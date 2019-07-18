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 Політика України, Суспільство
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 Бійці 3-го ОП спецпризначення встановили на Говерлі меморіальну табличку з іменами загиблих 15 липня 2014 року воїнів розвідгрупи полковника Коваленка. ВIДЕО

Бійці 3-го окремого полку спецпризначення імені Святослава Хороброго піднялися на Говерлу і встановили там меморіальну табличку з іменами загиблих під час мінометного обстрілу 15 липня 2014 року в селі Провалля бійців розвідгрупи полковника Юрія Коваленка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, участь у пам'ятній акції взяли бійці, які вижили в тому бою.

15 липня 2014 року група зібралася для планування нового бойового виходу в селі Провалля поблизу Свердловська, це була крайня точка, зайнята нашими військами. Раптово розташування підрозділу було накрите мінометами противника - це був один з перших обстрілів. Одна з мін впала просто між нашими бійцями. Вісім спецпризначенців загинули на місці, ще один помер від ран 21 липня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138201
 
 
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"15 июля 2014 года"
А іхтамнети здійснили інтервенцію в Україну з 23 на 24 серпня. Так хто там воював?
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А гиркины с бесами, это по твоему местные шахтийоры и таксисты?
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Такие таблички нужно устанавливать на Владимирской,35. Именно там сидят сепары, сливающие инфу о готовящихся операциях...
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Слава героям!
Злита інформація п'ятою колоною в штабах ЗСУ.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці 3-го ОП спецпризначення встановили на Говерлі меморіальну табличку з іменами загиблих 15 липня 2014 року воїнів розвідгрупи полковника Коваленка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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