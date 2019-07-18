 Бійці 3-го ОП спецпризначення встановили на Говерлі меморіальну табличку з іменами загиблих 15 липня 2014 року воїнів розвідгрупи полковника Коваленка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, участь у пам'ятній акції взяли бійці, які вижили в тому бою.

15 липня 2014 року група зібралася для планування нового бойового виходу в селі Провалля поблизу Свердловська, це була крайня точка, зайнята нашими військами. Раптово розташування підрозділу було накрите мінометами противника - це був один з перших обстрілів. Одна з мін впала просто між нашими бійцями. Вісім спецпризначенців загинули на місці, ще один помер від ран 21 липня.

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