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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України викрила спроби втручання спецслужб Російської Федерації в парламентські вибори в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що від початку цього року за завданням представника ворожих спецслужб мешканка Дніпра створила і здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах. Правоохоронці задокументували, що за матеріальну вигоду жінка публікувала і розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Кримського півострова, популяризували терористичні організації "Д/ЛНР". Публікації зловмисниця отримувала зокрема з російських пропагандистських ресурсів і сайтів бойовиків квазіреспублік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після оголошення позачергових парламентських виборів адміністратор отримала з Ростова-на-Дону чергове завдання: створити в українському сегменті мережі інтернет сайти з фейковою інформацією про політичні партії та кандидатів у нардепи.

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За даними СБУ, ці деструктивні матеріали були направлені на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціальної напруженості, інспірації ворожнечі між прихильниками різних політичних сил і маніпулятивний вплив на електоральні переваги виборців.

Крім того, серед матеріалів, які поширювалися в цих групах, містилися публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади.

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В рамках кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України проведено обшук за місцем проживання зловмисниці. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які містять докази її протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Служба безпеки України закликає громадян бути свідомими і відповідальними, критично ставитися до інформації, поширюваної в мережі інтернет і не піддаватися на маніпуляції і провокації Кремля. Про будь-які порушення виборчого процесу просять невідкладно інформувати правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138213
 
 
 Топ коментарі
 
Ауууу....
Тормоза.....
Они никогда и не переставали вмешиваться!!!!
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смешно такое читать, при здравствующих и вещающих в зомбоящике медведчуке, мураеве и пр. про-расейской нечисти.
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Мокша со времён Б.Хмельницкого вмешивается в Украину, чтобы примазаться к слов'янскому миру.
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Группа в вконтакте пятиклассницы и 100 подписчиков решила исход выборов Президента.
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Ауууу....
Тормоза.....
Они никогда и не переставали вмешиваться!!!!
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Мокша со времён Б.Хмельницкого вмешивается в Украину, чтобы примазаться к слов'янскому миру.
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Все намного печальнее. Спецслужбы России не просто "вмешались". Они нам уже полностью сделали выборы, сначала президентские, теперь парламентские.
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Это когда агента Лолиту, бизнес партнера кума х-ла, при котором 6 складов сгорели, друзья которого военный бюджет разворовали, и БПП выбрали?
Согласен!
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Ты либо тролль, либо убит в голову. Нет никакого агента лолиты, это российская выдумка. И, одновременно, пример пропаганды. В головах 73% украинцев вместо мозгов пропаганда. Российская. Россия нам выбрала зелю, и теперь выбирает парламент.
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пытались... пытаются.... и будут пытаться... пока у них тут "интерес"...
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получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы Источник: https://censor.net.ua/n3138213

Интересно какие партии "мочились" по заданию из Ростова)
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а главный ХЕР-ЛЕТИНАНТ сбу сказал, что не вмешивалась.
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Старші за званням вважали не потрібним повідомляти льойтнанту.
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ХЕР-ЛЕТИНАНТ - написано правильно, без ошибок . Это не воинское звание , а название должности в сбу при новом президент
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Ось тому я ніколи і не ходю по чужим сцилкам.
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Так если уже офис команда из зеленых человечков,осталось памятник коту поставить около вр
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смешно такое читать, при здравствующих и вещающих в зомбоящике медведчуке, мураеве и пр. про-расейской нечисти.
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)) в сети нет, ни мужчин, ни женщин, ни правдивой информации. это основной постулат сети!
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Что значит пытались? Они и сейчас довольно таки уверенно действуют в лице Медведчука.
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Что значит продались? Они и сейчас довольно таки уверенно действуют в лице Медведчука. Ну не все в СБУ предатели Спецслужбы РФ пытались вмешаться в парламентские выборы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5799
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ФСБ на полную работает в Украине,даже бюджетников привлекают на Юго востоке Украины голосовать "За Жизнь" с Московией,
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Оппозиционный блок за полную децентрализацию, чтобы Мариуполь развивался еще стремительнее,это чё этот регион хочет совсем уйти от Киева? Под этим соусом можно ЛДНР увеличить территориально Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4856 .
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"Ольгинские" опарыши и на Цензоре круглосуточно воняют.
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Ржунимгу
А где они были во время президентских выборов?
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а еще недавно бакан вещал, что ни кто из раша не вмешивается https://www.youtube.com/watch?v=he7EICsc-0w
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агалтєлейшая русафобія,пля... вифсеврете... авидокажите... настамнет... Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 1271
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А соевую свинью они пиарить не пытались ? Не удивлюсь , если данный факт имел место. Ради спасения агента "лолиты" им не жалко никаких сил и средств
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А+УЕТЬ!!! Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643
МЕДВЕДЧУК КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТО ВМЕШИВАЕТСЯ!
вы там в глаза чтоли долбитесь?)
у меня два варианта ... один выше, второй сегодняшний СБУ - филиал ФСБ
псы. вчера на встрече президента с харьковскими лесорубами нарисовался очень колоритный представитель данной структуры ... походу там 90% таких, Василий лично набирал, шобы Пеця чуствовал себя комфорно, среди своих
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Придавленная вата беснуется. Сейчас уже не захватить ОГА - или завалят, или посадят. Остается мелко гадить и молиться на плешивого, годами ожидая прихода.
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Зашкварений, починай рееструвати новий обліковий запис, з цього ти гадити більше не будеш. І менше також.
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Придурки, агенты кремля в зРаде каждая первая морда
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Баканов сказав, що втручань не було і немає. Кому вірити?
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А в СБУ знають, що в них працює т.в.о. глави СБУ Іван Баканов, який ще два дні назад заявляв, що фактів втручання росії в наші вибори не знає? Ах да, він же з команди дзебілів.
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это такая шутка????? Вчера бакланов вещал, что попыток НЕТ а сегодня оказывается - предотвратили.

p.s. этому цирку не предела...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСпецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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