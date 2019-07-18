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 Події, Суспільство
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Все про:Горлівка (134) Донбас (12533) операція Об'єднаних сил (1387)

 Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС. ВIДЕО

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська на горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових. Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС запевняють, що українські військові не втрачають пильності та завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено чотирьох терористів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138165
 
 
 Топ коментарі
 
а вождю зебилов говорили об этом?
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Надо Баканову позвонить...пусть с этими чертями порешает..
В.Зеленский,припиздент.
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да надо Зелю с Кварталом-95 его мажоритарниками и Партие Слуги прислуги.... и Ленкой его женой отправить на гастроли в Горловке как в апреле 2014 года и все станет пучком...
https://bykvu.com/bukvy/115344-v-2014-godu-gorlovskogo-deputata-rybaka-pokhitili-nedaleko-ot-mesta-kontserta-kvartala Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС - Цензор.НЕТ 3557
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шо, "рассея нападёт и только клован нас всех спасёт"?
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да надо Зелю с Кварталом-95 его мажоритарниками и Партие Слуги прислуги.... и Ленкой его женой отправить на гастроли в Горловке как в апреле 2014 года и все станет пучком...
https://bykvu.com/bukvy/115344-v-2014-godu-gorlovskogo-deputata-rybaka-pokhitili-nedaleko-ot-mesta-kontserta-kvartala Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация, - ООС - Цензор.НЕТ 3557
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коментар відмічено як спам  
 
когда ПЕСикам делать нех,они яйки лижут ))) Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС - Цензор.НЕТ 3974
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почему всем зебилам так хочется поделиться тем, как они развлекаются?
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Нет. У него щас предвыборное турнЭ, надо впихивать народу его слуг, ха-ха)))
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Надо Баканову позвонить...пусть с этими чертями порешает..
В.Зеленский,**********.
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или дождется 21, когда в очередной раз наступит мнимая тишина. Чем только занимаются в Минске?
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Пусть пишут заявление по собственному желанию.
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рашистские окупанты, как же я вас тварей ненавижу!!!
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За то у нас на луганском мосту "ПЕРЕМИРИЕ".
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Не "странствующий", а блуждающий! И вообще, зачем это писать если на горловском направлении сколько я помню, всегда была напряженная ситуация! 5-6 утра начало до 8 обычно работает миномет и вечерний с 20 до 00 или часа ночи, миномет АГС, РПГ, СПГ, ДШК и стрелкотня. Район Зайцево, Жованки.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПоблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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