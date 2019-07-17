 Єдиним реальним конкурентом близького до Порошенка Грановського на 169 окрузі в Харкові є Куницький, який зараз у процесі відмови від другого громадянства, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео з президентом опублікував UA:Перший. Харків.

Коментуючи ситуацію з кандидатом від "Слуги народу" на 169 окрузі (м.Харків) Олександром Куницьким, який має подвійне громадянство ( в мережі опубліковано скани його ізраїльського паспорта), президент України зазначив: "Він здав паспорт. Мені так сказали. Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоб здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Якщо у нього є подвійне громадянство. Я думаю так. Якщо у нього є. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не здав, то він не може бути депутатом.

Зеленський продовжив: "Але ви ж розумієте проти кого він. Проти кого? (Запитав у журналістки, яка відповіла, що "там багато людей"). Ні, - продовжив президент, - є два суперники".

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На репліку журналістів про те, що це пан Грановський і пан Кірш, Зеленський сказав "Правильно".

Зеленський продовжив: "Ну давайте з Вами проговоримо. Хочете замість цієї людини Грановського? У мене до Вас просте запитання. Я не вирішую і Ви не вирішуєте. Вірніше, Ви вирішуєте, але не тільки Ви. Люди вирішують. Харків'яни вирішують. Хочете замість хлопця, який ще не здав паспорт чи там у процесі, не знаю, не володію інформацією, хочете замість нього, я у Вас як у харків'янки питаю, хочете Грановського? Там єдиний конкурент. Я впевнений, що є багато людей, які кращі за всіх цих кандидатів. Але запитання таке у мене. Питання не в цьому. Якщо вирішується у Вас доля і є дві людини. Хочете замість цієї людини, яку Грановський збиває. Ви ж знаєте, це робиться. Це правда. За великі гроші".

"Ось і все. Все дуже просто. У вас може перемогти пан Грановський", - резюмував Зеленський.