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 Політика України, Суспільство
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Все про:агітація (114) концерт (116) секс (66) Червоненко (15)

 Перед початком агітаційного концерту в Одесі невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором, а потім скинули секс-іграшку біля сцени. ВIДЕО

В одеському парку імені Горького перед початком агітаційного концерту на підтримку кандидата в депутати Євгена Червоненка невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оblvesti, дрон покружляв кілька хвилин над глядачами, а потім скинув секс-іграшку біля сцени. Невідомі залишили дрон на місці інциденту і пізніше його виявили поліцейські.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138287
 
   
 Топ коментарі
 
Ну если кандидат- сепар червонец, то в тему!) Еще и в рот этому кандидату запхайте!)
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Yaroslav Bilyk
Разговор в магазине
Покупатель: Здравствуйте. Что можете мне предложить?
Продавец: сегодня у нас на вьібор шоколад с горчинкой и говно
Покупатель: мне не нравится шоколад с горчинкой. Я люблю молочньій с цельім миндалем . Или Линдт. Или тоблерон. Желательно под чашечку кофе...
Продавец: мне очень жаль, но вьі можете вьібрать только между шоколадом с горчинкой и говном
Покупатель: почему у вас такой асортимент?
Продавец: ничего другого не осталось. Остальное не пользуется спросом.
Покупатель: я не люблю шоколад с горчинкой
Продавец: тогда вам остается говно
Покупатель: а по телевизору говорят, что говно - на самом деле шоколад, а шоколад - на самом деле говно.
Продавец: я продаю шоколад уже много лет. Могу вас завершить: вот шоколад, он из какао. Вот говно. Оно из говна.
Покупатель: не люблю шоколад с горчинкой. Можно я только попробую говно? Все говорят, оно на укус лучше шоколада.
Продавец. Нет. Можно только купить. Всю порцию.
Покупатель? А если я куплю и мне не понравится - можно вернуть?
Продавец: Нет. Надкушенное говно возврату и обмену не подлежит.
Покупатель: я не знаю... Все говорят, шоколад вредньій
Продавец: я никогда ничего не сльішал о пользею говна
Покупатель: а если я его вьіброшу?
Продавец: во рту слаще не станет.
Покупатель: а я потом вернусь и куплю шоколад с горчинкой
Продавец: поскольку шоколад с горчинкой вьі не купите, его уберут из продаж.
Покупатель: и из чего я смогу вьібрать? Продавец: Из говна и говна с горчинкой.
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Yaroslav Bilyk
Разговор в магазине
Покупатель: Здравствуйте. Что можете мне предложить?
Продавец: сегодня у нас на вьібор шоколад с горчинкой и говно
Покупатель: мне не нравится шоколад с горчинкой. Я люблю молочньій с цельім миндалем . Или Линдт. Или тоблерон. Желательно под чашечку кофе...
Продавец: мне очень жаль, но вьі можете вьібрать только между шоколадом с горчинкой и говном
Покупатель: почему у вас такой асортимент?
Продавец: ничего другого не осталось. Остальное не пользуется спросом.
Покупатель: я не люблю шоколад с горчинкой
Продавец: тогда вам остается говно
Покупатель: а по телевизору говорят, что говно - на самом деле шоколад, а шоколад - на самом деле говно.
Продавец: я продаю шоколад уже много лет. Могу вас завершить: вот шоколад, он из какао. Вот говно. Оно из говна.
Покупатель: не люблю шоколад с горчинкой. Можно я только попробую говно? Все говорят, оно на укус лучше шоколада.
Продавец. Нет. Можно только купить. Всю порцию.
Покупатель? А если я куплю и мне не понравится - можно вернуть?
Продавец: Нет. Надкушенное говно возврату и обмену не подлежит.
Покупатель: я не знаю... Все говорят, шоколад вредньій
Продавец: я никогда ничего не сльішал о пользею говна
Покупатель: а если я его вьіброшу?
Продавец: во рту слаще не станет.
Покупатель: а я потом вернусь и куплю шоколад с горчинкой
Продавец: поскольку шоколад с горчинкой вьі не купите, его уберут из продаж.
Покупатель: и из чего я смогу вьібрать? Продавец: Из говна и говна с горчинкой.
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коментар відмічено як спам  
 
Порошенко - вор. Между 2 сортов говна не выбираю.
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Жалко что он у тебя компьютер не украл.
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та і дійсності більш відповідає Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены - Цензор.НЕТ 8829
адже, вони в першу чергу члени, а потім вже капельку депутати
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А на сцені якісь клавишні музичні інструменти були?
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Ну если кандидат- сепар червонец, то в тему!) Еще и в рот этому кандидату запхайте!)
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Ну я и так изо всех сил держусь! Думаете, это лехко?!)))
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И в задницу , гнида трижды продажная мразьь
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Этому поцу нечего делать в нашей Раде.
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Це своєрідна оцінка пейсатого хама.
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Харррашо шо не моржовый орган бабушки...
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Фсё правильно сделали! На понятном наглядном примере показали, что получит избиратель в случае избрания данного кандидата в органы власти.
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теперь можно с уверенностью сказать-шоу было о.уенным..
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он будет жаловаться в общество защиты животных!
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Сепаратист Червоненко в эфире гавнопомойки "112" всех убеждает о том, что ему политика не интересна, а сам уже пол года лижет Галантернику и Труханову очко, что бы его не трогали и дали возможность разместить пару бигбордов). Причем в последнее время как баба в каждом эфире жалуется на своих оппонентов по избирательному округу Перед початком агітаційного концерту в Одесі невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором, а потім скинули секс-іграшку біля сцени - Цензор.НЕТ 5752.

Волосы на жопе рвет - так хочет снова стать Нардепом))) Додик конченный...
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"Перед началом агитационного концерта в Одессе неизвестные запустили в небо дрон с фаллоимитатором, а потом сбросили секс-игрушку возле сцены" - я не антисемит, но такого гондона, как Червоный аид надо уничтожать в зародыше, говорят, он в Одессе засрал своей фамилией асфальт, а народ имеет хоть такую возможность плевать в рыло этой гниде.
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Кандидат возможно сам все и оплатил , организовал, чтоб был информационный повод , поскольку только таким способом можно привлечь внимание к своей персоне среди ТыСЯЧ кандидатов. Но кандидат не должен никуда пролезть, посколько колаборантов и реваншистов хватает
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Фу какая гадость!
На голову кандидата и чемпиона мира по гонкам уронить ПЕНИС в состоянии оргазма заправленный трухнёй (утверждают так) Рабиновича...
Это надо же!!!
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До начала концерта в окрестных домах отключили свет, видимо чтобы массовка побольше была. Включили по окончании концерта.Совпадение?- Не думаю.
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а что , этот мудак по мажоритарке в Раду пролезть хочет?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПеред початком агітаційного концерту в Одесі невідомі запустили в небо дрон з фалоімітатором, а потім скинули секс-іграшку біля сцени. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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