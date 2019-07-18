EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
  9063  187
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2129) корупція (2461)

 Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поскаржився на цинічність українських чиновників та їхню нечесність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповідає в невеликому інтерв'ю, записаному під час руху вулицями Києва.

"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Ну, окрім нашого вузького кола. Усі брешуть, усі беруть хабарі, усі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - каже Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138169
 
 
 Топ коментарі
 
да ты подза"бал уже со своими видосиками
 показати весь коментар
 
да уж- цинизм Зе высочайшего уровня - украсть 5,5 млрд у лохов очень узким кругом и орать про честный узкий круг!!!! Зеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга" - Цензор.НЕТ 4475
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
конечно БИНГО, я живу в 21 веки а ты застрял в 18!!
 показати весь коментар
 
С такими мозгами ты будешь жить в жопе(месте) независимо в каком веке.
 показати весь коментар
 
Что Вы от него хотите? Неудачник, халявщик, Америку видел только по телевизору, но страшно хочется. Все это помноженное на болезненный эгоцентризм. Вуаля, получите!
 показати весь коментар
 
Иногда мне кажется, что печатая заглавными буквами голос оппонента срывается на фальцет. Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 3008
 показати весь коментар
 
 
В уском кругу всегда пи ..... удобнее, друг дружку знаем, рука руку моет, на парашке кооператиф Озеро, у вас шайка-лейка Квартал 95 - фсё по феншую
 показати весь коментар
 
 
Беря во внимание слухи о назначении "короля Гоптовки" на должность губернатора Харьковской области, цинизм всемасштабен! Наконец он это признал.Цинично.
 показати весь коментар
 
 
Самый лучший президент - это Пиночет, ну или хотя бы Мюллер
 показати весь коментар
 
Ногано,Гуф,Витя аК 47,5пЛюХ,ДАВАЙ ДЕЛАЙ ШИРЕ КРУГ
 показати весь коментар
 
 
Чим відрізняється троль від патріота? Патріот каже і пише конструктивні речі, наводить факти і цифри. запоребриковий троль -- просто пише гадощі-плітки, навіть не дивиться відео і не читає статтю під якою пише, як алковавт у генделика.
 показати весь коментар
 
 
І я про те ж саме. Нащо щось знати коли можна просто ляпати? І хірург ваш те ж саме думає))
 показати весь коментар
 
о да 5 лет правления патриота, согласно вашего определения, привели Украину в нищету (ну кроме некоторых отдельных лиц (типа АХМЕТОВ ПЕТЯ ФИРТАШ)! так что ну его в жопу ваших патриотов!!
 показати весь коментар
 
 
Нищий умом надеется ,что беня его сделает богатым? Серьезно?
 показати весь коментар
 
 
начнем с того что если бы победил ПЕТЯ у нас бы тарифы не понижались бы на 10% а повышались бы на 20% как планировали!! так что как вишь даже уже в такой мелочи для народа профит!! а что будет делать БЕНЯ это его личное дело, у нас президент ЗЕЛЯ и меня больше интересует что будет делать он!!
 показати весь коментар
 
Украинцы оказались среди лидеров по путешествиям на Мальдивы
https://chance4traveller.com/ukraintsyi-okazalis-sredi-liderov-po-puteshestviyam-na-maldivyi/
Самые дорогие машины Украины: 26 Bentley, два Aston Martin X и 434 Porsche. Несмотря на кризис, в 2017-м украинцы зарегистрировали 525 элитных авто на 2,7 млрд грн
https://antikor.com.ua/articles/245701-samye_dorogie_mashiny_ukrainy_26_bentley_dva_aston_martin_x_i_434_porsche
Объемы строительства в Украине выросли на 28,5% по итогам 6 мес. 2018 г.
https://www.minprom.ua/news/246066.html
 показати весь коментар
 
ну конечно ПЕТЯ со своей свитой слетал раз 10 на мальдивы вот Украинцы и победили, токо пбедили же не Украинцы а ПЕТЯ, но кого это волнует да?!!

Мы все хорошо знаем сказки про Украинцев в венской опере....
 показати весь коментар
 
Я поєхал в народ, і шо ви такі думаєтє? Вєздє гої! Хорошо, шо єсть наш узкій круг.
 показати весь коментар
 
 
Порошенкоборцы, обвиняющие Порошенко в воровстве в 2014-2019 гг т.е. во время войны, будут убедительнее, если с эмоциями приведут цифры. По примеру : Как менялось состояние Порошенко за 5 лет: опубликована инфографика. 17 августа 2015г. -В 2014 году состояние Порошенко 1, 3 млрд долл./Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины.15 апреля 2019, 15:03.- Состояние Порошенко оценивается в 0,85 млрд долл.
 показати весь коментар
 
 
Г+Г за тебя будет думать.Ты главное повторяй
 показати весь коментар
 
 
Это декларация, там стоит подпись Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Верю.Зенину почитай-одни нах убытки.Вилла в Италии сама от плесени завелась.
 показати весь коментар
 
 
Цей пан бреше, як дише. Мабуть кацап. Для цапів це природньо
 показати весь коментар
 
 
І що? Це доходи за один рік в ГРИВНІ, довбню! Весь світ оцінює ВСЕ майно в ДОЛАРАХ)))))
 показати весь коментар
 
Президент Петро Порошенко у декларації за 2018 рік вказав доходи, що в 90 разів перевищують доходи за 2017 рік./У Некто в 2017 г. состояние 100 грн. Он в 2017 г. продал 1 яблоко за 1 грн.Доход-1 грн.В 2018 г. Некто продал 10 яблок за 10 грн.Доход -10 грн.В 2018 г. Некто заплатил в казну налог 20 грн. Состояние Некто в 2018 г. равно 100+1+10-20 и равно 91 грн.
 показати весь коментар
 
 
Например один и тот же завод увеличил прибль в за одни год в СТО раз! Состяние хозяина не изменилоь, а карман распух, украинцы обиднели.
 показати весь коментар
 
А чого "обіднєлі"? Купуй нах АВК, а не Рошен. І буде тобі кацапське щастя))))
 показати весь коментар
 
 
Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
 показати весь коментар
 
 
Зе, вивчи методи Піночета, бариг на стадіон, і випускати звідти тільки в трусах і без мільярдів.
 показати весь коментар
 
 
Один поедатель галстуков так уже пробовал. Чем закончил - известно, тюрьма на родине ждет, а экономического чуда так и не произошло.
 показати весь коментар
 
 
Зроби так чтоб пересичный за пойманого корупцонера получал его шкуру.Тогда люди будут ставить капканы, усраивать засады, загоны организовывать,сабак натаскывать.Пока барыг в красную книгу не занесут. И в клетках их только и увидишь. Шо гуртове то чортове.
Выдели каждому его частку и посмотришь как люди изменятся.
 показати весь коментар
 
 
ага, тісною кампанією доять країну, а лахам про пєцю баригу і сватів показують6https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
 показати весь коментар
 
 
чтобы им доить, им надо например иметь своего премьера и своего банкира это как минимум! чей премьер сидит? а банкир чей?! так что рано ПОРОХОСИСЯ ЗАПЕЛА!!
 показати весь коментар
 
Так звільняй їх нафіг всіх, Вовік! Набирай нових! Нові спаскудяться - міняй! Звільняй! Міняй! Звільняй! Міняй!
Рано, чи пізно, потрібна людина знайде своє місце і буде працювати, а не мародерити, як Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А мінстецю треба зробити ребрендінг і повністю переформатувати. З колишніх "стецьків-олєшків" не має залишитись ЖОДНОГО. Проте інформполітика має таки бути. Україна має себе популяризувати в Світі, дивувати людей у доброму сенсі цього слова. І найважливіше - правда, правда і тільки правда. Емблема мінстеця повина завоювати 100% довіру до своєї інформації.
 показати весь коментар
 
 
Велосипед со сложенными зеркалами от теслы был бы отличной эмблемой эпохи зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Я и вижу что пуйло за рулем платформы,на котором стоит велосипедЗЕ со сложенными зеркалами от теслы.
 показати весь коментар
 
 
а Украина к тому времени ещё будет существовать?
 показати весь коментар
 
 
А причем тут какая то Украина? Главное холодильник и ,,скаты,, по Г+Г!
 показати весь коментар
 
 
а кто работать будет если постоянно менять? вы пробовали на предприятии постоянно менять директора, бухгалтера и уборщицу? если действовать вашим методом, то через полтора года доход сожрет налоговая за неправильно сданные отчеты, народ разбежится потому, что каждый новый директор будет внедрять разные методы управления и распределение работы а в отсутствии регулярной уборки и закупки элементарных средств гигиены в офисе пропадет даже туалетная бумага и будет плохо пахнуть... а что уж про страну говорить.
 показати весь коментар
 
Бєня - єдиний український олігарх, який не перекинувсь, як Ахметка і Пінчук на бік росіян і сєпарів, а кинув всі сили на захист України і її інтересів, доречі.
 показати весь коментар
 
 
Всі його інтереси описані в розмові з пранкером в 2014р.
 показати весь коментар
 
 
На відміну від пана вірю справам, а не різним пранкерам.
 показати весь коментар
 
 
А справи такі, УкрНафта, викачка всієї нафти з труб, викачка грошей вкладників з Приватбанку що мало не призвело до фінансового колапсу, але призвело до падіння курсу гривні, спроба рейдерського захоплення ТЕС в Іловайську що призвело до катастрофи...
 показати весь коментар
 
 
Вань, а Вань що це ти про бабцю БздЮлю ні гу-гу, Вона тебе що без спадщини залишила? От невдячна стара паскуда! Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 6483
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть бы разок прокатался на велосипеде, су_нок. Порадовал бы лохторат...
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам, порохоскот за тотальное разграбление страны... Что ж, запомним.
 показати весь коментар
 
 
Человек у которого нет мозга не может ничего запомнить. А тем более делать выводы.
 показати весь коментар
 
 
Конечно врут. Вот даже данное видео, в котором Зеленский едет за рулём Теслы и то - постановочное. Ведь ты, Вовочка, машиной не управляешь. Тебя на прицепе везут.
 показати весь коментар
 
 
это ему типа обидно за свой узкий круг.
 показати весь коментар
 
 
"Не верь цветам-они завянут,
Не верь мечтам-они умрут,
Не верь словам-они обманут,
Не верь мальчишкам-они врут!"
 показати весь коментар
 
 
Интересно, в "узкий круз" Зе, входит Коломойский или он уже от него отрекся, аки Иуда.
 показати весь коментар
 
 
Украиной продолжают управлять порошенковские быдло-чиновники,
целью которых является максимальное разграбление страны и уничтожение украинского государства.
 показати весь коментар
 
 
Ник у тебя мощный. Много можно сказать о человеке по его нику
 показати весь коментар
 
 
Ну, звичайно! І в це вузьке коло входять чесні коломойський і богдан!!! Це навіть не смішно!
 показати весь коментар
 
 
Тобто пана все влаштовувало, коли країною керували мародер Порошенко з шоблою медведчуків?
 показати весь коментар
 
Мародер Порошенко сменился на мародера Зеленского. Шобла Медведчуков осталась.
 показати весь коментар
 
 
пЭцекантропы как падальщики не угомонятся со своим мальдивским мародером.
НЕ БЫТЬ потроху в Раде Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола" - Цензор.НЕТ 6391,не тужьтесь.
Пока команда ЗЕ не посадит сотню барыг на БОЛЬШИЕ сроки,результата будет 0,даже того,кто продал "кузню на рыбальском" не уплатив налоги в продажи.
Эти Авгиевы конюшни нужно вычищать - выжигая.
 показати весь коментар
 
 
По всем опросам Европейская Солидарность будет в ВР и никуда вам это этого не деться, зяблики. А впереди еще проблемы с коалицией.
Сколько там ручная портновская Труба ни шила дел под выборы - всё разваливается. Ни подозрение вручить, ни на допрос вызвать, пока стрелочник оправдывается на камеры ветеранов.
 показати весь коментар
 
 
Данный сайт скрывает и удаляет комментарии когда люди пишут что нужно посадить воров которые грабили страну. Вот пожалуйста данный комментарий был помечен как спам:

"Люди хотят видеть посадки топ чиновников, начиная с Порошенко, Свинарчуки, Луценко и т.д. Там по каждому доказательств больше чем достаточно. И почему людей которые годами руководили таможней просто просят уволиться? Почему их не берут прямо в зале заседаний под руки и не уводят в СИЗО? Если этого не будет то это игра на публику. Не могут люди грабившие страну 30 лет просто, наворовавшие миллиарды просто так уходить от ответственности."

p.s. Я так понимаю идет какая то оплата модераторам чтобы они это делали.
 показати весь коментар
 
Спамити один раз може кожен зареєстрований користувач. Як і розспамлювати. Адміни тут ні до чого.
___________
Садити може тільки генпрокурор. Можна, звісно, арештувати Порошенка, але хто винесе звинувачення? Луценко?
 показати весь коментар
 
 
Люди банально глупы и не понимают, что стали жертвами грандиозной информационной спецоперации, что "свинарчуки" - это миф, и что реально с ними ничего не сделать, поскольку даже событие преступления под сомнением. Но ничего, если не доходит через голову, дойдет через желудок. В каком состоянии там переговоры с МВФ? Сколько ЗВР сожжено за пару месяцев? Сколько долгов нужно выплатить за этот год? Простая математика. Но у нас традиционно не умеют считать, а потому слушают клоунов и сказочников, вещающих про тарифы и доллар по 8.
 показати весь коментар
 
 
две месяца как президент, а уже мания величия.

первые годы с огромным пиететом относились к Ющенко и к Порошенко.

Порошенко за все последние месяцы пожиманий рук нарвался только на пару проплаченных хамов. все остальные -тысячи людей - улыбались, приветствовали, фоткались и т.д.

Зеля, у тебя всего 2 месяца срока а тебя уже ТАК медные трубы испортили. Что же дальше будет, когда узурпируешь ВСЕ ВЕТВИ власти?

граждане, скупайте доллары.
 показати весь коментар
 
 

Манія величі (мегаломанія) - психопаталогічний стан людини, що характеризується ілюзорними фантазіями щодо наявності в неї надзвичайної сили, актуальності, всемогутності, а також завищеної самооцінки. Історично даний термін застосовувався для позначення психічного розладу, що проявлявся в самозакоханості. Часто супроводжується патологічною підозрілістю.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбіли ви хоч зрозуміли що вам сказали? Ваш месія не довіряє навіть вам, 73% кретинів!
 показати весь коментар
 
 
блдь.. ну на каких дебилов рассчитана эта демагогия "котлеты в Тесле"?..
 показати весь коментар
 
 
Короче, человек болен "звездочкой" и сам уже этого не понимает. Вызывайте санитаров пока не поздно!
 показати весь коментар
 
 
Симптомы мании величия
Характерные для мании величия симптомы выглядят следующим образом:

переоценка человеком собственной значимости, своих психических и физических возможностей;
«нарциссизм» (самолюбование);
частая смена настроения;
повышенная активность, говорливость;
отсутствие интереса к чужому мнению;
агрессия по отношению к другим людям;
концентрация только на собственных идеях и мыслях.

Практически все совпадает!!!
 показати весь коментар
 
И после этого я должен верить зе ?
Глава Администрации (а ныне Офиса) президента Украины Андрей Богдан стал героем очередного расследования Дениса Бигуса и программы Наші гроші.

В нем Денис Бигус заявил, что Богдан "консультировал в кредитных мошенничествах". Схема простая - крупное предприятие берет крупную сумму в кредит под залог. А затем не возвращает ни деньги, ни заложенное имущество. Как? Она рассчитывается по долгу с офшорной фирмой, которой якобы тоже должна огромные деньги. После этого денег на возврат кредита реальному банку не остается.

Суть в том, что офшорная фирмочка подставная - деньги предприятие переводит само себе, естественно хорошо "отстегивая" помощникам, которые организовали данный офшор и судебное сопровождение.

С такими фирмами Наші гроші и связали главу АПУ Андрея Богдана
 показати весь коментар
 
Ну и выбрали!!!
Наврядли в Божий план входило,
чтобы незрячих вел мудила
Ужоссс!
 показати весь коментар
 
А. Бабченко (STARSHINAZAPASA)
Доброе утро, страна

Я никак не могу понять - а откуда взялась цифра в двадцать пять процентов? Шестнадцать. На аватарки надо ставить «16 процентов». На выборы пришло шестьдесят процентов, из них за Порошенко проголосовали двадцать пять - но сорок процентов не пришедших на выборы - это тоже голос. И он уже совершенно точно не за Порошенко.
В итоге мы имеем двадцать пять процентов от шестидесяти.
Или шестнадцать от ста.
Остальные восемьдесят четыре - НЕ поддерживают Порошенко.
Либо голосуют против, либо не голосуют вообще.
Что и показывают опоросы - совместный рейтинг «Европейской Солидарности» и «Голоса» - двух проевропейских демократических партий - как раз и колеблется в районе 15 процентов, время от времени откусывающих друг у друга по паре пунктов в ту или иную сторону.
Поэтому мне совершенно не понятен оптимизм: «Ну, к парламентским народ одумается и сделает правильный выбор».
Неа.
Ни фига.
Будет только хуже.
То ли сорок два, то ли пятьдесят один процент за совершенно вымышленную, не существующую в реальности партию из телевизора про хорошего Голобородько на велосипедике - это пи.....ц уже само по себе. А прибавьте сюда еще 12 процентов за Бойко, семь за «Батьковщину»…
Этот парламент будет феерическим.
А если «Слуга народа» получит большинство - это будет пи.....ц в квадрате.

Никогда еще в новейшей истории Украины не было такого, чтобы вся полнота власти была сосредоточена в одних руках. Никогда. А в этом случае и исполнительная (президент-петрушка), и законодательная (большинство или коалиция в Раде), и судебная (Окружной суд) ветви власти и СМИ - четвертая - окажутся в руках у одного там олигарха, который и является конечным бенефициаром всего этого действа.
И тогда он сможет формировать свое правительство.
И назначать своих людей на СБУ, армию, полицию и куда угодно еще.
И вот тогда начнутся настоящие ягодки.
И тогда он сможет формировать свое правительство.
И назначать своих людей на СБУ, армию, полицию и куда угодно еще.
И вот тогда начнутся настоящие ягодки.

Вы же понимаете, что весь тот трэш, который происходит сейчас - каждый божий день по три ахтунга в сутки, вот нормативы на сегодня: демонтаж оборонительный укреплений в районе станицы Луганской (б.....ь, вы что делаете????), проведение Олимпиады и налаживание диалога с Путиным - это еще не трэш.
Это так, цветочки.
Ягодки начнутся после двадцать первого липня.
Вы же это понимаете?
Я раньше все думал - а кто в итоге кого сожрет: Коломойский Зеленского, или Зеленский Коломойского?
Потому что каждый маленький наполеончик в конце концов разрождается мыслю, что он не петрушка олигарха, а действительно реальный самый настоящий Наполеон, самостоятельная фигура, политик, спаситель страны и решитель судеб. И в момент, когда ему под треуголку приходит это осознание, ему начинает сильно мешать рука олигарха, торчащая пониже фалд сюртука. Которую тот ещё и всячески демонстрирует, чтобы показать, кто здесь настоящая власть. И начинается эпическая битва.
В Мордоре наполеончик сожрал своего олигарха, которого нашли потом случайно повесившимся в ванной в Лондоне, но в Украине ситуация другая, у наполеончика нет такой поддержки спецслужб и силовиков.
И я вот все думал - кто кого сожрет в этой битве.
И какой исход будет лучшим для страны.
Теперь я думаю, что этот вопрос не имеет смысла.
Они просто не успеют сожрать друг друга.
Потому что совместными усилиями, имея всю полноту власти и настоящую легитимность - да, да, эта власть, в отличие от овоща, будет абсолютно легитимной, потому что она реально выбрана большинством на самых честных, самых демократических выборах, от которых Европа в восторге пысала кипятком - они начнут такое покращення и конец эпохи бедности, что всеобщий глобальный пи....ц для страны устроят раньше, чем дойдут до стадии «пора жрать друг друга».
Ну вот на этом и - доброе утро.https://starshinazapasa.livejournal.com/1100383.html
 показати весь коментар
 
пхаха лешье зеЛеное схавает.
Этого упыыря вынесут совсем скоро
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору