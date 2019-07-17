EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  2079  18
Все про:Кабмін (2947) скорочення (25) Рябошапка Руслан (51)

 Йдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО

У команді президента України Володимира Зеленського триває робота над ініціативами щодо скорочення кількості членів уряду, "віцепрем'єрів без портфелів" і органів виконавчої влади, які перебувають у сфері управління відповідних міністерств, повідомив заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка.

"Не йдеться тільки про скорочення членів уряду, зменшення кількості так званих віцепрем'єрів без портфелів, що не очолюють міністерства. Також йтиметься про скорочення центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами і перебувають у сфері впливу або управління відповідних міністерств. Робота триває, більше деталей я поки повідомити не можу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео 112

Рябошапка зазначив, що адміністративну реформу потрібно проводити, і вона не має виходити з принципу створення якогось державного органу під людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50%

"А навпаки: якщо є певні державні функції, то ми маємо подивитися, які центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати реалізацію цих функцій", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137987
 
 
 Топ коментарі
 
Да, достаточно одного Богдана - главного слуги Коломойского для управления Украиной. Шмарклю тоже скоро сократят = "иду на один срок"
 показати весь коментар
 
Из ненужных чинуш вора потроха и его винницкого трусепродажника гроси можно сформировать ударную дивизию патриотов,которые сами себя хорошо обеспечат и одним рывком освободят захваченные мордором территории.
 показати весь коментар
 
Не ори ты так. Ответь, не мне а себе, почему у "строителя Украины" Петра в декабре-январе рейтинг был чуть более 7%. Почему ему никто не верит? Почему все считают, что коррупция при нем только выросла, хотя никто ничего не доказал?
А я тебе скажу своё мнение. У него был самый лучший за всю историю Украины карт-бланш на реформы и развитие и вроде он начал что-то делать, но потом ... Самое его большое преступление, на мой взгляд, это то, что он предал забвению и спустил на тормоза тот дух Майдана, те надежды, которые были у нас после побега Януковоща. Он сделал все, что бы дискредитировать Майдан.
Он олигарх и не будет ничего делать без собственного интереса. Он если и развивал Украину, то только для своего имиджа и выгоды. Ни народ, ни сама Украина его никогда не интересовала. Его дружба с Медведчуком, его сват - офицер ФСБ полностью его спалили. Он ведет себя и маскируется гораздо умнее, чем Януковощ и поэтому некоторые его считают типа патриотов, но это маскировка агента хуйла.
Ну что там на счет 7% рейтинга? У кого из президентов он был ниже?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, достаточно одного Богдана - главного слуги Коломойского для управления Украиной. Шмарклю тоже скоро сократят = "иду на один срок"
 показати весь коментар
 
 
Вицепремьеры без портфелей - это смотрящие, если нормальным языком + за счет государства с весьма нехилыми зарплатами. Давайте их оставим? У нас некуда тратить бюджет?
 показати весь коментар
 
 
Не кормите троллей и порохоботов. Они во всем видят реванш
 показати весь коментар
 
Руся, вот прямо сейчас ТРИ работника аппарата президента визируют около 500 документов от имени президента в айфоне
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
 показати весь коментар
 
 
Кто такое усРуся? Гы.
Не важно, что предлагает ЗЕ, особенно если предлагает хорошее и правильное, все равно лахтоольгинские говновозы все обосрут и обгадят. А хрякотроли им помогут. Утоните в своём же собственном говне товарисчи. Бу-га-га.
 показати весь коментар
 
 
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства. Ви гуртуйтея в шеренгу, не на вибори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
 показати весь коментар
 
Не ори ты так. Ответь, не мне а себе, почему у "строителя Украины" Петра в декабре-январе рейтинг был чуть более 7%. Почему ему никто не верит? Почему все считают, что коррупция при нем только выросла, хотя никто ничего не доказал?
А я тебе скажу своё мнение. У него был самый лучший за всю историю Украины карт-бланш на реформы и развитие и вроде он начал что-то делать, но потом ... Самое его большое преступление, на мой взгляд, это то, что он предал забвению и спустил на тормоза тот дух Майдана, те надежды, которые были у нас после побега Януковоща. Он сделал все, что бы дискредитировать Майдан.
Он олигарх и не будет ничего делать без собственного интереса. Он если и развивал Украину, то только для своего имиджа и выгоды. Ни народ, ни сама Украина его никогда не интересовала. Его дружба с Медведчуком, его сват - офицер ФСБ полностью его спалили. Он ведет себя и маскируется гораздо умнее, чем Януковощ и поэтому некоторые его считают типа патриотов, но это маскировка агента *****.
Ну что там на счет 7% рейтинга? У кого из президентов он был ниже?
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что нас готовят федеральным округом парашестана! тогда на многом можно сэкономить!!!??? вот пенсионеры будут рады!
 показати весь коментар
 
А вас то зачем готовить? Вы и так в паРаше и вонь от вас на весь мир.
 показати весь коментар
 
 
Из ненужных чинуш вора потроха и его винницкого трусепродажника гроси можно сформировать ударную дивизию патриотов,которые сами себя хорошо обеспечат и одним рывком освободят захваченные мордором территории.
 показати весь коментар
 
 
Новк це старе забуте.
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
 показати весь коментар
 
Нове - це старе забуте.
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
 показати весь коментар
 
Рябашапка рехворматор. Рехворматор на рехворматорі і рехворматором поганяє. Суцільні рехворми, а на вихлопі нуль.
 показати весь коментар
 
В Мин Юстиции только замов у министра 8 ВОСЕМЬ !!!! При том, что к примеру суды, адвокатура, - не парафия МЮ. Раньше их обычно было 3-4.
И заметьте КАЖДЫЙ обеспечен всем соответствующим набором (хорошая зарплата, очень не плохие премиальные , машина, водитель .... + коррупционные плюшки).
 показати весь коментар
 
 
А что там с программой чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней?... Когда будут дописаны оставшиеся 5%..?? А том что она (программа)готова на 95% балабол рябошапка волал за месяц до выборов презЕдента....
Напоминаю...до окончания 100-го периода...осталось 42 дня.....рябой шапке следует поторопиться...
 показати весь коментар
 
тю - кого это интересует? когда квартплата подешевеет и продукты - вот главное - а это - муть сплошная))))
 показати весь коментар
 
 
Популісти та шоумени завжди починали з цього. Як результат, того що вони ніби хочуть зменьшити, насправді просто зростало в квадраті. Свої автопарки ще не прдають? Скоро пчнуь. Шоу повинно продовжуватись бо придурки в нього вірять.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЙдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору