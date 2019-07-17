 "Контрабандист Альперін і ручний начальник одеської митниці Передерій за 2 місяці вкрали з бюджету 110 млн і продовжують красти - по 2 млн в день", - журналіст Плінський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі на youtube розповідає журналіст Євген Плінський.

"Від дня інавгурації Зеленського ситуація з контрабандою в Одесі стала просто катастрофічною. Йдеться не про те, що Зеленський осідлав якісь теми, навпаки, він з ними бореться. Але за його спиною, використовуючи зміну влади, сподіваючись на недалекість команди президента, деякі товариші організували настільки нахабну, зухвалу схему, що за два місяці вони вкрали з бюджету близько 110 мільйонів гривень і крадуть далі - по два мільйони на день", - говорить Плінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков