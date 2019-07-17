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 У голландському місті Хілверсумі в пам'ять про загиблих висадили соняшники з насіння, знайденого на полі, де в 2014 році впав Боїнг. ВIДЕО

15 липня мер міста Хілверсум у Нідерландах Пітер Бруртьєс і священник Жуль Дресме посадили соняшники на подвір'ї церкви Святого Віта в пам'ять про 15 земляків, які загинули в катастрофі рейсу MH17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в репортажі "Радіо Свобода".

Насіння було привезене з поля в Донецькій області, де впав літак. За п'ять років саме соняшники стали символом трагедії в Хілверсумі; у місті встановили також меморіал, де ці рослини символізують загиблих земляків.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138110
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна Пам'ять 300 громадянам цивілізованого світу, вбитим ракетою мордорських орків.
R.I.P.
...
Пітер Бруртьєс, Жюль Дресме та усі інші, хто гідно вшанував загиблих - ось європейці.
А не безчесні меркантильні імпотенти з ПАРЕ.

В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 2596
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И призвали бы к ответу своих нидерландских представителей-отморозков (иначе их и не назовешь) в ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение кацапстана в ПАСЕ.
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с большой степенью вероятности можно предполагать, что боинг оказался просто в то время не на своём месте. тупость хуйловских исполнителей сорвала план. что должно было быть сбито и какие жертвы должны были стать этим новым гляйвицким инцидентом, никогда не будет известно. но боинг и все его жертвы, спасли собой Украину от массового вторжения орды по задуманному ей поводу. они вторглись месяцем позже, но всё шло уже не так как задумывалось в самом начале. а тот их провалившийся план они точно могли назвать - "принуждение Украины к новому ссср". если бы не боинг, страна была бы захвачена ордой в открытой войне.
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Одни только орки радуются массовому убийству других людей, и радостно исполняют незаконный указ своего главаря.
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Можно было отказаться везти Бук на Донбасс для убийства украинцев, которые пытались себя защитить от орды. Но нет. Крымнаш. И за это должна быть расплата от всего цивилизованного мира.
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В цивилизованном мире сейчас буйным цветом цветет рос. пропаганда, которая недостаточно и неумело сдерживается нашими политиками и журналистами. Там скоро будут призывать Украину к Гаагскому трибуналу за агрессию в РФ.)
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😁 Прокурору Мюллеру расскажите как российская пропаганда на выборах в США сдерживалась украинскими политиками

Или МИ-6 с их Брекзитом
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Малазийцы что-то молчат - их самолет сбили 5 лет назад.
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Подсолнухи -это хорошо, но лучше бы граждане Нидерландов требовали от своей власти скорейшего наказания виновных, которые уже все известны и главный из них -это Путин.
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Желательно жестокая онлайн казнь. Чтобы другим дикарям с ЯО повадно не было.
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И призвали бы к ответу своих нидерландских представителей-отморозков (иначе их и не назовешь) в ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение кацапстана в ПАСЕ.
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Без обид.
Гражданам лучше знать чего требовать.
Вот у нас потребовали 95 квартал.
У них подсолнухи.
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Теперь пусть их получше охраняют. Придут парашники, натырят с них семечки, пожарят и под водочку будут вспоминать местных лохов.
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с большой степенью вероятности можно предполагать, что боинг оказался просто в то время не на своём месте. тупость ********** исполнителей сорвала план. что должно было быть сбито и какие жертвы должны были стать этим новым гляйвицким инцидентом, никогда не будет известно. но боинг и все его жертвы, спасли собой Украину от массового вторжения орды по задуманному ей поводу. они вторглись месяцем позже, но всё шло уже не так как задумывалось в самом начале. а тот их провалившийся план они точно могли назвать - "принуждение Украины к новому ссср". если бы не боинг, страна была бы захвачена ордой в открытой войне.
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Тут можна провести паралель з іншою жертвою ординців - Боїнг-747, рейс HL7442, авіакомпанія Korean Airlines. Вилетів з Нью-Йорка, але в Сеул ніколи не прибув - збитий кацапським винищувачем над Сахаліном в ніч на 1 вересня 1983. Усі 269 людей загинули.
Ця трагедія стала одним з тригерів, що запустили вже реальну й цілеспрямовану глобальну операцію зі знищення СРСР.
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схоже для рашки "прокляття боїнгів" дійсно почалося з совка. перед сахалінським боїнгом був ще мінімум один, можливо не так широковідомий, але теж корейський боїнг 707-321В, HL7429, збитий в 1978 над карелією. тоді чудом пілот посадив його на лід й загинуло тільки двоє. три боїнги. але, імхо, роль отаннього особлива, саме він та його жертви, врятували Україну від готового прямого вторгнення ординців та її окупації протягом короткого відрізку часу. з іншого боку, в порівнянні з боїнгом 1983, цого разу жоден з тригерів запуску операції по знищенню рашки, й цей як головний, тепер не спрацював. світ став іншим. ґешефт переміг здоровий глузд.
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Вічна Пам'ять 300 громадянам цивілізованого світу, вбитим ракетою мордорських орків.
R.I.P.
...
Пітер Бруртьєс, Жюль Дресме та усі інші, хто гідно вшанував загиблих - ось європейці.
А не безчесні меркантильні імпотенти з ПАРЕ.

В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 2596
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И не забыть ту шмару, которая ресницы красила "трофеем" с поля
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Бачив - якщо не помиляюся, були і фото і відео, як "кормильцы всея Украины" з навколишніх сел (хоча ні, які вже там села?) з навколишніх дярєвєнь приперлися на crash site мародерити увесь доступний лут, самки ще й похваляються - "о какую цацку заморскую себе нашла!"
А ще пам'ятаю відео, зняте дрібними ********** (років десь по 10) - із закадровими коментарями "гы-гы-гыыы! красиво укроп упал! маладцы наши апалченцы!"
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Вы еще березки посадите в память о тех россиянах которые убили ваших родных и близких, еще бы пригласили погостить в Голландию.
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Все, що треба знати про всруський світ, в одному кадрі.
В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 5353
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Вот придурки! Санкции с кацапов надо срочно снимать а они подсолнухи садят.
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В голосовании за возвращение в рашки в ПАСЕ голландские голоса разделились три на три. В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг - Цензор.НЕТ 115
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а помните как вата даунецкая твердила что Омерика подкинула им несвежие .синие трупы в Грабово...ну да кто то не ходил на физику в 7 классе а шапки воровал по туалетах ...Ибо скорость свободного падения 9м\с(в квадрате) .ну никто не видел как из крови делают плазму и эроцитарную массу ? крутят на центрефуге и вуаля .тобиш плазма у пассажиров (царство им Небесное ) была к Земле а эретроциты отделились вверх .ну при 10 км полета .посчитайте было время на разделение плазмы от эретроцитов .и последний фактор удар об землю ...и житель дамбаса раз такой и замолчал
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Пам'ятаємо... І що характерно - цілі відділи ЦРУ та інших спецслужб довго готували і реалізовували складну операцію за якимось нездоровим планом (схоже, його придумав якийсь хворий некроманіяк, котрий ще й за сумісництвом фанат Brutal Death Metal)...
Але зкріпоносні аналітики моментально, з легкістю розкрили усі тонкощі цинічного жидорептилоїдного злочину
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я знову ж, в 2946-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Пынька сожжет в своих игрульках магерини или как этого гавна там, Орбана, Земана - все они будут убиты.Все кто брал у пыньки его кровавые деньги, пынька по правилам жанра имеет право убить.Магенрини, Орбан, Земан - это все пынькины ахентики. Их выбрали при помощи пынькиных ватных денег, триллионы которых пынька со своей мафией снес у ватных пынькиных понты-торчков(рабов) и взамен им парит величие в виде "крымнаша" и "все считаются с пыней".
Все кто соглашается работать с пынькиной прослушечной мафией должны понимать, что такая система отношений требует их же жертв.
Пынька и его шнырьки пролоббировали путем своей агентуры, подкупа и кампрамата посадку в италии маркова без доказательств на 24 года за какого-то нанятого ватными журнашлюшечника
снимать ватные фейки. Тут же какбы невзначай помогли накачать какую-то случайную правую итальянскую группировку древним оружием, даже калашника одного им не вручили и сдать ее своим агентам типа магерини и сказать что это хохлы готовили убийство. С максимальным криком в сми итальянских и своих(скабеевой для поднятия понтов пыньке) мол хохлы это фашисты и не имеют права себя защищать в украине. Потом мочат своего же агента и говорят что это все сделали хахлы.
Земана, орбана и сиярто это тоже ждет - их всех скорее всего убьют для своих целей, что это хахлы сделали. У будет делать это при приближении своего пистеца - для своего спасения пустят с распыл всю свою унылую агентуру.
Также, когда пынькисты зайдут в украину тут же вырежут всех поляков, чтобы стравить поляков против украины. Потом всех венров и тд. И сделают так же как с волынской резьней, кто бы там по какому компромату и под каким видом это не исполнил, приказ был отдан в исчадии ада - кремле.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономУ голландському місті Хілверсумі в пам'ять про загиблих висадили соняшники з насіння, знайденого на полі, де в 2014 році впав Боїнг. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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