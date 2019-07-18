 Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО

Він записав відповідне відеозвернення у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна видавалася інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - заявив він.
Зеленський зазначив, що Україна доведе, що "є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватися та розвиватись разом із вами".
"Водночас звертаюся до всіх земляків, які живуть поза межами України. Діліться цим відео, щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну! Із пропозиціями можна вже зараз звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради Давида Брауна", - зазначив президент.
Але ....
З його тезами,навіть цього забагато.
Хіба метал склом замінити.
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
В страну без судебной системы?!
.. .
Сааанитаррры, выезжайте!
🤣
Якщо вже говориш про щось - так говори вірно - немає ніякого "когитивного припадка" - є "когнітивний дисонанс"...
ПЕСики, в очередь!
🤣
🤣
Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним...
Ну прийдуть вони, подивляться і підуть.
Конаретні пропозиції є ?
Зеля вже проплатив податки зі свого майна ? Чи так в офшорах і ховається ?
Хотя, более-менее, совковый легкий акцент.... А вот знак руками делает настораживающий.... Это если в рептилоидов верить и прочих соросов.... )
Всьо !
Хоч на китайській.
Я не лінгвіст,але мені здається,- доволі швидко промовляє текст.
Тим на Заході по...,а місцевим
на ... не потрібно.
Понти.
Поголися для початку.
Президент ....
Тобі і сонце заважатиме жити...
Як на мене,тупий ще тупіше набагато ліпше,та хоч зміст.
Вивчи мову президент.