 Перед початком агітаційного концерту в Одесі невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором, а потім скинули секс-іграшку біля сцени. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оblvesti, дрон покружляв кілька хвилин над глядачами, а потім скинув секс-іграшку біля сцени. Невідомі залишили дрон на місці інциденту і пізніше його виявили поліцейські.

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