 "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?" - Зеленський у Миколаєві дізнався, як його називала глава облради Москаленко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости-N, сталося це в той момент, коли Москаленко супроводжувала Зеленського. Про таку думку голови облради розповіла Зеленському одна з журналісток.
"А чим я вам не подобаюся? ... Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос? ... На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем? ... Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував Зеленський на спроби Москаленко виправдатися.
Правдивые народные комментарии заглушают проплаченную лесть зебилоботов
Мене бентежить більше це:
На той момент я підтримувала порошенка, а сьогодні вас... І ось таких істот у нас більшість... Перевзуваються на ходу, і при чому всі Патріоти!
Мать його, цікаво скільки з них при відповідних обставинах буде кричати: путін бох!
всё. занавес
Справжня феня (арештантське арго), до речі, доволі непроста мова - бо вона власне формувалася поколіннями криміналітету з метою зробити спілкування на протизаконні теми зрозумілим лише для своїх.
Слова Петра говорящего о Павле,больше говорят о Петре, чем о Павле...
"Я так не считаю. Но в то время я поддерживала Порошенко и поэтому лила говно на всех."
Недорос еще
Недонос...
Ни политических взглядов, ни принципов.
Одна коммерция и финансовий расчет.
Вот кто настоящий Барига.
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
в лучшем случае там будет пророссийским только парламентское большинство, в худшем - конституционное - и тогда они будут вертеть Конституцией как туалетной бумагой...про кабмин я вообще молчу...если этот мудак рассадил клоунов руководить СБУ и АП - то кабмин это будет шоу довгоносикiв...
Він хоча б спочатку сам нормально здав паркан сечі та крові з відня на аналіз
Така твоя доля, блазень, бути недолугою зеленою шмарклею, не потрібно грати дурника, придуркувата ти лялька каломойші.
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пацан честно сказал: "мало рослый" я, в смысле мелкий, недомерок....
но зато бонапартку треугольную имеет
Бо це вже зовсім 95 квартал якийсь...