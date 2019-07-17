EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Події
  325  4
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5344) Донбас (12533) Об'єднані сили (336)

 Від початку доби ворог шість разів відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації 17 липня обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції ОС: поблизу Миколаївки (з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета), Водяного (зі станкового протитанкового гранатомета), Широкиного (зі стрілецької зброї), Павлополя (з автоматичного гранатомета), Богданівки (з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї), по околиці Мар'їнки (зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета).

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня озброєні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських воїнів не було.

Читайте також: У зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138117
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
спасибо что живые !!!
потерь нет.
тихої вам ночки, синочки!!!
 показати весь коментар
 
 
А ТСН ( 1+1) о войне практически не говорит. Совпадение - не думаю.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог шість разів відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору