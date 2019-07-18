 "Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Мосійчука, опубліковане в Facebook.
"Я вирішив зняти свою кандидатуру на 94-му окрузі на дострокових виборах. Це рішення обумовлене дуже багатьма речами. Перше і, напевно, найдивніше для вас: я не збирався брати участь у виборах на 94-му окрузі", - сказав Мосійчук.
Нардеп повідомив, що після виходу з Радикальної партії він планував брати участь у виборах на окрузі в Полтавській області.
"Але через те, що Радикальна партія на одному з округів виставила людину, яку я дуже поважаю - Гребінківського міського голову Віталія Колесніченка, через те, що я 148-й округ готував під вибори Ігоря Лінчевського, якого мала висувати та ж Радикальна партія, я вирішив не брати участі у виборах. Але на мене вийшли жителі Василькова і люди, яких я знаю не один рік і запропонували висунутися на виборах технічним кандидатом [нардепа від Блоку Петра Порошенка] Ігоря Кононенка. Для мене це була подвійна образа. По-перше, я вважаю себе самодостатнім українським політиком, якому вірили і вірять сотні тисяч або навіть мільйони українців. По-друге, через те, що Кононенко безпосередньо причетний до мого арешту в стінах українського парламенту за сфабрикованою кримінальною справою, яку організував колишній президент Порошенко, колишній генпрокурор Віктор Шокін і тодішній спікер парламенту Володимир Гройсман", - сказав Мосійчук.
За словами депутата, він вирішив "докласти максимальних зусиль, щоб Кононенко не став нардепом і не уникнув кримінальної відповідальності".
Він заявив, що йому пропонували "мочити" іншого кандидата по 94-му округу, блогера і журналіста "1+1" Олександра Дубинського. Також він заявив, що йому пропонували брати участь в антирекламі каналу "1+1" і дискредитації інших кандидатів.
Крім того, за словами Мосійчука, Ірина Наконечна, яка, як він заявив, працює в передвиборчій кампанії Кононенка, заплатила за нього внесок під час реєстрації кандидатом.
"Коли справа дійшла до реєстрації, я навмисне сказав Наконечній, що у мене немає грошей для сплати внеску за реєстрацію. Тоді вона, взявши гроші в штабі Кононенка, прибула до філії "Ощадбанку" і в присутності мого юриста і моїх помічників сплатила цей внесок, хоч він і був внесений. Цей факт було задокументовано", - сказав політик.
Пізніше, як він заявив, на нього "вийшов" голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько, у них відбулося три зустрічі.
"На третій зустрічі особисто Манько в присутності Наконечної, своєї і моєї охорони зробив мені пропозицію: "Ми даємо $20 тис. після того, як ти знімешся з виборів". Ця пропозиція прозвучала, бо на той час вони зрозуміли, що грати на стороні Кононенка проти інших кандидатів я не буду, що моя участь у виборах забирає голоси тільки у Кононенка, шкодить тільки Кононенкові ... Крім того, Манько сказав: "Бери $20 тис., ми ще $10 тис. можемо дати, бери свою молоду дружину і їдь кудись на тиждень-два відпочинь", - сказав Мосійчук.
Мосійчук заявив, що підготував низку заяв у Держбюро розслідувань і поліцію.
🤣
Особенно если вспомнить, кто такой Дубинский, и как он называл «Слава Україні!» нацистским приветствием. А потом еще вспомнить о декларируемом Мосийчуком радикальном национализме. Об «Азове» вспомнить. Мося на себя в зеркало потом смотреть сможет? Что с людьми вообще происходит?Грязь какая.
сам предвыборный процесс
кто занёс за мосю бабки?
наконечная иль бес?
До влади рветься двічі судима зечка. Починаючи з 1995 року щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
Якщо мати української корупції, реалізатор тюменського газу дiда Кабаєва для «любi маї» по 450 доларів за 1 тис. кубометрів, одіозна лідер партії «Батьківщина» Канцлерiха отримає перемогу, то на другий же день Вона відправиться в Кремль на уклін князю Темряви i тоді в Україні спалахне громадянська війна.
Чим закінчилося царювання в Києві двічі судимого донецького зека, ми вже знаємо.
13 лютого 2001 року Юлія Тимошенко була вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
Український народ повинен зробити правильний вибір на майбутніх виборах і не допустити знову кримінал до влади.
не захотел "техническим" кандидатом - снялся ваще.... и расчистил красную дорожку оппоненту... только что лепестками роз не устлал... (бескорыстно ли? в смысле - даром)))) ?)
Радикальный, прости Господи, националист, решил отдать свой голос за чувака, который лозунг «Слава Украине» считает нацистским."