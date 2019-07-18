 Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповідає в невеликому інтерв'ю, записаному під час руху вулицями Києва.

"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Ну, окрім нашого вузького кола. Усі брешуть, усі беруть хабарі, усі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - каже Зеленський.

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