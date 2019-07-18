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 Політика України
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Все про:вибори (4222) Кононенко (148) Мосійчук (197)

 "Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка. ВIДЕО

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що знімає свою кандидатуру з дострокових парламентськи виборів 21 липня по округу №94 (Київська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Мосійчука, опубліковане в Facebook.

"Я вирішив зняти свою кандидатуру на 94-му окрузі на дострокових виборах. Це рішення обумовлене дуже багатьма речами. Перше і, напевно, найдивніше для вас: я не збирався брати участь у виборах на 94-му окрузі", - сказав Мосійчук.

Нардеп повідомив, що після виходу з Радикальної партії він планував брати участь у виборах на окрузі в Полтавській області.

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"Але через те, що Радикальна партія на одному з округів виставила людину, яку я дуже поважаю - Гребінківського міського голову Віталія Колесніченка, через те, що я 148-й округ готував під вибори Ігоря Лінчевського, якого мала висувати та ж Радикальна партія, я вирішив не брати участі у виборах. Але на мене вийшли жителі Василькова і люди, яких я знаю не один рік і запропонували висунутися на виборах технічним кандидатом [нардепа від Блоку Петра Порошенка] Ігоря Кононенка. Для мене це була подвійна образа. По-перше, я вважаю себе самодостатнім українським політиком, якому вірили і вірять сотні тисяч або навіть мільйони українців. По-друге, через те, що Кононенко безпосередньо причетний до мого арешту в стінах українського парламенту за сфабрикованою кримінальною справою, яку організував колишній президент Порошенко, колишній генпрокурор Віктор Шокін і тодішній спікер парламенту Володимир Гройсман", - сказав Мосійчук.

За словами депутата, він вирішив "докласти максимальних зусиль, щоб Кононенко не став нардепом і не уникнув кримінальної відповідальності".

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Він заявив, що йому пропонували "мочити" іншого кандидата по 94-му округу, блогера і журналіста "1+1" Олександра Дубинського. Також він заявив, що йому пропонували брати участь в антирекламі каналу "1+1" і дискредитації інших кандидатів.

Крім того, за словами Мосійчука, Ірина Наконечна, яка, як він заявив, працює в передвиборчій кампанії Кононенка, заплатила за нього внесок під час реєстрації кандидатом.

"Коли справа дійшла до реєстрації, я навмисне сказав Наконечній, що у мене немає грошей для сплати внеску за реєстрацію. Тоді вона, взявши гроші в штабі Кононенка, прибула до філії "Ощадбанку" і в присутності мого юриста і моїх помічників сплатила цей внесок, хоч він і був внесений. Цей факт було задокументовано", - сказав політик.

Пізніше, як він заявив, на нього "вийшов" голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько, у них відбулося три зустрічі.

"На третій зустрічі особисто Манько в присутності Наконечної, своєї і моєї охорони зробив мені пропозицію: "Ми даємо $20 тис. після того, як ти знімешся з виборів". Ця пропозиція прозвучала, бо на той час вони зрозуміли, що грати на стороні Кононенка проти інших кандидатів я не буду, що моя участь у виборах забирає голоси тільки у Кононенка, шкодить тільки Кононенкові ... Крім того, Манько сказав: "Бери $20 тис., ми ще $10 тис. можемо дати, бери свою молоду дружину і їдь кудись на тиждень-два відпочинь", - сказав Мосійчук.

Мосійчук заявив, що підготував низку заяв у Держбюро розслідувань і поліцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138163
 
   
 Топ коментарі
 
у ублюдка мания величия:"...я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев..."
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Мосийчук через год, когда перестал быть депутатом и начал работать..
"Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко - Цензор.НЕТ 3656
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Сейчас порохоботы изрыгнут на это "выфсеврети", а потом понесут в массы очередную унылую методичку типа "Зеленский наркоман" или "Зеленский едет на буксире".
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у ублюдка мания величия:"...я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев..."
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Это тупое шулерство чистой воды. На кого расчитан этот бред с манией величия? Можно подумать, что на нем свет клином сошелся и больше кандидатов на округе нет. Кто мешает людям проголосовать за других кандидатов на округе, религия не позволяет?
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дебил-взяточник ,засветился у заднеприводных и думает ,что все забыто
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Так снялся в пользу Кононенко , или как ?)))
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прогнулся в пользу того, кто башляет. а кто башляет, этой мерзости все равно.
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Сейчас порохоботы изрыгнут на это "выфсеврети", а потом понесут в массы очередную унылую методичку типа "Зеленский наркоман" или "Зеленский едет на буксире".
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такое впечатление, что тебя устраивает чмо в этой роли, и ты даже пишешь его фамилиЁ с большой буквы. ты идиот? ни Розенко, ни Петренко, неиНауменко, ни Деревянко, а это!
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Нет. Мосийчук продался Дубинскому. Вот и всё. Он сменил хозяина с Ахметова на Коломойского о чем было известно ранее.
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Мне нравятся твои фразы: "Зеленский наркоман", "Зеленский едет на буксире". Видимо, ты что-то знаешь...
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Дякую,ми зрозуміли,що ви думаєте про вовчика.і,нарешті наважилися написати це-------- "Зеленский наркоман","Зеленский едет на буксире"----а я цього раніше не знала.Ще раз дякую.
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ТИ й так використаний " Французький Фантазьор"!
🤣
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Миллионы украинцев прекрасно понимают, что за жабры Мосю взяли по весьма веской причине. Другое дело, что потом просто отыграли, бо ворон ворону глазик не выклюет. Во, где лицемер и лжец! Первостатейный. Настоящий политик.
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Он новое лицо, только чуть прокисшее. Смотрите за Мосейчуком и другими Лещенками и увидите как выглядят новые лица через пять лет.
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профессия у него такая - продаться по дороже. снялся значит взял бабосики. 20к зелени для такого кнура тоже звучит мало... тут у меня сомнения.
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Наверное увидел свой рейтинг и решил стать честным))) РПЛ себя уже изжила! Наконец то!
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Мосийчук через год, когда перестал быть депутатом и начал работать..
"Меня хотели использовать, как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко - Цензор.НЕТ 3656
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хотели???, ты разве не сам свой зад подставляешь для имения?...просто по любви уже???)))
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Мосійчук "активіст наці-визвольного руху", колишній член РПЛ, знявся з виборів на користь Дубинського с СН, який назвав вітання "Слава Україні" нацистським. Злучка жаби з гадюкою була проведена публічно. Получил Мося свои 5 серебреников или обошлось командой "брысь под лавку"?
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Мосийчуку респект и уважуха! Он показал всю мерзость подковерных телодвижений украинского политикума, показал как у людей забирают их единственное право избирать себе власть.
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Так я не понял...бабки за снятие взял или нет??
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Олена Монова11 мин. · Вчера ночью еще увидела, чуть не разбудила весь дом визгом.Впереди еще три дня до выборов (всего лишь три дня, аллилуйя, целых три дня, ну почему так долго?!), но почему-то мне кажется, что Мосю в ослепительном, сияющем зашкваре уже не переплюнет никто, даже он сам, хотя казалось бы.Этот рыцарь дрючка и пипидастра вчера взял и снялся с выборов в пользу Дубинского. При этом набормотал целых 13 минут видео, в котором взволнованным голосом рассказывал, как Кононенко его склонял к соитию, политическому, конечно же, а вы что подумали? И предлагал стать своим техническим кандидатом, чтобы вместе задорно мочить Дубинского.Но не так прост наш Мося. Он все это время старательно делал вид, что соитие уже в разгаре, и даже махал на Дубинского клюкой время от времени. Ну так, помахивал. И пипидастры, да. Вы же помните этих цыцкатых старшеклассниц, кричавших «Ігор, Ігор кан-ди-дат!» под ОВК?Но вы не подумайте плохого, это все было только для того, чтобы усыпить бдительность отца методичек. И вот наконец он настал, тот самый день возмездия: Мося выскочил на середину ратушной площади и начал клеймить и разоблачать. Ведь за все это время столько всего накопилось. А раньше он не мог рассказать, и в полицию не мог пойти? Почему? А пошли мы *****, вот почему.Только почему мне не смешно, почему так стыдно?
Особенно если вспомнить, кто такой Дубинский, и как он называл «Слава Україні!» нацистским приветствием. А потом еще вспомнить о декларируемом Мосийчуком радикальном национализме. Об «Азове» вспомнить. Мося на себя в зеркало потом смотреть сможет? Что с людьми вообще происходит?Грязь какая.
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Так это... вызывает интерес
сам предвыборный процесс
кто занёс за мосю бабки?
наконечная иль бес? "Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка - Цензор.НЕТ 3712
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Та його вже стільки раз пользували,що й не порахувати
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Цензор.НЕТ рекламує рецидивістку - пропановую принцесу.
До влади рветься двічі судима зечка. Починаючи з 1995 року щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
Якщо мати української корупції, реалізатор тюменського газу дiда Кабаєва для «любi маї» по 450 доларів за 1 тис. кубометрів, одіозна лідер партії «Батьківщина» Канцлерiха отримає перемогу, то на другий же день Вона відправиться в Кремль на уклін князю Темряви i тоді в Україні спалахне громадянська війна.
Чим закінчилося царювання в Києві двічі судимого донецького зека, ми вже знаємо.
13 лютого 2001 року Юлія Тимошенко була вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
Український народ повинен зробити правильний вибір на майбутніх виборах і не допустити знову кримінал до влади.
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)))) кароче, его хотели использовать в роли француского пейсателя Гандона. но видно размером не подошёл.
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Так надо было Кононенко своей тросточкой как у@ать!
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Эх ты, вечный сиделец, не дави слезу, и без тебя тошно.
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Место єтого бидлана в тюрьме а не в ВР
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Який чесний і принциповий Мосійчук, вже навіть не віриться що на відомому відео з передачею хабаря був він ! )))
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Ігор Мосійчук зняв свою кандидатуру на користь одіозного журналіста Олександра Дубінського.Що не зробиш за бабло!
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Шо то я не пойму, девка не может решить как ей быть, в ресторан но без вазелина, или с вазелином но в лифте?
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Пустое место. Фанфарон. "израненный на колчаковских фронтах". Если уж "вилоносцу" настах--л, то кому ты нужен . Ну разве что в "За життя"" к Киве в напарники ( во тогда бы точно об этом прозвучало эффектно, может принять это как "совет")
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ну да,мосійчук ж жертва злачиннава парашенка, голодом морили. тай підробити там ен тисяч зелених теж знаєте нічьо, згодиться в хазяйстві. бо гроші то знаєте афродізіяк, а там ватнік чи кум путіна...аби пабольше
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как-то мутно все... (как впрочем и сама хромая жаба)
не захотел "техническим" кандидатом - снялся ваще.... и расчистил красную дорожку оппоненту... только что лепестками роз не устлал... (бескорыстно ли? в смысле - даром)))) ?)
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"Мосийчук снялся с выборов в пользу Дубинского.

Радикальный, прости Господи, националист, решил отдать свой голос за чувака, который лозунг «Слава Украине» считает нацистским."
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Суперрадикальный, мегапатриотичный мосийчук снимается с выборов в пользу сепара-дубинского... ага... бабломойский здесь ни при чем...
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пошёл кабан вес набирать , глисты вывел?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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