 Зеленський: "Вірити нікому не можна, усі брешуть, усі крадуть - ну, крім нашого вузького кола". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповідає в невеликому інтерв'ю, записаному під час руху вулицями Києва.
"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Ну, окрім нашого вузького кола. Усі брешуть, усі беруть хабарі, усі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - каже Зеленський.
https://chance4traveller.com/ukraintsyi-okazalis-sredi-liderov-po-puteshestviyam-na-maldivyi/
Самые дорогие машины Украины: 26 Bentley, два Aston Martin X и 434 Porsche. Несмотря на кризис, в 2017-м украинцы зарегистрировали 525 элитных авто на 2,7 млрд грн
https://antikor.com.ua/articles/245701-samye_dorogie_mashiny_ukrainy_26_bentley_dva_aston_martin_x_i_434_porsche
Объемы строительства в Украине выросли на 28,5% по итогам 6 мес. 2018 г.
https://www.minprom.ua/news/246066.html
Мы все хорошо знаем сказки про Украинцев в венской опере....
https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
Выдели каждому его частку и посмотришь как люди изменятся.
Рано, чи пізно, потрібна людина знайде своє місце і буде працювати, а не мародерити, як Порошенко.
Не верь мечтам-они умрут,
Не верь словам-они обманут,
Не верь мальчишкам-они врут!"
целью которых является максимальное разграбление страны и уничтожение украинского государства.
НЕ БЫТЬ потроху в Раде ,не тужьтесь.
Пока команда ЗЕ не посадит сотню барыг на БОЛЬШИЕ сроки,результата будет 0,даже того,кто продал "кузню на рыбальском" не уплатив налоги в продажи.
Эти Авгиевы конюшни нужно вычищать - выжигая.
Сколько там ручная портновская Труба ни шила дел под выборы - всё разваливается. Ни подозрение вручить, ни на допрос вызвать, пока стрелочник оправдывается на камеры ветеранов.
"Люди хотят видеть посадки топ чиновников, начиная с Порошенко, Свинарчуки, Луценко и т.д. Там по каждому доказательств больше чем достаточно. И почему людей которые годами руководили таможней просто просят уволиться? Почему их не берут прямо в зале заседаний под руки и не уводят в СИЗО? Если этого не будет то это игра на публику. Не могут люди грабившие страну 30 лет просто, наворовавшие миллиарды просто так уходить от ответственности."
p.s. Я так понимаю идет какая то оплата модераторам чтобы они это делали.
___________
Садити може тільки генпрокурор. Можна, звісно, арештувати Порошенка, але хто винесе звинувачення? Луценко?
первые годы с огромным пиететом относились к Ющенко и к Порошенко.
Порошенко за все последние месяцы пожиманий рук нарвался только на пару проплаченных хамов. все остальные -тысячи людей - улыбались, приветствовали, фоткались и т.д.
Зеля, у тебя всего 2 месяца срока а тебя уже ТАК медные трубы испортили. Что же дальше будет, когда узурпируешь ВСЕ ВЕТВИ власти?
граждане, скупайте доллары.
Манія величі (мегаломанія) - психопаталогічний стан людини, що характеризується ілюзорними фантазіями щодо наявності в неї надзвичайної сили, актуальності, всемогутності, а також завищеної самооцінки. Історично даний термін застосовувався для позначення психічного розладу, що проявлявся в самозакоханості. Часто супроводжується патологічною підозрілістю.
Характерные для мании величия симптомы выглядят следующим образом:
переоценка человеком собственной значимости, своих психических и физических возможностей;
«нарциссизм» (самолюбование);
частая смена настроения;
повышенная активность, говорливость;
отсутствие интереса к чужому мнению;
агрессия по отношению к другим людям;
концентрация только на собственных идеях и мыслях.
Практически все совпадает!!!
Глава Администрации (а ныне Офиса) президента Украины Андрей Богдан стал героем очередного расследования Дениса Бигуса и программы Наші гроші.
В нем Денис Бигус заявил, что Богдан "консультировал в кредитных мошенничествах". Схема простая - крупное предприятие берет крупную сумму в кредит под залог. А затем не возвращает ни деньги, ни заложенное имущество. Как? Она рассчитывается по долгу с офшорной фирмой, которой якобы тоже должна огромные деньги. После этого денег на возврат кредита реальному банку не остается.
Суть в том, что офшорная фирмочка подставная - деньги предприятие переводит само себе, естественно хорошо "отстегивая" помощникам, которые организовали данный офшор и судебное сопровождение.
С такими фирмами Наші гроші и связали главу АПУ Андрея Богдана
Наврядли в Божий план входило,
чтобы незрячих вел мудила
Ужоссс!
Доброе утро, страна
Я никак не могу понять - а откуда взялась цифра в двадцать пять процентов? Шестнадцать. На аватарки надо ставить «16 процентов». На выборы пришло шестьдесят процентов, из них за Порошенко проголосовали двадцать пять - но сорок процентов не пришедших на выборы - это тоже голос. И он уже совершенно точно не за Порошенко.
В итоге мы имеем двадцать пять процентов от шестидесяти.
Или шестнадцать от ста.
Остальные восемьдесят четыре - НЕ поддерживают Порошенко.
Либо голосуют против, либо не голосуют вообще.
Что и показывают опоросы - совместный рейтинг «Европейской Солидарности» и «Голоса» - двух проевропейских демократических партий - как раз и колеблется в районе 15 процентов, время от времени откусывающих друг у друга по паре пунктов в ту или иную сторону.
Поэтому мне совершенно не понятен оптимизм: «Ну, к парламентским народ одумается и сделает правильный выбор».
Неа.
Ни фига.
Будет только хуже.
То ли сорок два, то ли пятьдесят один процент за совершенно вымышленную, не существующую в реальности партию из телевизора про хорошего Голобородько на велосипедике - это пи.....ц уже само по себе. А прибавьте сюда еще 12 процентов за Бойко, семь за «Батьковщину»…
Этот парламент будет феерическим.
А если «Слуга народа» получит большинство - это будет пи.....ц в квадрате.
Никогда еще в новейшей истории Украины не было такого, чтобы вся полнота власти была сосредоточена в одних руках. Никогда. А в этом случае и исполнительная (президент-петрушка), и законодательная (большинство или коалиция в Раде), и судебная (Окружной суд) ветви власти и СМИ - четвертая - окажутся в руках у одного там олигарха, который и является конечным бенефициаром всего этого действа.
И тогда он сможет формировать свое правительство.
И назначать своих людей на СБУ, армию, полицию и куда угодно еще.
И вот тогда начнутся настоящие ягодки.
И тогда он сможет формировать свое правительство.
И назначать своих людей на СБУ, армию, полицию и куда угодно еще.
И вот тогда начнутся настоящие ягодки.
Вы же понимаете, что весь тот трэш, который происходит сейчас - каждый божий день по три ахтунга в сутки, вот нормативы на сегодня: демонтаж оборонительный укреплений в районе станицы Луганской (б.....ь, вы что делаете????), проведение Олимпиады и налаживание диалога с Путиным - это еще не трэш.
Это так, цветочки.
Ягодки начнутся после двадцать первого липня.
Вы же это понимаете?
Я раньше все думал - а кто в итоге кого сожрет: Коломойский Зеленского, или Зеленский Коломойского?
Потому что каждый маленький наполеончик в конце концов разрождается мыслю, что он не петрушка олигарха, а действительно реальный самый настоящий Наполеон, самостоятельная фигура, политик, спаситель страны и решитель судеб. И в момент, когда ему под треуголку приходит это осознание, ему начинает сильно мешать рука олигарха, торчащая пониже фалд сюртука. Которую тот ещё и всячески демонстрирует, чтобы показать, кто здесь настоящая власть. И начинается эпическая битва.
В Мордоре наполеончик сожрал своего олигарха, которого нашли потом случайно повесившимся в ванной в Лондоне, но в Украине ситуация другая, у наполеончика нет такой поддержки спецслужб и силовиков.
И я вот все думал - кто кого сожрет в этой битве.
И какой исход будет лучшим для страны.
Теперь я думаю, что этот вопрос не имеет смысла.
Они просто не успеют сожрать друг друга.
Потому что совместными усилиями, имея всю полноту власти и настоящую легитимность - да, да, эта власть, в отличие от овоща, будет абсолютно легитимной, потому что она реально выбрана большинством на самых честных, самых демократических выборах, от которых Европа в восторге пысала кипятком - они начнут такое покращення и конец эпохи бедности, что всеобщий глобальный пи....ц для страны устроят раньше, чем дойдут до стадии «пора жрать друг друга».
Ну вот на этом и - доброе утро.https://starshinazapasa.livejournal.com/1100383.html
Этого упыыря вынесут совсем скоро