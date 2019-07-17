EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 За кордоном
  1298  23
Матеріали за темою:
Все про:Держдепартамент США (496) Росія (18910) Боїнг-777 Malasia Airli... (355)

 Закликаємо РФ відповісти за свою роль у знищенні МН17 і повністю співпрацювати зі слідством, - Держдеп США. ВIДЕО

США закликають РФ "відповісти за свою роль у авіакатастрофі і повністю співпрацювати зі слідством".

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Спікерка Держдепу США Морган Ортангус нагадала обставини трагедії, а також зазначила, що в цій авіакатастрофі загинули 298 осіб.

"Разом з їхніми сім'ями і друзями ми сумуємо за втратою невинних цивільних жертв. Ми підтримуємо пошук істини і справедливості", - заявила вона.

Речниця Держдепу також нагадала, що Слідча група, до якої входять Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія і Україна "довго і старанно працюють над тим, щоб притягнути винних до відповідальності", а в травні 2018-го були представлені докази, що ракетна установка, з якої збили літак, була доставлена з Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков

"Літак MH17 був збитий ракетою класу земля-повітря "Бук", якою володіла Росія, яка була випущена з території на сході України, підконтрольній Росії і підконтрольним Росії силам", - заявила Ортагус.

Спікерка Держдепу підкреслила, що США закликають РФ "відповісти за свою роль у знищенні і повністю співпрацювати зі слідством".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3138026
 
   
 Топ коментарі
 
Российская Педерация как страна террорист, должна быть осуждена к прекращению своего существования, путем расчленения на десяток государств..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
США богатейшая страна, вы думаете они дибилы? За этим, казалось бы "ничего не значащим" заявлением последуют разорительные для урюзке-********* меры, мешок санкций на подходе.
 показати весь коментар
 
 
Это очередная попытка американцев дать возможность расейке выйти из этой ситуации сохранив, насколько это возможно, хорошую морду при плохой игре. У них еще и козырный туз вместе с джокером в рукаве имеется в виде снимков пуска ракеты. Американцы пока придерживают эти доказательства, но наверняка обнародуют в суде.
 показати весь коментар
 
Российская ********* как страна террорист, должна быть осуждена к прекращению своего существования, путем расчленения на десяток государств..
 показати весь коментар
 
 
как правильно Российская ********* или Российская *********
 показати весь коментар
 
 
давно уже говорю называйте вещи своими именами - расистская *********!
 показати весь коментар
 
 
надеюсь что рф будет всё отрицать. надеюсь что тогда санкции будут жестче.
 показати весь коментар
 
 
через санкції можна ослабити москалей, а потім і прибити нахрін
 показати весь коментар
 
 
то якщо в пана е час и натхнення. по мени-хай сами дохнуть.
 показати весь коментар
 
Закликай - не закликай, нічого на росії не зміниться і не чекайте, навіть в разі якщо на борту збитого Боінга знаходилося багато громадян рф та які також ненавмосно загинули.
 показати весь коментар
 
Пиндосы, харе трындеть! Побольше санкций мокшанским свинорусам - полезных и разных!!!)))
 показати весь коментар
 
 
По длинее и по толще...
Раисяне должны страдать...
 показати весь коментар
 
к кому вы обращаетесь?
рецидивы наивности
 показати весь коментар
 
А *****. Дайош Сєвєрний поток німцям, С400 і газ туркам, кацапів - ПАРЄ і радбез ООН, пуйла - на світові зборища. Яке Солсбері? Яка Сірія, Грузія, Крим і Донбас? А ви дакажитє... Надути би цим газом всіх цих меркель, сіярто, берлусконі і ін. Колабораціоністську шелупонь і відпустити. Нехай політають.
 показати весь коментар
 
 
повторюсь,обращениями и пожеланиями козломордых не проймешь,только эмбарго на нефть/газ,чтобы эти падали начали жрать друг друга
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зря унижаетесь и "скиглите": срать они на вас хотели все последние 5 лет. На что рассчитываете сейчас?!
 показати весь коментар
 
Рашу призывать не имеет смысла. Нужно принуждать...
 показати весь коментар
 
Вони будуть йти в "несознанку", а вже в кінці, коли зажмуть американці яйця, то скажуть, що БУК у них вкрали українці, а ще можуть сказати, що вони заблудились. Кацапи є кацапи. Це щастя тих, хто не є їх сусідами, а то булиб оббрехані, побиті і "братами".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордономЗакликаємо РФ відповісти за свою роль у знищенні МН17 і повністю співпрацювати зі слідством, - Держдеп США. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору