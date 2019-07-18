 Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС. ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська на горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових. Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС запевняють, що українські військові не втрачають пильності та завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.

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