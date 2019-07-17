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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2106) контрабанда (953) корупція (2457) Альперін Вадим (9)

 "Контрабандист Альперін і ручний начальник одеської митниці Передерій за 2 місяці вкрали з бюджету 110 млн і продовжують красти - по 2 млн в день", - журналіст Плінський. ВIДЕО

В.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі на youtube розповідає журналіст Євген Плінський.

"Від дня інавгурації Зеленського ситуація з контрабандою в Одесі стала просто катастрофічною. Йдеться не про те, що Зеленський осідлав якісь теми, навпаки, він з ними бореться. Але за його спиною, використовуючи зміну влади, сподіваючись на недалекість команди президента, деякі товариші організували настільки нахабну, зухвалу схему, що за два місяці вони вкрали з бюджету близько 110 мільйонів гривень і крадуть далі - по два мільйони на день", - говорить Плінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138078
 
 
 Топ коментарі
 
Жирный соевый хряк негодуе
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Альперин, Передерий - это продукт Порошенко и его друзей из СДПУо Медведчук и Ко, из "Партия Регионов", "Наша Украина" и т.д.
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Зеленский, что ты делал в Одессе,кроме того,что купался в красных труселях? Вернись и разберись с ворами на таможне, что происходит? При тебе воруют больше,чем при Пэдре. Вы с Пэдрей -близнецы? Что от него толку не было,что от тебя.
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Туда уже вылетел волшебник на Тесле! Вот только рассадит диспетчеров и к вам! Держитесь!
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диспетчер там давно один - власов. но новость надо подать так, что Зеля устроил катастрофу на таможне.
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Открыть порты для наркоты!, - приказал зелебоб
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У Альперина наверняка имеется паспорт Запоребрика, как у Трухана.
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Лишь бы ляпнуть что-нибудь с ключевыми словами "соевый", "барыга", "свинарчук". Напоминает Шарикова с его бессвязным бредом. А по сути ведь сказать нечего, потому что факты - вещь упрямая. А факт в том, что после прихода абсолютно профана в этой области к главному рулю страны, ситуация с коррупцией в стране начала резко ухудшаться. Оказывается, коррупция существовала независимо от степени барыжничества Порошенко, ага.
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Чтобы ликвидировать злоупотребления на таможне нужна системная работа по конкретным направлениям
Например западная таможня - соединить два куска провода. И и платежи выростут в два раза. Часть импортеров занижает стоимость. Нужно только подключится к европейской таможенной системе и сразу видно что сколько стоит. Абсолютно все , поскольку бизнес оформляет экспорт ,а частники все оформляют tax free, чтобы получить возврат ндс.
Но ведь проще поработать на публику, назначить своего человека и возглавить так сказать.
С Италии каждий день заходит 100- 400 бусов с передачами от заробитчан. Что должен делать таможеник на посту? Отвернуться в бусе 2 тонны посылок? Расстамаживать - нереально это парализует работу таможни , через 3 дня начнут жечь шины. Вот и берут. И соответственно раздают все чтобы не мешали. Здесь задача власти придумать такой механизм чтобы деньги просто было не выгодно давать таможне а проще уплатить в бюджет.
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Передерий - только за фамилию, его нужно немедленно посадить.
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Они надеяться, что он "опытные кадры" и "профессионалы", а потому свидетели секты святого ***** их в обиду не дадут .
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ну наконец, сегодняшняя перемога у пороховаты подъехала.
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поинтересуйся, кто такой альперин и кто его корефан, и.о. от петра в ГФС, недавно откинувшийся)).
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Власова при 6 уголовных делах и отстранении от исполнения обязанностей начальника Од.таможни спасал Гройсман. Именно он назначил Власова и.о. в ГФС
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Альперин, Передерий - это продукт Порошенко и его друзей из СДПУо Медведчук и Ко, из "Партия Регионов", "Наша Украина" и т.д.
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Папередники мечтающие пролезть в "савременники".
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твою жену порошенко не того? проверь бістрей. то порох такой, смотри рога появятся...или уже
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и это посе красных трусов?негодяи! "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9322
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и єньто не глядя на те що там недавно біл президент
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саакашвили ваш любимый там порядок навел
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Так они ж гройсману на выборы зарабатывают поэтому и продолжают красть.
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"Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский" значит в ГПУ, СБУ, НАБУ, ГБР сидят воры и уголовники, пятая колонна беса путлера, или чёрт знает что, зачем их кормить, надо журналистов, типа Плинский, Лещенко поставить охранять государство, а часть сэкономленных средств отдать таким журналистам.
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кожен корупціонер є прихильником *****. Патріотів серед них немає.
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Скажу вам як вбити таку "тему"
ЗУ про внесення змін до Закону 'Про Митний Тариф України'. Київ 22.07.2019р.
Внести зміни в Закон України Про Митний тариф України:
Код товару 5515119000 ставка мита діюча - 0%
Запропонована ставка мита -8% починаючи з 23.07.2019року.
Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Президент України В. Зеленський. Печатка підпис.

Все...
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Забув...
Є варіант коли ми дійсно йдем на зустріч бізнесу.. тоді Закон має виглядати так:
6006329090 діюча ставка мита -8%
Запропонована ставка мита - 0% з 23.07.2019р.

За такий закон бізнес руки поцілує президенту...

При цьому податкове навантаження буде зберігатись, при існуючому ПДВ, на рівні 1 долар на кілограм... Тобто в середньому 20000 доларів з контейнера...
Тепер все...
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тоесть вова неуиноват? че наехать может только на мелкого гопника из борисполя, а слабо позвонить дружбану в сбу по поводу чертей? на фронте гибнут за Украину а ты вова очередной звездобол, ну арестуй ты гросмана если такой умный, набебал людей своим говносериалом слуга народа
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дякуємо петрилле
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главное, чтобы вовремя отстёгивали смотрящим бабломойского, всё остальное фигня. Приедеть какой-нибудь наркоман, покричит, заставит бумажки какие-то накалякать, а потом суд восстановит в должности и всё по новой.
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Сколько еще таких схем под крышей Порошенко вылезет на свет-10,100, тысячи???
Завтра Порошенко будет вещать во всех СМИ про 5 колону, Зраду, реванш сил РФ по результатам поездки в Европарламент (его кстати туда ни кто не звал- личная инициатива, дабы избежать показаний следственным органам по открытым по нему делам) и втихаря перечитывать украденные народные деньги
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КАК ЖЕ ТАК?!!
Только на днях туда ездил спасатель и борец со всея коррупцией ЗЕ!
Он же там порядок навел.
И даже в море искупался.
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Помечу журналисты занимаются расследованием? То есть приезд ЗЕленского был просто пшик,пиар и ему просто пофиг на коррупцию?
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Одеський порт,це мафія і тільки тотальна зачистка виправить ситуацію.
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"Пєрєдайтє таварісчу Зєлєнскаму...." (потрібне вставити за обставинами).
Цікаво,коли наступний етап-прохання навколішки ?
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треба кинути весь 95-й квартал на боротьбу з корупцією....але уважно стежити за їхніми руками....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Контрабандист Альперін і ручний начальник одеської митниці Передерій за 2 місяці вкрали з бюджету 110 млн і продовжують красти - по 2 млн в день", - журналіст Плінський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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