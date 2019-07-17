 "Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проекту BIHUS info.
Чорний заявив, що ідеологій, які конкурують з ідеологією партії "Опозиційна платформа-За життя" взагалі не має бути.
"Конкурувати ідеології не мають. Взагалі не має бути інших ідеологій, які могли б змінити нашу спільну ідеологію ... Політичних партій не має бути. Нам потрібно разом змінювати Конституцію і нашу ідею і нашу ідеологію .. туди, куди йде наш народ, який живе на території святої Русі .. Куди ми прагнемо? Це ніяк не багатопартійність і ніяк не демократія в тому вигляді, в якому ми маємо її зараз", - сказав Чорний.
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
Как незаметно провести в украинский парламент врага Америки, сливавшего компромат на Трампа в 2014-м? Да так технично, чтобы адвокат Трампа Джулиани только рот открыл от изумления?
Секрет этой спецоперации известен Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.
Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»...
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
Тобто варто трошки змінити акцент і змінюється суть. Взагалі не у захваті від Лещенка, але цитата спотворена: мова не про діяльність Портнова взагалі, а про викриття Порошенка.
Как будто дрожжи кинули в дерьмо...
можна закликати до зміни існуючого ладу?
это как канализация объявила себя каналом с родниковой водой
В Луганской области по 107 избирательному округу от партии «Слуга народа» в Верховную Раду Украины баллотируется Александр Сорокин. Что известно о кандидате и зачем он президентской партии?
Сорокин поменял несколько политических покровителей. В последнее время был членом БПП. После президентских выборов «переобулся» и стал членом «Слуги народа».
По данным СМИ, в 2017 году Сорокин участвовал в конкурсном отборе главы Вышгородской райадминистрации Киевской области. Однако по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса. Спустя год участвовал в конкурсе на должность главврача Киевской городской клинической больницы №7. Его заявка была отклонена из-за самой низкой второй врачебной категории.
На этом попытки Сорокина устроиться в столице закончились. В Северодонецке он решил претендовать на должность советника городского головы, а затем - начальника отдела охраны здоровья горрады. Сейчас кандидат возглавляет коммунальное предприятие «ЛО «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ».
В определенных кругах на Донбассе Сорокин известен по прозвищу «Шут». По неподтвержденной информации, ему принадлежит теневой бизнес, связанный с оборотом наркотических средств. Являясь медицинским работником и периодически занимая руководящие должности, Сорокин нашел себе «дополнительный» источник заработка. Его связь с подпольным рынком наркотических препаратов также могла способствовать его назначению на должности руководителя здравоохранения города и директора «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ», которая имеет разветвленную сеть аптек по всей области.
Даже такой дебил может высказывать свое мнение.
ФСБ-шная агентура в Киеве и по всей Украине ждет своего часа действовать в тылу.