 Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що від початку цього року за завданням представника ворожих спецслужб мешканка Дніпра створила і здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах. Правоохоронці задокументували, що за матеріальну вигоду жінка публікувала і розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Кримського півострова, популяризували терористичні організації "Д/ЛНР". Публікації зловмисниця отримувала зокрема з російських пропагандистських ресурсів і сайтів бойовиків квазіреспублік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після оголошення позачергових парламентських виборів адміністратор отримала з Ростова-на-Дону чергове завдання: створити в українському сегменті мережі інтернет сайти з фейковою інформацією про політичні партії та кандидатів у нардепи.

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За даними СБУ, ці деструктивні матеріали були направлені на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціальної напруженості, інспірації ворожнечі між прихильниками різних політичних сил і маніпулятивний вплив на електоральні переваги виборців.

Крім того, серед матеріалів, які поширювалися в цих групах, містилися публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади.

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В рамках кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України проведено обшук за місцем проживання зловмисниці. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які містять докази її протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Служба безпеки України закликає громадян бути свідомими і відповідальними, критично ставитися до інформації, поширюваної в мережі інтернет і не піддаватися на маніпуляції і провокації Кремля. Про будь-які порушення виборчого процесу просять невідкладно інформувати правоохоронців.