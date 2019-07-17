 Через одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Президент підкреслив, що "нормандський формат" не працював два роки.
"12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - вже суттєвіша. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери - це президент України, президент Росії Володимир Путін, це буде Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон. Я думаю, що таким чином ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", - зазначив Зеленський.
Зеленський сказав, що не знає, чому колишня влада не зупинила війну.
"Я не знаю всіх підстав, умов - чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації дуже багато разів, я знаю про це з різних джерел", - зазначив Зеленський.
ух ты,он уже лидер и снова на прицепе))
Жив, хараняка!
Кроме самой Украины. Или уже нет?
Коли забанили "безциферний" з Цензору, то пару раз виходив сюди через Фейсбук, а рік назад взагалі плюнув та тут не з'являвся.
После зашквара с ремнем безопасности, мини-джипом и сложенным зеркалом новый ролик, где полудурку дали порулить, выглядит как оправдание и может вызвать только РЕГОТ!
Даже зе-аудитория начинает прозревать от этого "Квартала"...
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Всім відомо, що Зеленський дуже любить швидко звільняти чиновникцв, а тут ціла аналітична служба і помічники не доповіли чому стара влада не зупинила війну. От нехай тепер звільняє всю службу і радників: Портнова, Разумкова, Богдана...