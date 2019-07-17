EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  2110  108
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2106) Харків (1438) Грановський (65) Куницький Олександр (4)

 Єдиним реальним конкурентом близького до Порошенка Грановського на 169 окрузі в Харкові є Куницький, який зараз у процесі відмови від другого громадянства, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на виборах у 169 окрузі Харкова. Де, на думку президента, є два основні конкуренти - Олександр Грановський, один із найбільш наближених до Петра Порошенка політиків, його особистий адвокат і кандидат від "Слуги народу" Олександр Куницький, якого звинувачують у тому, що він має друге громадянство - ізраїльське.

Як передає Цензор.НЕТ, відео з президентом опублікував UA:Перший. Харків.

Коментуючи ситуацію з кандидатом від "Слуги народу" на 169 окрузі (м.Харків) Олександром Куницьким, який має подвійне громадянство ( в мережі опубліковано скани його ізраїльського паспорта), президент України зазначив: "Він здав паспорт. Мені так сказали. Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоб здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Якщо у нього є подвійне громадянство. Я думаю так. Якщо у нього є. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не здав, то він не може бути депутатом.

Зеленський продовжив: "Але ви ж розумієте проти кого він. Проти кого? (Запитав у журналістки, яка відповіла, що "там багато людей"). Ні, - продовжив президент, - є два суперники".

Читайте також: "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

На репліку журналістів про те, що це пан Грановський і пан Кірш, Зеленський сказав "Правильно".

Зеленський продовжив: "Ну давайте з Вами проговоримо. Хочете замість цієї людини Грановського? У мене до Вас просте запитання. Я не вирішую і Ви не вирішуєте. Вірніше, Ви вирішуєте, але не тільки Ви. Люди вирішують. Харків'яни вирішують. Хочете замість хлопця, який ще не здав паспорт чи там у процесі, не знаю, не володію інформацією, хочете замість нього, я у Вас як у харків'янки питаю, хочете Грановського? Там єдиний конкурент. Я впевнений, що є багато людей, які кращі за всіх цих кандидатів. Але запитання таке у мене. Питання не в цьому. Якщо вирішується у Вас доля і є дві людини. Хочете замість цієї людини, яку Грановський збиває. Ви ж знаєте, це робиться. Це правда. За великі гроші".

"Ось і все. Все дуже просто. У вас може перемогти пан Грановський", - резюмував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138129
 
 
 Топ коментарі
 
Грановский тот еще кадр. Но зебил куницкий єто ниже уровня морского дна...
 показати весь коментар
 
Грановский - мразь. Но клоун, открыто призывающий не обращать внимания на закон - мразота втройне.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Раз порошня себе фонари резервирует, то так тому и бывать - уважим последнюю волю.
 показати весь коментар
 
зебіли, після оцієї історії з Куніцьким, після оцієї "реакції" клована на оцей весь беспредєл, в т.ч. судовий - ви і надалі будете стверджувати, що клован не залежний від бені, що клован не є його маріонеткою?
Порошенко, кажете - не боровся з засиллям олігархів?
Ага...
 показати весь коментар
 
 
У Пети столько друзей-крыс, что у народа при всем желании хочется проголосовать за любого только не за етих Петиных мразей.
 показати весь коментар
 
 
Зєля балакає як *****. Один політтехнолог?
 показати весь коментар
 
)))))) зебилы, ваш уровень -през зЕзалдостанов))))))капец позорище... Шо оно вообще несет? И это ничтожество кого то там обсырало со сцены))))) зечерти, вы такие черти
 показати весь коментар
 
Дерьмо дерьмом вышибаем! ?
Это Зе-логика, понимается только в красных труселях
 показати весь коментар
 
Короче в Харькове народ будет выбирать какое из етих двух куч говна менее противная. Вроде и демократия и выбор есть а все равно рабы в жопе. Из аналогии рабы выбирают какую цепь носить из чугуна или стали. Почему нет только выбора грохнуть етих обоих за гаражами?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЄдиним реальним конкурентом близького до Порошенка Грановського на 169 окрузі в Харкові є Куницький, який зараз у процесі відмови від другого громадянства, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору