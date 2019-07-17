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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2106) Миколаїв (347)

 "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва дізнався, що глава облради Вікторія Москаленко називала його малоросом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости-N, сталося це в той момент, коли Москаленко супроводжувала Зеленського. Про таку думку голови облради розповіла Зеленському одна з журналісток.

"А чим я вам не подобаюся? ... Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос? ... На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем? ... Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував Зеленський на спроби Москаленко виправдатися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138084
 
   
 Топ коментарі
 
Маларосом ти був, ним і залишився.
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когда говорит на украинском такое впечатление что сейчас челюсть раскрошится "На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?" - Зеленский в Николаеве узнал, как его называла глава облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 9894
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Да, Зе -- малоросс. Сдача Украины ВВХ уже начата.
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Порошенко который с Медведчуком барыжил на нефтепроводе "Дружба" не малорос?
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Хелбой черт а за правду и хороших боролся.Мне пох кто но только с про-Українською політикою.
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В Первой в мире Конституции Филиппа Орлика - в первой Конституции Украины малорасоми называют крестьян, а вторую часть народа - козаки. Так, шо ничего в малоросах постыдного нет, ибо так православных крестьян называли украинские богословы и философы в 15-16-17 вв. Но есть малоросы и от кацапов - они великоросы, а мы малоросы. Малоросами они называют жителей автохтонной Руси - Украины, а великоросами жителей колониальной Руси - России. Есть ещё одна интерпретация - раньше великим называли север, а юг малым, от сюда великоросы это северорусы, а малоросы, это южнорусы. Поэтому не надо комплексовать особо по поводу малоросов, ибо малый это исконная Русь.
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ну матиос, бурбак, розенблюм, балога - ти щири украинци!)))
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Казнокрады и коррупционеры не украинцы априори - они племя безродное.
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Уже даже не помогают проплаченные коммантарии зе-ботов, которые пытаются поддержать своего наркомана.
Правдивые народные комментарии заглушают проплаченную лесть зебилоботов
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Где бы вы еще, интернет-воины, побеждали как не в интернете? Можно даже на выборы не ходить, все равно уже всех победили.
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гомнюк злопамятный, а как ты называл Украину, забыл?!
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А тебя он назал земляным червяком!🎈🎈🎈
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Цілком нормальна реакція...
Мене бентежить більше це:
На той момент я підтримувала порошенка, а сьогодні вас... І ось таких істот у нас більшість... Перевзуваються на ходу, і при чому всі Патріоти!
Мать його, цікаво скільки з них при відповідних обставинах буде кричати: путін бох!
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Петр Порошенко ... И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.

всё. занавес
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Проголосовавших за говорящий костюм через 5 лет днём с огнём не найдёшь, а кто топит за ЗЕ поменяют логины и будут его обсирать. Это было уже 4 раза ( кучма,ющенко,янукович,порошенко).
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Твоим языком да побрить бы одно место... Больно востёр ,прям как настоящий марксист гонишь.
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Ты своим наверно уже брил это место когда изучал маркса. На хамство отвечаю тем же.
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а кем может быть выросшая в Кривом Роге гопота разговаривающая на фене?
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Яка там феня... Банальний "пацанський базар" дворової гопоти.
Справжня феня (арештантське арго), до речі, доволі непроста мова - бо вона власне формувалася поколіннями криміналітету з метою зробити спілкування на протизаконні теми зрозумілим лише для своїх.
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То ли дело воровитый биабетик который опосля папиной отсидки усвоил его уроки что нужно воровать прикрываясь прит етом токмо культурным лексиконом
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Ага. А брата краще їсти у Молдові, запиваючи місцевим вином
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А шо Петручио какого то брата сожрал запивая жоком Не верю Оно же диабетик с детства ему винилла категорически нельзя Очень повышает сахар и почечное давление а вот водки можно Но тоже чревато ужасным отходом Впрочем если етот метух не издох то пущай бухает дальше Может я таки доживу когда зтого ****** посадят на какую десятку
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а кем может быть выросшая в Кривом Роге гопота разговаривающая на фене?

Слова Петра говорящего о Павле,больше говорят о Петре, чем о Павле...
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Вже остаточно все заплуталось...ну і як тепер малороса від єврея відрізнити?
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Можна придивитися під час гри на роялі - чи наявна шкуринка на медіаторі.
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Як бачимо у двох коментах вище, при спілкуванні із зелекторатом слід адаптувати формулювання - максимально конкретно і спрощено, як для "альтернативно розвинених" поцієнтів.
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если бы она не была ****** продажной она немедля бы уволилась. я бы у агента лолиты даже водилой бы не работал. западло
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Така и перед Путінинбуде плазувати, Бридка потвора
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В коротком видео - вся суть членов секты "незаменимого":
"Я так не считаю. Но в то время я поддерживала Порошенко и поэтому лила говно на всех."
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Блин...значит не мне одному так кажется!!!))
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его нянька в детстве уронила.... головой вниз "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 4031
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Визгом поклонников Порожопенка удовлетворен.
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Надеюсь малоросов будет все меньше и меньше, иначе будет хана Украине
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Не презедента ты нам Вова, ещё не седел, а уже исправился!
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Вова, ты был не малоросом, ты был малороским!
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З мстительная личность, которое волей случая оказалась на вершине власті.
Ни политических взглядов, ни принципов.
Одна коммерция и финансовий расчет.
Вот кто настоящий Барига.
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...*** подивився. Перше що прийшло, на*******я ми яника проганяли
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Зе чистісінький жид і переповнений хуцпою блазень. Він "малорос" за фізичними параметрами і навіть якщо охрестити то стане лише "викрестом". А от "великоросом" він таки прагне стати екстенсивним шляхом - через розширення. Квартирки в Італії, Ялті, Москві, Києві... Можливо в Тель-Авіві і паспорт Ізраїлю під підкладкою з офшорними рахунками... Можна одягти вишиванку, але гени куди подіти?
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Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
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звідки вони беруть ці 73 %, ці відсодки від частини яка прийшла на вибори. А це всього 60% у другому турі. Реальний рейтинг малороса був 30% у першому турі при явці 62,8% з 30 млн виборців. Тобто малороса по приколу підтримувало 5,58 млн людей! Цього занадто мало щоб так нахабно себе поводити і тим більше кацапською розмовляти наліво та направо. До речі. на сьогодні число підтримувачів малороса значно зменшилось, тому і відбуваються оці недолугі тури у стилі лукашенко.
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Да виз поклонников Барыги в каждом втором комм...
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Цифри річ уперта, а усі аргументи "проти" зводяться до якогось бариги. ніколи не був прихольником ніяких бариг, тільки України! а ти не дописуеш літери, на малороса ішачиш на декілька фронтів! .
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Поклонники шмаркли не комментируют, они смотрят Голобородька! Вот тебе и образованность шмаркленых фанов от фанов "барыги"!
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всякий раз, когда вижу общение клоуна с людьми, не покидает ощущение, что смотрю очередной отстой из "95 квартала"... Сявкообразный стиль общения с людьми, неутомимое желание потролить собеседника, а не услышать что ему говорят. Мелко, убого и комично. Это ж надо было настолько не иметь совести и мозгов, чтобы додуматься вот за ЭТО проголосовать... "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 6301
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Покидьок всю країну обізвав шльондрою, але нажаль в 73% "населення" немає ні краплі самоповаги, на відміну від блазня в якого кожного разу срака горить при слові малорос. Малоросом не можна, а порноактрисою нормально... Свою справжню батьківщину РФ чи то СССР він би ніколи не обізвав.
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В Раде точно не будет проукраинского большинства,
в лучшем случае там будет пророссийским только парламентское большинство, в худшем - конституционное - и тогда они будут вертеть Конституцией как туалетной бумагой...про кабмин я вообще молчу...если этот мудак рассадил клоунов руководить СБУ и АП - то кабмин это будет шоу довгоносикiв...
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Ай-яй, баюс-баюс.
Він хоча б спочатку сам нормально здав паркан сечі та крові з відня на аналіз "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 3804
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Вам этот кипяток в глаза льётся и ничего вроде!
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Звичайно, ти малорос, меншовартісне лайно та кацапська підстилка, що заробляла все життя, в основному на паРаші, принижуючи Україну та все українське.
Така твоя доля, блазень, бути недолугою зеленою шмарклею, не потрібно грати дурника, придуркувата ти лялька каломойші.

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Малоросами називають тих українців, які розмовляють не українською, а російською мовою. А як називають тих євреїв, які розмовляють не єврейською, а російською мовою?
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ой мне всегда говорили жидовская морда а теперь говорят русскоязычное население "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 5546
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Зустрічав термін "епікурейс" - але це трохи інше. Цим похідним від "епікуреєць" (себто "гедоніст", "сибарит", "сластолюбець") релігійні євреї називають співплемінників, що поклали обріз на канони релігії та живуть світським життям, ласуючи свининкою.
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не вірно, малороси - це населення яке симпатизує *****, не має ніякої ідентичності, не вважає Україну державою, а українців - народом. Не знає і не хоче знати українську мову та мріє жити в одній державі з "старшими братами". Вони будуть його **.ть, а він буде від того радіть.
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Не исправился ты, Вова. Малороссом был, малороссом и помрешь.
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Не хватало ще тільки пашлі піть коХВЕ, Шо?, альо гараж, пашлі коХВЕ піть... "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 5503 А так вроді все те що і хотЄлі 73%
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Зеленский, не понимая разницу в выборных и назначаемых должностях, попытался в обычной, хамской манере наехать на главу облсовета. И получив отпор, тут же убежал в кусты, не поняв почему привычное хамство на сей раз не срабатывает. Тут же начал растерянно разводить руками. Азбука для президента....
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Ні... Не виправився... І ти не малорос... Ти манкурт, бо й на малороса, й на єврея не дотягуєш...
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Клоун-малоросс с манией величия и комплексом неполноценности мстительный гопник.
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Можливо він якраз хоче перестати бути блазнем, торчком, жидом, і хоче стати новоросом, інакше таку реакцію пояснити складно.
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И что вы все так обозлились ?

пацан честно сказал: "мало рослый" я, в смысле мелкий, недомерок.... "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 2735

но зато бонапартку треугольную имеет "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко - Цензор.НЕТ 4039
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Вот в чем он прав, так в том, что нам придет с ним, малороссом, "как-то жить". С злопамятным, мстительным, закомплексованным малороссом.
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Зеленский в Николаеве узнал, как его называла /Кто такой Кернес узнавать Зеленскому от добрых людей не надо.И он покажет в Харькове сепару Кернесу козью морду и кузькину мать.
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Пане президенте, залогіньтесь під власним ім'ям.
Бо це вже зовсім 95 квартал якийсь...
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петины "кадры" умеют молнейносно переобуваться при минимальной опасности отставки - в животном мире и у украинских чиновников это называется мимикрия!))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ви саочатку розберіться ЩО таке голова облради? Вона не призначалась Петею. І ще, вона зовсім не перевзувалась, а достойно тримала "допит" ЗЕ. І
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Что там с Аваковым, когда отставка или это мимикрия с шмарклей?
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Російськомовні журнашлюшк Миколаєва. Вже встпив в силу Закон про мову, а вони і далі мичать
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Мало... тільки не рос, а після 2015 року, коли це непорозуміння на посаді президента порівняло рідну державу з порноакторкою, воно навіть до малороса не дотягує, скоріше до 3,14...аса...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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