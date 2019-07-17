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 Політика України
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Все про:Зеленський (2106) моряки (653) обмін (413) Путін (10166)

 Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що обмін полоненими всіх на всіх можливий після уточнення списків, а поки можна почати з військовополонених українських моряків.

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених всіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я - з радістю, але є одна ситуація. Список наших всіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

"Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу, і реальний сильний крок до того, щоб припинити війну, - підкреслив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138123
 
   
 Топ коментарі
 
На кого чи на що збирається міняти?
Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 848
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Расскажи Вовочка что ты Хуйлу пообещал в замен. Я в жисть не поверю что Хуйло просто так, по доброй воле что то бы сделал.
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видно путину срочно нужно на своих условиях вернуть моряков ,зеля шото не договаривает
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Оце "набіваніє карманов" уже дістало. З підприємств Каломойського суд зняв арешт. Для особливо обдарованих пояснюю: 150 млрд., реально вкрадених Бєнею в Приватбанку Україні не повернути. Оце справжнє набіваніє карманов. А тепер про моряків. Міжнародний суд постановив, що паРашка повинна відпустити полонених. За невиконання цього рішення їй карячаться чергові санкції (арешти власності, суден і т.д.). ВАЗелєнський зливає Україну через цей інцидент, коли треба скликати РБ ООН і вимагати чергових санкцій. Але це не для Сцикла. Ти зібрався воювати з ядерною парашкою Сагайдачним? Ти в кандидати в депутати від Зе вже записався?
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ЗЕро пообеща ***** поменять всех украинцев на кацапов?
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Формат спілкування з українцями обраний вдало. Вільний стиль, потік свідомості, людина переказує свої думки. Петро постійно був в напрузі, бо постійно брехав. Правду казати набагато легше, простіше. Просто кажи правду і все. Тому Мародер з шоблою і програють.
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"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков".

Зеля, ты объясни, урод, по какому принципу ты собрался менять наших военнопленных на парашных военных преступников. Значит, тех, кто в данный момент признан парашей находящимися на территории параши и оккупированого ею Крыма, вы с Ху*лом сосчитали, а тех, кто на подвалах разных бывших Моторыл с Гиви- нет???
А теперь скажи, "стратег" ты ё*аный, кто мешает параше переместить часть "сосчитанных" украинских военнопленных в Лугандон и "потерять" их после этого??? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 9252
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У зели на удивление правильная стратегия.
Те кто на подвалах они меняются по минскому соглашению все на всех.Там у нас внутренний конфликт.
А те которые на раше то же меняются.
Обмен военнопленными это нормальная практика между сторонами находящимися в конфликте.
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Может, у вас в параше он и "внутренний". Но он не закончится до тех пор, пока ваша параша не будет полностью (физически) уничтожена.
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У кого это у нас на параше?
Это ты так ООН называешь.
Мне то же не нравится эта площадка,но называть ее парашей как то не хочется.
Тогда мы там в качестве кого?
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Единственное что приходит похожее из предметов параши это ободок унитаза.
А ты тот самый микроб под ним живущий.
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Не воняй здесь своей парашей больше. Тобой и через монитор воняет.
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Троль кремлевский иди в спаме отдохни.
Там возьми курсы приличного поведения в обществе.
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І що? Нарізка з двох поїздок. Але контекст зрозумілий. Тому все інше не має значення.
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так он одно предложение без суфлера и дубля снять не может?Актеришка,блин.
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Подсвинки Пети Параша будут не рады освобождению моряков. Которые кстати находятся в плену именно из-за Парашника.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниОбмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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