злодія в законі" видворено до Туреччини, а правоохоронці спільно з Державною міграційною службою у свою чергу підготували документи про збільшення терміну заборони в’їзду йому на територію України до п’яти років",- додав Андрій Крищенко.

Нагадаємо, в грудні 2018-го співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції в місті Києві вже затримували Нукрі Гальського, який мав заборону на перебування на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138304
 
 
 Топ коментарі
 
Нужен Закон "О статусе Вора в Законе" иначе так и будет дальше продолжаться. Мы их выдворяем, а они снова ползут к нам как тараканы.
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Саджати треба за такі порушення. Бо строк до ста років збільшити можна - а толку?
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Ну как бешеный грузин в Грузии сделал вор законник - автоматом 10 лет или при людно отказывайся. сразу как тараканы разбежались
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Саджати треба за такі порушення. Бо строк до ста років збільшити можна - а толку?
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Нужен Закон "О статусе Вора в Законе" иначе так и будет дальше продолжаться. Мы их выдворяем, а они снова ползут к нам как тараканы.
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Ну как бешеный грузин в Грузии сделал вор законник - автоматом 10 лет или при людно отказывайся. сразу как тараканы разбежались
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Маладєц,шо затримав,пля В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 8065 А тепер поцілуй його в сраку В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 2172
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раскажут свеженький анекдот и отпустят
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так он снова вернется.. какие проблемы? Посадить не судьба?
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что им тут...медом намазано))) прутся и прутся
(их в двери - оно в форточку)
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нова влада ЗЕ создаёт им благоприятные условия..
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мне кажется...что оно и не знает что у нас новая влада... ему по фиг...у них там свои терки...
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При Порохе их столько ловили... И тут же отпускали.
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))) за окно напомнило. лет уже мабуть 10 назад, тоже один из нукрийцев, вроде одиночка, в старой, но богатой вене на 2 этаже))) (но 3 ем по нашему) одну дверь пытался отмычкой отомкнуть. соседи по подьезду бдили. приехала полиция и зашла в подьезд. он усёк и не долго раздумывая в окно )))) ну кому из тутошних полицаёв могло в голову прийти, шо мона с 3го этажа так просто выпрыгнуть )))) но тут судьба отвернулась от нукрийца )) он спрыгнул на световую шахту подвального окна, заделанную решёткой из паралельных железных прутьев )) ступни проскочили, срывающаяся мякоть ног, бёдер и ломающиеся суставы погасили отчасти скорость, но йайцам вроде тоже досталось ))))) полицаи вызвали пожарников, шоб вырезали и скорую, шоб вырезки увезла )))) по радио говорили, шо тяжёлыми увечьями отделался, а шо было дальше не знаю.
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этот жирдяй даже не может запомнить какого он года рождения... видимо вместо мозгов один шашлык с пивом заполонил.. не 87го, а 77го года
где рехформированая полиция Авакова? или это и есть реформированный? В Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 3581
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Выходит, что так и есть. Наверное, папа у него такой. Ну и сынок- в папу.
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У них почти у всех есть турецкие или греческие паспорта.
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"В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского" - ну и рыло у Крищенко, в ссср на такое рыло имели право только высокопоставленные мусора.
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ну хоть нукри. а то я сразу чёт подумал за нарика днепровского. и уже аж запереживался.
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А у нас есть вообще погранслужба???? Как праздник, так всем благодарности ах какие хорошие. А на деле не граница, а проходной двор.
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За перше повернення- рубати ліву руку, за друге-правицю,ну а за третє .... ви мене зрозуміли.Важу, що кількість "повертанців" різко зменшиться.(На смертну кару- мораторій.Але ж то не є смертна кара).
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Панькаются с ними... Значит долю имеют с криминалитета. Ребята на фронте гибнут, а эта наглая рожа... Порошенки, нарики, нурики... Поставить к стенке всех этих собак и кокнуть.
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Отправить в Грузию там знают что сним делать...
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Вот нравится челу в Украине,почему бы не оставить жить лет на 5?Пусть рукавицы шьёт в тюрьме.
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Ага, и школу форточников и барсеточников там откроет. Уж лучше выслать
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Давайте, давайте, наступного разу на 10 років забороните.Ідіоти
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Та похер ему ваша заборона,на пресс хату,обосцать и на видео записать, и больше его никто не увидит в Украине.
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Нужно как в Грузии сделал Саакашвили-сразу 10 лет тюрьмы .
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А как это "в обход пунктов пропуска"? У нас же стена нерушимая, Сеней построенная. У Києві знову затримали злодія в законі Нукрі Гальського - Цензор.НЕТ 5239
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Три раза поймали - на четвертый = пожизненое с лишение любых гражданских прав + одиночка, думается мне парочка присядет, у остальных раптом желание отпадет.
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Нужно принимать закон как в Европе против воров в законе.
Что бы только поймали и сразу за решётку на 20 лет без мобильных телефонов, одниночка и телек.
И точка.
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Так у нас у власти кто? Потому и эти лезут. Дело не в ворах в законе, дело в "нашей" власти.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУ Києві знову затримали злодія в законі Нукрі Гальського. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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