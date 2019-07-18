 Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО

Він записав відповідне відеозвернення у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна видавалася інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - заявив він.



Зеленський зазначив, що Україна доведе, що "є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватися та розвиватись разом із вами".



"Водночас звертаюся до всіх земляків, які живуть поза межами України. Діліться цим відео, щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну! Із пропозиціями можна вже зараз звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради Давида Брауна", - зазначив президент.

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