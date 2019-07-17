 Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
"У нас завжди буде вибір у недалекому майбутньому: або ми спираємося на реальні можливості економіки, і я бачу, що в наступному році мінімальна зарплата буде не 4173 грн, а буде 5500 грн, середня заробітна плата за 1,5 року - до 2 років буде $620, або хтось ввімкне друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або у фінансову кризу", - сказав Гройсман.
Очільник уряду наголосив, що його прогнози ґрунтуються на показниках української економіки.
"На що ми спирались, спираємося сьогодні і маємо спиратись у майбутньому - на реальний стан національної економіки", - сказав Гройсман.
https://migrantvisa.ru/zarplata/srednjaja-zarplata-v-chehii/
Я в Украине зарабатываю больше. Тебе стало легче?
Это какраз "грязными".
Просто товары произвести недостаточно.
Товары должны быть конкурентноспособны.
Например, по цене (это проще, чем по качеству), хотя лучше чтобы и по цене, и по качеству.
Если энергия стоит дорого, рабочая сила стоит дорого, то конкурировать с КНР будет невозможно.
За примерами ходить далеко не нужно, посмотрите на состояние легкой промышеленности Западной Украины. Ответьте на вопрос, сколько руководство швейной фабрики должно платить работникам, чтобы конкурировать с Бангладешем и каков должен быть размер партий отшитого товара? И, самое главное: кто им даст заказ на такие партии товара?
Кто будет покупать, если из Китая - дешевле?
А спросите Сименс-Бош, Мерседес-Бенц, и прочие немецкие кампании.
У Вас, простите, пылесос какой фирмы?
Не Мила, нет?
Как странно.
А посудомойка?
И последний вопрос: скоько лет вы ведете Ваш бизнес, в какой он отрасли, и в какие страны продаете товары. Когда "вкурите", тогда ответьте.
Это у меня нет конкурентов, потому что все алгоритмы, рзработанные мной - эмпирические.
Если я не сделаю, никто в мире не сделает.
Те, кто меня не слушал, как надо работать с заказчиками из Германии, больше не существуют как отдельно взятая кампания. Куда пошли наемные работники - я хз.
Считаете производство пива простым производством?
Ну, запустите свое.
Гуглите Opal Tower Sydney - и наслаждаетесь результатом.
Если китайская строительная кампания может построть г*вно, может продать это г*вно за очень большие деньги, нанять для инспекции ЧАСТНОГО инспектора (ибо это не только не запрещено, а и прописано) и ничем не компенсировать лохам, купившем в этом небоскребе из "г*вна и веток" квартиры стоимостью под миллион долларов (Вы прочли правильную цифру), апрото поставив в квартирах "подпорки" металлические под потолок посреди комнаты, то как в таким услoвиях вообще можно продать им сотвер для расчета?
Зачем?
Небоскребы из "дерьма и веток" рассчетов на прочность и жесткость не требуют.
И так везде и повсюду.
Кто купит качественное изделие пошитое бна фабрике в западной Украине, когда в магазине полно китайского ширпотреба в 3 раза дешевле?
Кто?
Единицы.
Вы предлагаете выпускать товары.
Начните с другого конца.
КТО ТЕ ТОВАРЫ БУДЕТ НАХР*Н ПОКУПАТЬ КОГДА Г*ВНО ДЕШЕВЛЕ?
Так вот германские - лучшие.
Это не значит, что там нет ошибок (мне еще ни разу не стретились модели без ошибок), но по сравнению с другими - лучшие, количество ошибок меньше. То ли немцы на работе 'руки моют", то ли еще что иное.
так вот, убедите заказчиков, что модели с ошибками анализировать нельзя.
Я с удовльствием посмотрю, как у Вас получится.
Пошла я.
Успехов в Ваших начинаниях.
Когда в конце 90-х годов мы обратились к автомотив производителям Австралии (не основным, а "вспомогательным", ведь автоиндустрию обслуживают масса компаний) с предложением "а нужно ли им ,...?", то нам ответила каждая, КАЖДАЯ (!) кампания, которыую мы контактировали.
Сейчас обращаться не к кому: автоиндустрия Австралии больше не существует.
Какой квалификации там работали инженеры (один лахтинский тут лепетал, что в Австралии плохо с учеными и инженерами)? А такой, что инженер из австралийского отделения Тойоты разработал бионическую руку, протез, который можно распечатать на 3Д принтере, и использовать. Так вот, он свой бизнес не то что в прибыль вывести, а и нормально окупить не может.
Расскажите ему, как его вести.
Это называется качество труда и качество R&D.
R&D требует денег,
Во многих индустриях (фармацевтия, например), R&D требует колоссального объема денег.
Ноу-Хау вам никто не продаст, это нарабатывается десятилетиями.
Вы привели в пример германские кампании.
Я с немцами работала, я знаю, как они работают, я знаю, чем заканчивается некачественная работа с немцами.
Подсказка: если в руководстве пользователя, на странице 5801 в 33 сноске сказано, что в таких то случает должно быть так-то, то так и должно быть, и если не работает, то денег за поддержку платить не будем, пока не зафиксируете, досвидос.Те, кто не слушали, что им говорили заказчики из Германии, потеряли только support&maintenance fees под пол-миллиона,
Но отмечу, что и немцам стало ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРУДНО конкурировать с Китаем, потому и введен ОФИЦИАЛЬНО 12-часовой рабочий день в Австрии.
Так что засучивайте рукава, и готовьтесь в уютной Дании работать по 12 часов в день или выметаться на пособие (если Вам полагается по Вашему статусу).
Ведь Вы же наемнуй работник?
Ведь Вы же - работник наемный?
№1 у світі за експортом соняшникової олії;
Входить у Топ-5 світових експортерів пшениці, ячменя і кукурудзи
Входить в топ-10 світових експортерів продукції чорної металургії
В Топ-15 світових експортерів продукції ВПК
В Топ-5 світових експортерів титану
В топ-15 світових експортерів курятини
№1 в Європі по виробництву аміака
Специалист по красным плавкам - Владимир Александрович.
К слову, где были пошиты те плавки?
Владимир Александрович как, поддержал в заплыве отечественную легкую промышленность?
два раз в год 07 и 01 месяца
а то год обещают /за это время цены увеличиваются
рост з/п уже с минусом /
І чомусь ніхто не запитає отого недоучку гнойсмана хто таки взривав у Вінниці маршрутки разом з людьми на початку його "комерційного"взлету!?
И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТРАДИЦИИ совка - СТРОИМ ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКИ И ПОТОМ, ПОДРАЗУМЕВАЯ ЧТО ПРИШЛИ ВО ВЛАСТЬ ПОЖИЗНЕННО. 😂😅😂
юля ему вставила по самые гланды.
грося политический труп.