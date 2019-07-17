 "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости-N, сталося це в той момент, коли Москаленко супроводжувала Зеленського. Про таку думку голови облради розповіла Зеленському одна з журналісток.

"А чим я вам не подобаюся? ... Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос? ... На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем? ... Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував Зеленський на спроби Москаленко виправдатися.

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