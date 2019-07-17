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 Політика України, Суспільство
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Все про:Медведчук (451) партія (158) Росія (18961)

 "Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний. ВIДЕО

Кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" і керівник охоронного агенства "Шторм", яке охороняє Медведчука, Віктор Чорний вважає за необхідне скасувати багатопартійну систему в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проекту BIHUS info.

Чорний заявив, що ідеологій, які конкурують з ідеологією партії "Опозиційна платформа-За життя" взагалі не має бути.

"Конкурувати ідеології не мають. Взагалі не має бути інших ідеологій, які могли б змінити нашу спільну ідеологію ... Політичних партій не має бути. Нам потрібно разом змінювати Конституцію і нашу ідею і нашу ідеологію .. туди, куди йде наш народ, який живе на території святої Русі .. Куди ми прагнемо? Це ніяк не багатопартійність і ніяк не демократія в тому вигляді, в якому ми маємо її зараз", - сказав Чорний.

Читайте також: Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138055
 
 
 Топ коментарі
 
Клиника Православия. Синдром Православия Головного Мозга.
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начнем ликвидацию "многопартийности" с ликвидации партий медведчука и бойко, с отправкой оных в идеологически верную местность - ГУЛАГ...
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
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Клиника Православия. Синдром Православия Головного Мозга.
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начнем ликвидацию "многопартийности" с ликвидации партий медведчука и бойко, с отправкой оных в идеологически верную местность - ГУЛАГ...
На этом и закончим ликвидацию многопартийности))
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СЛУГА НАРОДА НА ДОВЕРИИ
Как незаметно провести в украинский парламент врага Америки, сливавшего компромат на Трампа в 2014-м? Да так технично, чтобы адвокат Трампа Джулиани только рот открыл от изумления?
Секрет этой спецоперации известен Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.

Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»...
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
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....На первый взгляд непонятно, зачем Лещенко, который идет как самовыдвиженец по округу в Киеве, а не, скажем, в Донецкой или Луганской области, транслировать прокремлевскую повестку команды Зеленского, да еще и публично обнимать юриста Януковича Портнова? Вроде как в Киеве не пишут на заборах «ДНР» и «Федорыч, вернись!»....
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Точніше, Лещенко сказав так:"Якщо Портнов допоможе довести корупційні мотиви дій Порошенка, і його знання допоможуть створити необхідний прецедент, то я вважаю таку діяльність корисною для майбутнього України."
Тобто варто трошки змінити акцент і змінюється суть. Взагалі не у захваті від Лещенка, але цитата спотворена: мова не про діяльність Портнова взагалі, а про викриття Порошенка.
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Все верно. Поможет только приход активного меньшинства к власти.
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"Святая Русь"- почему она святая вдруг? С какого перепугу! Представляете себе " "Святая Аризонщина или Калифорнийщина"!
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Этот сепаратист может говорить что угодно,но где наше СБУ, прокуратура? Они в носу ковыряются? Почему в стране, которая оккупирована РФ в Раду идет кум главного оккупанта со своим охранником сепаром? В какой воюющей стране такое возможно? Где наши правоохранительные органы и СБУ? Что за маразм?
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Тушите свет, поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо...
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и причём здесь эта картинка!!!методичка закончилась?
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Австралопитек членораздельно говорящий, хочет писать законы для поколения смартфона и хайпа. Я поражаюсь, как низко опускает Медведчук свой электорат.
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А що можна чекати від охоронця? Власні мізки там вибиті на тренуваннях. А порожнє місце патром Медведчук надійно натолочив ватою.
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Как бы отправить всех таких как оно дегенератов на родину в жопу к путлеру на рашу ? Чтоб этой заразой в каком то спортзале не заразились люди ?!
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і шо, в його словах немає складу злочину?
можна закликати до зміни існуючого ладу?
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врачи, сестра - уколите ему галоперидол.....
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после этой речи аж членин в мавзалее заварочался "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный - Цензор.НЕТ 7044 срочно санитаров)) срочно))
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вы в курсе, что медведчук поехал в Страсбург на пару с порохом. недавно выступал. там жах такой... ля. не удивляйтесь потом последствиям, и восприятию нашей страны в Европе.
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ужас какой ужас... с порохом прям... в одном кресле я надеюсь? слава путину и гебельсу?
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петя и витя они одна команда и имеют одну и ту же цель но разными методами.
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Прдвыборный дурдом. У нас тоже началось это представление с битьем посуды.
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лицо сифилитика...кто ему шторм доверил? Русь-Україна - тут он прав
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какое отношение мордва мертветчука имеет к Святой Руси?
это как канализация объявила себя каналом с родниковой водой
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22-го мы можем проснуться уже в совершенно другой стране..
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Они там все веселые: Кандидата в депутаты от «Слуги народа» заподозрили в наркоторговле

В Луганской области по 107 избирательному округу от партии «Слуга народа» в Верховную Раду Украины баллотируется Александр Сорокин. Что известно о кандидате и зачем он президентской партии?

"Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный - Цензор.НЕТ 3474
Сорокин поменял несколько политических покровителей. В последнее время был членом БПП. После президентских выборов «переобулся» и стал членом «Слуги народа».

По данным СМИ, в 2017 году Сорокин участвовал в конкурсном отборе главы Вышгородской райадминистрации Киевской области. Однако по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса. Спустя год участвовал в конкурсе на должность главврача Киевской городской клинической больницы №7. Его заявка была отклонена из-за самой низкой второй врачебной категории.

На этом попытки Сорокина устроиться в столице закончились. В Северодонецке он решил претендовать на должность советника городского головы, а затем - начальника отдела охраны здоровья горрады. Сейчас кандидат возглавляет коммунальное предприятие «ЛО «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ».
В определенных кругах на Донбассе Сорокин известен по прозвищу «Шут». По неподтвержденной информации, ему принадлежит теневой бизнес, связанный с оборотом наркотических средств. Являясь медицинским работником и периодически занимая руководящие должности, Сорокин нашел себе «дополнительный» источник заработка. Его связь с подпольным рынком наркотических препаратов также могла способствовать его назначению на должности руководителя здравоохранения города и директора «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ», которая имеет разветвленную сеть аптек по всей области.
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Народ, живущий на святой Руси, идет на х*й, причем всегда.
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"Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный." - если у Мертвечука такие замудаченые охранники-философы, то это очень опасно для окружающих, а заболевание очень запущенное, прогрессирующее, и вирус находится не в Украине, а в закромах кремлёвского мясника, мы не сможем их вылечить, самый гуманный способ лечения для этих дегенератов, изоляция за колючей проволокой.
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Зебилы, разминка для мозгов(пока совсем не закисли). Проспрягайте глагол "думать". Уже многое начудили за это время, но решив эту задачку, есть шанс не усугубить ситуацию.
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Але "свята Русь" багато століть тому попензлювала звідси в московські ліси,тікаючи від монгол...А тепер хоче вернутись...В принципі нормально,але без зброї,агресіі та ідіотів...
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До Аду ви маєте йти гниди медвечуковські, з усім своїм "рюським міром". Вас там Кобзон із Задорновим зачекались.
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Замість жидобандерівця Бєні у Троянському Коню сидить російський шпигун Порошенко.
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А може треба було б зателефонувати баканову стосовно цього чорта?
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Украина, в отличии от РФ, свободная страна.
Даже такой дебил может высказывать свое мнение.
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Офігєнний "авторитет" - охоронець українофоба мертветчука.
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Ты его недооценивал бы. Это ошибка. Он выражает мысли шефа и того, кто за ним стоит. И они уже серьезные авторитеты.
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Ну так нехай цей мертветчук і випорожнює. Навіщо він шістку свою підсилає з заученим текстом?
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Ты думаешь, тебе от этого будет легче, если Медведчук станет спикером Рады или премьером? Не будет.
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Вооруженная охранная структура Медведчука "Шторм". Одна из баз - на Трухановом острове. Посмотрите на охранников и как они себя ведут - https://www.youtube.com/watch?v=IIaq8HAkgq8 на 14:44.
ФСБ-шная агентура в Киеве и по всей Украине ждет своего часа действовать в тылу.
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Это как в 1941 году тренировочная база эсэсовцев в центре Москвы. Ну и как этот бред понимать? Ау СБУ! За одно это вас всех тварей надо судить как врвгов Украины
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Видно перетренировался парень - каши полная голова. Каждый имеет право на голос, но тут голос тянет на пациента "Кащенко". И его ребята, несущие топлес полную ахинею - дополнительное тому доказательство.
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то, что этот сепарский, абсолютно "ватный" организм называет "Русью", на самом деле Орда-Московия-Расея и к Киевской Руси имеет такое же отношение, как "гонорар" к "гонорее" - слова вроде похожи по-звучанию, но имеют абсолютно разное значение "Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний - Цензор.НЕТ 6092
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Существование во время войны в центре Киева тренировочных баз боевиков страны-агрессора это такой бред что всю Украину надо посадить в дурдом
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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