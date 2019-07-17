 Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним. ВIДЕО

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених всіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я - з радістю, але є одна ситуація. Список наших всіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

"Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу, і реальний сильний крок до того, щоб припинити війну, - підкреслив президент.

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