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 Політика України
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Все про:Зеленський (2106) перемовини (1356) нормандська четвірка (496)

 Через одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" після ще однієї зустрічі представників Франції, Німеччини, України та Росії.

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "нормандський формат" не працював два роки.

"12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - вже суттєвіша. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери - це президент України, президент Росії Володимир Путін, це буде Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон. Я думаю, що таким чином ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", - зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що не знає, чому колишня влада не зупинила війну.

"Я не знаю всіх підстав, умов - чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації дуже багато разів, я знаю про це з різних джерел", - зазначив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138119
 
   
 Топ коментарі
 
ти просто звик до запаху гівна і тебе інстинктивно до нього тягне.... може ти копрофіл, а не зеофіл? Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2323
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Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4394 alex alex 87f7adf1
ух ты,он уже лидер и снова на прицепе))
Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4687

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Войне на Донбассе конец. Не будут гибнуть люди. Не будут заработывать на войне, списывая миллиарды на обстрелы. Начнет развиваться экономика. На всем Донбассе будет украинский флаг.
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опоблок?а восстанавливать будем за ваш счет?амнистию бандитам,всу в тюрьмы и главное снимем санкции с рф и заживем по братски
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Ні, після зепримирення, двоголова курка стане офіційною в Україні!
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Чем больше хрякотроли выливают говна на ЗЕ, тем больше я убеждаюсь, что он все делает правильно.
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ти просто звик до запаху гівна і тебе інстинктивно до нього тягне.... може ти копрофіл, а не зеофіл? Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2323
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Вы тупые до сих пор не поняли, что черный пиар - это бумеранг. Хряк уже набрал один раз позорные 25%, а теперь пусть попробует попасть в Раду.
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який чорний піар може бути в клоуна? все має бути весело
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Зебенятко замочил телеса в фекальном Одесском сбросе.Отмывай
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Кирпич! Я еще помню как ты за рыгов топило!
Жив, хараняка!
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це в нього пересувний офіс в цьому евакуаторі? всі відео записані за кермом авто, яке постійно кудись перевозять Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4391
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Змонтували трохи нижче уже, а то тесла на пів криші вища за якогось офроада була. Гіпербул прям якийся...на вакуаторі.
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я зауважив.... може на буксирі тягають
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Все страны Нормандского формата - последовательные враги Украины, ее стремлений в ЕС и НАТО.
Кроме самой Украины. Или уже нет?
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тепер головне, щоб столицю Німеччини шМендель не перенесла в якийсь Мюнхен Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2188
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оно не ради заявы сделало заяву- оно село за руль чтобы сбить хайп после крыши джипа ниже руля его авто... ЕМУ ЧИХАТЬ НА РАБОТУ ПРЕЗИКА
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он в роли президента в найхеровишном исполнении выполняет функцию презика коломойского отлично!
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Через одну встречу, попросите в переговорке рояль поставить... Может результатов и не будет, зато весело
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Цікаво, на скільки сторінок під цією статтею вистачить соєвої публіки?
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А я не знаю який був раніше ваш нік, коли ви до мене зверталися. Але бачу, що аналітику ви не даєте, а лише кидаєтеся лайном.
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У вападку спілкування тут з особами, котрі при любій нагоді кричать:"Все пропало!Зрада!", я використовую правило: "Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опустіться до їх рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом". Якось так.
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Тобто ви не відповіли про ваш колишній нік, але писали мені зауваження і починаєте повчати. моя відповідь вам Через одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1224
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Колишній нік? "Зігірь", а потім "дід Зігірь"(так через Фейсбук).
Коли забанили "безциферний" з Цензору, то пару раз виходив сюди через Фейсбук, а рік назад взагалі плюнув та тут не з'являвся.
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оно шо опять в тесле на эвакуаторе катается? Торчок отборный идиот, конечно
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Ну я так понимаю, что Зеля так и не понимает, чем закончится дипломатическое решение проблемы. Один идиот незаконно согласился на этот Минский бред, другой решил его воплотить в жизнь.
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"мінський брєд" дав нам час підготувати армію
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К чему???? Это, чтобы Свинарчуки и им подобные набили себе карман. Керченская История наглядно показала, чего стоит наша Армия, вернее флот в боестолкновении не с полубандитскими формирования и, а с регулярной Армией. Печальный результат известен...
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свинярчук, сподіваюсь, своє рішення суду отримає.... Керченська історія - була спланована акція, на яку каци попалися....там була мета показати всьому світові, що мокші захопили Азовське море
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Керченская История показала миру, что мы как были слабак и, так и остались. А слабых бьют всегда и везде. И реакция мира это показала. Дальше дипломатических демаршей дело не дошло. А через пол года Рашке пригласили в ПАСЕ. Вот это и наглядный результат в том числе и Керченской истории
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не все так просто - є рішення міжнародного трибуналу, ********* його не виконує....далі можуть бути наслідки ....
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ано не в курсе,ано за илавайск знает и свинарчука
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"Я не знаю........"! Потому что предыдущую купить не получалось!
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Сматрите, сматрите! В этат раз я не на лафете!
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А зачем вовка зеркало сложил во время движения?))))))
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Поплавал в гуано можно пересесть и на прицеп
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С вероятностью 0.999999999 Зеленский просрет Украину. Вот просто просрет и всё - чудес не бывает. При этом он и сам не против её просрать, она для него не ценность.
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Шмаркля и его зе ко-команда явно отстает...
После зашквара с ремнем безопасности, мини-джипом и сложенным зеркалом новый ролик, где полудурку дали порулить, выглядит как оправдание и может вызвать только РЕГОТ!
Даже зе-аудитория начинает прозревать от этого "Квартала"...
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У ЗЕкобілів очі на вилупі від ейфорії перемоги їх кандидата. Вони ще в холодильник не дивились і платіжок не отримали.
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Зеленский сказал, что не знает, почему бывшая власть не останавила войну. Источник: https://censor.net.ua/v3138119
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Всім відомо, що Зеленський дуже любить швидко звільняти чиновникцв, а тут ціла аналітична служба і помічники не доповіли чому стара влада не зупинила війну. От нехай тепер звільняє всю службу і радників: Портнова, Разумкова, Богдана...
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Если так быстро всё закрутилось в переговорах с Россией, то это вовсе не значит, что Россия пошла на уступки, это значит, что Зеленский пошёл на уступки, причем на такие, которые называются "просрать Украину".
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бгг,как началось,так и продолжается уже 3 месяц не попускает
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Я так понимаю, сообщать «важные шаги» для страны при «езде» на Tesla или что там у него (Зеленского) за авто - такой тренд...........☹️
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12 послов отозвать а потом спрашивать,чего они там с пыней обсуждают,дибилы бл*дь
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Цей гівноролик як й інші його відеовисери залайканий , зализаний зе... самі знаєте ким... рівень блювотини зашкалює!
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это что?за рулем комбайна?пахарь в поле
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знову чергове кіно від голобородька...руськоговорящая щелепа вєщаєт...чмо шутівське...
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Просмотрел последний ролик.Что резануло слух - фраза прекратить войну.Войну можно прекратить победив или проиграв.Что имеет ввиду этот чел?Рф уже не оккупировала донбасс,а поддерживает этим территориям и списки у людей,которые контролируют лднр.Не россияне,а какие то люди.Весь мир знает,что рф оккупировала донбасс,а он не знает?Начался отвод от ответственности,рф,за развязанную войну и начал этот отвод ПРЕЗИДЕНТ страны, территорию которой оккупировали.Что ожидать от ЕС?Правильно,помощи.Если вы сами СДАЕТЕСЬ,то какого хрена они будут вас поддерживать.Капитуляст.
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Вовік а давай дірку з вєліком засеромо новим пріколом - САМ за рульом і авто мімо ( з кришами на належному рівні) - ТА ЖОДНОЇ З КОРТЕЖУ . ОТО зедебілята возрадуються!!!
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Зеленский это самое дебильное убожество в мире.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЧерез одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський
 
 
 
 
 
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