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 Політика України
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 Україна має дотримуватися своєї стратегії в Мінську, незважаючи на укази Путіна про видачу паспортів РФ, - Безсмертний. ВIДЕО

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний вважає, що Україна має дотримуватися своєї стратегії, визначеної президентом Володимиром Зеленським у Мінському процесі, незважаючи на укази президента РФ про видачу російських паспортів громадянам України на Донбасі і презентації "однією особою" своїх планів у Страсбурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Безсмертний на брифінгу в четвер у Києві.

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"Зверніть увагу, указ (Путіна про паспорти РФ на Донбасі. - Ред.) з'являється тоді, коли в Мінську закінчують редагувати документ, і коли в Страсбурзі одна особа представляє свій план. Це все синхронізовані речі. Якщо ви думаєте, що цей процес ніхто не торпедуватиме, ви помиляєтеся. Наше завдання, незважаючи на всі ці речі, витримати той курс, який був позначений президентом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політична підгрупа ТКГ обговорювала "формулу Штайнмаєра", - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138236
 
 
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стратегия называется - мы просто обосрались и все ...нет что б закрыть границу с орками и никого не впускать и не выпускать ...они минскими договоренностями будут нас кормить уже с рашкой стряпали договор и что ?
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А смысл? Процесс ради процесса? Минск уже выполнил свою фукцию... Украина мобилизовалась и прказала миру истинное лицо кацапа. Другое дело, что мир занял страусиную позицию...сименс отбрыкался, СП2 строится, санкции такие, что от них только богатеют... стало быть, минск стал обузой, не находите??? Это, скорее, инструмент давления на Украину, чем на кацапский *********...
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поскольку кредиторы украины держатся за минск как за последнюю надежду в рай попасть - украине приходится делать то, что белый сагиб говорит
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Рома как всегда сморозил чушь. Какая может быть стратегия в минском договорняке, который полностью устраивает ху&ла?
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Курс позначений Президентом України чи преЗЕдентом.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїна має дотримуватися своєї стратегії в Мінську, незважаючи на укази Путіна про видачу паспортів РФ, - Безсмертний. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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