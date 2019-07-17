 Йдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО

"Не йдеться тільки про скорочення членів уряду, зменшення кількості так званих віцепрем'єрів без портфелів, що не очолюють міністерства. Також йтиметься про скорочення центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами і перебувають у сфері впливу або управління відповідних міністерств. Робота триває, більше деталей я поки повідомити не можу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Рябошапка зазначив, що адміністративну реформу потрібно проводити, і вона не має виходити з принципу створення якогось державного органу під людини.
"А навпаки: якщо є певні державні функції, то ми маємо подивитися, які центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати реалізацію цих функцій", - зазначив він.
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
Не важно, что предлагает ЗЕ, особенно если предлагает хорошее и правильное, все равно лахтоольгинские говновозы все обосрут и обгадят. А хрякотроли им помогут. Утоните в своём же собственном говне товарисчи. Бу-га-га.
А я тебе скажу своё мнение. У него был самый лучший за всю историю Украины карт-бланш на реформы и развитие и вроде он начал что-то делать, но потом ... Самое его большое преступление, на мой взгляд, это то, что он предал забвению и спустил на тормоза тот дух Майдана, те надежды, которые были у нас после побега Януковоща. Он сделал все, что бы дискредитировать Майдан.
Он олигарх и не будет ничего делать без собственного интереса. Он если и развивал Украину, то только для своего имиджа и выгоды. Ни народ, ни сама Украина его никогда не интересовала. Его дружба с Медведчуком, его сват - офицер ФСБ полностью его спалили. Он ведет себя и маскируется гораздо умнее, чем Януковощ и поэтому некоторые его считают типа патриотов, но это маскировка агента *****.
Ну что там на счет 7% рейтинга? У кого из президентов он был ниже?
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
И заметьте КАЖДЫЙ обеспечен всем соответствующим набором (хорошая зарплата, очень не плохие премиальные , машина, водитель .... + коррупционные плюшки).
Напоминаю...до окончания 100-го периода...осталось 42 дня.....рябой шапке следует поторопиться...