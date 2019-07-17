 "Контрабандист Альперін і ручний начальник одеської митниці Передерій за 2 місяці вкрали з бюджету 110 млн і продовжують красти - по 2 млн в день", - журналіст Плінський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі на youtube розповідає журналіст Євген Плінський.
"Від дня інавгурації Зеленського ситуація з контрабандою в Одесі стала просто катастрофічною. Йдеться не про те, що Зеленський осідлав якісь теми, навпаки, він з ними бореться. Але за його спиною, використовуючи зміну влади, сподіваючись на недалекість команди президента, деякі товариші організували настільки нахабну, зухвалу схему, що за два місяці вони вкрали з бюджету близько 110 мільйонів гривень і крадуть далі - по два мільйони на день", - говорить Плінський.
для наркоты!, - приказал зелебоб
Например западная таможня - соединить два куска провода. И и платежи выростут в два раза. Часть импортеров занижает стоимость. Нужно только подключится к европейской таможенной системе и сразу видно что сколько стоит. Абсолютно все , поскольку бизнес оформляет экспорт ,а частники все оформляют tax free, чтобы получить возврат ндс.
Но ведь проще поработать на публику, назначить своего человека и возглавить так сказать.
С Италии каждий день заходит 100- 400 бусов с передачами от заробитчан. Что должен делать таможеник на посту? Отвернуться в бусе 2 тонны посылок? Расстамаживать - нереально это парализует работу таможни , через 3 дня начнут жечь шины. Вот и берут. И соответственно раздают все чтобы не мешали. Здесь задача власти придумать такой механизм чтобы деньги просто было не выгодно давать таможне а проще уплатить в бюджет.
ЗУ про внесення змін до Закону 'Про Митний Тариф України'. Київ 22.07.2019р.
Внести зміни в Закон України Про Митний тариф України:
Код товару 5515119000 ставка мита діюча - 0%
Запропонована ставка мита -8% починаючи з 23.07.2019року.
Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Президент України В. Зеленський. Печатка підпис.
Все...
Є варіант коли ми дійсно йдем на зустріч бізнесу.. тоді Закон має виглядати так:
6006329090 діюча ставка мита -8%
Запропонована ставка мита - 0% з 23.07.2019р.
За такий закон бізнес руки поцілує президенту...
При цьому податкове навантаження буде зберігатись, при існуючому ПДВ, на рівні 1 долар на кілограм... Тобто в середньому 20000 доларів з контейнера...
Тепер все...
Завтра Порошенко будет вещать во всех СМИ про 5 колону, Зраду, реванш сил РФ по результатам поездки в Европарламент (его кстати туда ни кто не звал- личная инициатива, дабы избежать показаний следственным органам по открытым по нему делам) и втихаря перечитывать украденные народные деньги
Только на днях туда ездил спасатель и борец со всея коррупцией ЗЕ!
Он же там порядок навел.
И даже в море искупался.
Цікаво,коли наступний етап-прохання навколішки ?