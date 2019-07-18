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Все про:Зеленський (2129) інвестиції (217) запрошення (4) інвестори (33)

 Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав іноземних бізнесменів прийти в Україну.

Він записав відповідне відеозвернення у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна видавалася інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна доведе, що "є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватися та розвиватись разом із вами".

"Водночас звертаюся до всіх земляків, які живуть поза межами України. Діліться цим відео, щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну! Із пропозиціями можна вже зараз звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради Давида Брауна", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138256
 
   
 Топ коментарі
 
рука-лицо...
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
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Говорил - то громко сказано... Плохо читал скорее... Ху из эн дьюти тудэй? Москау из э кэпитэл оф ауа канрти Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 3496
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приходите к нам а то у населения отжать уже нечего мы у вас отожмем
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У минулому дізельна е.с. .
Але ....
З його тезами,навіть цього забагато.
Хіба метал склом замінити.
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Вы систематически пропускаете букву "д".
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Правильно, инвесторы давайте денег, а мы потом через суд на коломойского отпишем...
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рука-лицо...
куда прийти? под Богдана с Разумкомым? под Портнова? знаете, пан президент, пошукайте дураков вокруг вас. вон за вами аж 73%...
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А что ты имеешь против Портнова? Не хочешь стабильности, мира и валюту по нормальной цене?
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Я навіть знаю де це вже існує - на кладовищі
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зеля, не все такие лохи чтобы верить тебе )
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Так Порошенко ж построил новую судебную систему. Одна из 144 "потужных реформ".
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Расскажи, зеб, и что именно было реформировано, только Лахту не цитируй.
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Петеисточник читайте. Каких Вам ещё реформ не хватает?
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Слабо как Петро полтора часа в ООН выступать на инглише?
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Петро - красавчик, конечно! Жаль что импотент...
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Ну, может просто это Вы в тот раз неудачно накрасились?
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То у неё противогаз "не той системы"... Друзья рассказывали о парне, который подал на развод через несколько дней, после свадьбы. Спросили, "Почему?" А он в ответ - "Я её, за время знакомства, ни разу, без макияжа, в "полпальца", не видел!...".
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Хоть так,воры потроха совсем испортили имидж страны.
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Кино ролик снова кино и снова ролик он что не выходит с киностудии Довженко Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 5884
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Говорил - то громко сказано... Плохо читал скорее... Ху из эн дьюти тудэй? Москау из э кэпитэл оф ауа канрти Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам - Цензор.НЕТ 3496
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V.Муткофф ,, бразер по интеллидженс юкрейниан гарантс ..

Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 3309.. .
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Счас ПЕСиков когнитивный припадок начнетца...
Сааанитаррры, выезжайте!
🤣
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Де беруть таких клоунів (шанувальників клоуна) як Baks13 Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 7373



Якщо вже говориш про щось - так говори вірно - немає ніякого "когитивного припадка" - є "когнітивний дисонанс"...
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Воо, первый свой диагноз назвал, папался!
ПЕСики, в очередь!
🤣
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К тебе? Запросто... Называй адрес... (Ты мне мою знакомую, по юности, напоминаешь... Она тоже, как-то, решила "блеснуть знанием словес иностранных", и назвала парня, который ей нравился, "импотентным", вместо - "импозантным"...).
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Ну ось, вже навчили одну зелень до трьох рахувати. Може під цим коментом він до чотирьох рахувати навчиться...
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Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним... Идите уже мешки ворочать.
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Максим 24db6b1b


Блин, каждая третья новость про него и дружбанов. Нужно, изменим, выполним...



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Для чего России нужно перемирие временное на Донбасе . Читаем и думаем . Это не для зебилов. Асадиты не справляются. Российские сухопутные войска переброшены в Хамамият : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/18/118292/sham--asadity-ne-spravlyayutsya--rossijskie-sukhoputnye-vojska-perebrosheny-v-khamamiyat.shtml
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А жид може не тупо зачитувати, а в режимі онлайн?
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Чи наівняк чи проста тупість , кожен день йде рейдерсьтво віджимання бізнесу а він кого сь там зазиває ! Сістему треба ломати !!!!Зробити нормальни умови для гешефта , зробити так шо б поліція та суд захищали той гешефт (!!!) а потім вже когось там зазивати!
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Шо воно меле? И как? У него глаза от перенапряжения закатываются. Налейте ему валерьянки. Смотрите в следующем ролике уроки английского от Добкина. Будет интересно.
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І що з того велкам ?
Ну прийдуть вони, подивляться і підуть.
Конаретні пропозиції є ?
Зеля вже проплатив податки зі свого майна ? Чи так в офшорах і ховається ?
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Лукашенко тоже призывал и добавлял - "лично гарантирую"...
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казалось при произношении "government" она вот вот скажет "гамномет".
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Дуже нагадує історію про три конверта. В кожному ролику нагадування про поганих попередників, та обіцяння кращого життя колись, у майбутньому. А за цей час поки зебобіки не зрозуміли що їх на#бали, підготувати три конверти та запасний аеродром для себе та своїх богданів та шиферів.
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скоро придут те которые говорят на твоем родном языке,чего ты ,сопля зеленая, и добиваешься
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А переводчика с "зеленского английского" на "классический английский", приглашали?
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Его английскому учил Мутко?
Хотя, более-менее, совковый легкий акцент.... А вот знак руками делает настораживающий.... Это если в рептилоидов верить и прочих соросов.... )
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Для инвесторов нужно снижать учетную ставку Нацбанка с 20% хотя бы до 10% Для этого нужен рисковый кпиатал не менее 5 млрд басков. Если потрусить наши оффшоры, то впоне реально.
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"На съездах,на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским"... А.С.Грибоедов. "Горе от ума"
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ай вант инвестиции, yeah ГОВ НОУ ай вант...
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чергова " рєчь" віртуального голобородька зі смартфонів...як же воно задовбало, оце чмо криворізьке...
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Та, какие только не были, а все, почему-то- задолбали! Днепровские, донецкие, винницкие... Щас вот- криворожские.
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Во, как! Лично гарантирую(с). Вот именно- лично! Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 4594 Поверят? Есть сомнения, однако...
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Зуб??? Даже его передний зуб- это не его зуб. Это- Бенин зуб, как и всё остальное.
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Авторитетный чувак ботает по понятиям: «Атвечаю my mouth and ass!».
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Нужен свободный рынок земли, как Саак сделал в Батуми. Потому что никто не захочет что то строить не на своей земле.
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Горжусь Президентом! Впервые за пять лет Украина встала с колен!
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Я бы сказала - впервые за 30 лет Украина начала двигаться действительно цивилизованным европейским курсом. Конечно инвесторы сразу не придут, но если пока хотя бы заинтересуются Украиной - уже хорошо. А дальше все зависит от результатов работы Зеленского и новой Рады.
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Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается....зачем встречаться и обсуждать,если по регионам разъезжает передатчик Медведчук? Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 8391
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может на колени станешь = я тогда подумаю.хотя пока нет и еще раз нет - вот когда коломойский уголовно ответит ,тогда поверю
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Інвестори послухають Зєлєнского, потім представників найбільшої металургійної компанії світу,найбільшого інвестора за історію України,"ArcelorMittal Кривой Рог" обвинил Владимира Зеленского в давлении на бизнес ,почешуть рєпи,скажуть :да-а-а-а-а.
Всьо !
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Я бы ещё газовую трубу перевёл на акции и раздал бы эти акции малоимущим пенсионерам ,которым за 76 лет. Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів - Цензор.НЕТ 3776
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Нет Вова, давай по новой, с таким скучным лицом, денег не кто не даст.
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Лондон ітс зе кепітал оф грейт брітан
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Як актору,для нього не питання вивчити текст.
Хоч на китайській.
Я не лінгвіст,але мені здається,- доволі швидко промовляє текст.
Тим на Заході по...,а місцевим
на ... не потрібно.
Понти.
Поголися для початку.
Президент ....
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Опять не так... Шо ж вам, петерасты порошеновские, еще надо? И инвестиции вам не нужны, говноеды шоколадные?
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Йди лісом.
Тобі і сонце заважатиме жити...
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Неделя репетиций и текст с экрана. Видно что старается воспроизвести текст с экрана.
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Обошолся, в основном, звуками русского языка.
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А загалом,я не знаю як цю хрінь визначати.
Як на мене,тупий ще тупіше набагато ліпше,та хоч зміст.
Вивчи мову президент.
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Молодец Володя,то ниче,шо неделю текст учил, с 200-го дубля снял и три суфлёра спалил- главное результат!
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С еврейскокриворожскодаунбасским акцентом....лучше бы ты, вышкребок актрисы из немецких фильмов для взрослых, но позорился.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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