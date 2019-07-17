 Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним. ВIДЕО

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених всіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я - з радістю, але є одна ситуація. Список наших всіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.
"Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу, і реальний сильний крок до того, щоб припинити війну, - підкреслив президент.
Зеля, ты объясни, урод, по какому принципу ты собрался менять наших военнопленных на парашных военных преступников. Значит, тех, кто в данный момент признан парашей находящимися на территории параши и оккупированого ею Крыма, вы с Ху*лом сосчитали, а тех, кто на подвалах разных бывших Моторыл с Гиви- нет???
А теперь скажи, "стратег" ты ё*аный, кто мешает параше переместить часть "сосчитанных" украинских военнопленных в Лугандон и "потерять" их после этого???
Те кто на подвалах они меняются по минскому соглашению все на всех.Там у нас внутренний конфликт.
А те которые на раше то же меняются.
Обмен военнопленными это нормальная практика между сторонами находящимися в конфликте.
Это ты так ООН называешь.
Мне то же не нравится эта площадка,но называть ее парашей как то не хочется.
Тогда мы там в качестве кого?
А ты тот самый микроб под ним живущий.
Там возьми курсы приличного поведения в обществе.