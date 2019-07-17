EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  3277  158
Все про:заробітна плата (540) Гройсман (3519) мінімальна зарплата (109)

 Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО

Уже наступного року мінімальна заробітна плата в Україні може зрости до 5500 грн.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас завжди буде вибір у недалекому майбутньому: або ми спираємося на реальні можливості економіки, і я бачу, що в наступному році мінімальна зарплата буде не 4173 грн, а буде 5500 грн, середня заробітна плата за 1,5 року - до 2 років буде $620, або хтось ввімкне друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або у фінансову кризу", - сказав Гройсман.

Очільник уряду наголосив, що його прогнози ґрунтуються на показниках української економіки.

"На що ми спирались, спираємося сьогодні і маємо спиратись у майбутньому - на реальний стан національної економіки", - сказав Гройсман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137961
 
 
 Топ коментарі
 
Настало время ох..х историй!))))
Чем ближе выборы...тем больше АБИЦЯНКИ
Ведь народ у нас туповатый и наивный...
Чего стоят только последние през выборы
 показати весь коментар
 
С другой стороны , если в стране 73 % дэбилов, то кто будет экономку развивать ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Важливо, що підрахунок іде "чистими" а не з усіма зборами та податками, як у наших.
 показати весь коментар
 
до уплаты налогов средняя зарплата



Это какраз "грязными".
 показати весь коментар
 
 
Украинцы, где деньги зарабатываться ? Правильно, страна зарабатывает деньги на производстве товаров и их экспорте . Что вы производите и экспортируете ? Так откуда будут деньги на зарплаты?
 показати весь коментар
 
 
Не все так просто.
Просто товары произвести недостаточно.
Товары должны быть конкурентноспособны.
Например, по цене (это проще, чем по качеству), хотя лучше чтобы и по цене, и по качеству.
Если энергия стоит дорого, рабочая сила стоит дорого, то конкурировать с КНР будет невозможно.
За примерами ходить далеко не нужно, посмотрите на состояние легкой промышеленности Западной Украины. Ответьте на вопрос, сколько руководство швейной фабрики должно платить работникам, чтобы конкурировать с Бангладешем и каков должен быть размер партий отшитого товара? И, самое главное: кто им даст заказ на такие партии товара?
Кто будет покупать, если из Китая - дешевле?
 показати весь коментар
 
 
Да , ну на ху ! Ты что куришь что тебя так прет ? А как немцы то живут ? Как они конкурируют? А как полячки ? Как их экономика выросла в 2018 на 6 % ? Как ? Не все так просто , то как ? Как они то могут конкурировать , а в Украине не ? Можешь обьяснить?
 показати весь коментар
 
Как немцы конкурируют?
А спросите Сименс-Бош, Мерседес-Бенц, и прочие немецкие кампании.
У Вас, простите, пылесос какой фирмы?
Не Мила, нет?
Как странно.
А посудомойка?

И последний вопрос: скоько лет вы ведете Ваш бизнес, в какой он отрасли, и в какие страны продаете товары. Когда "вкурите", тогда ответьте.
 показати весь коментар
 
Это вы к чему ? Что вы хотите доказать ? Что вы не конкуренты, потому что руки с жопы ? Так я это и знаю . Вот такой пример: когда ющенко стал президентом , как-то я в Дании увидел украинское пиво , думаю надо же подержать украинского производителя. Купил . Я мог выпить только про банки , это была 0,5 литра , остальные выбросил. Такая гадостно . Кокой датчанин и зачем будет покупать эту херню ? Вот вам и конкуренция , когда руки с жопы растут . А вот чехи , своё пиво уже может лет 10 как продают . Хорошие, сам время от времени покупаю .
 показати весь коментар
 
Нет, это Вы не поняли.
Это у меня нет конкурентов, потому что все алгоритмы, рзработанные мной - эмпирические.
Если я не сделаю, никто в мире не сделает.
Те, кто меня не слушал, как надо работать с заказчиками из Германии, больше не существуют как отдельно взятая кампания. Куда пошли наемные работники - я хз.

Считаете производство пива простым производством?
Ну, запустите свое.
 показати весь коментар
 
То, что у меня нет конкуретов вовсе не означает, что все, что я делаю, продается.
Гуглите Opal Tower Sydney - и наслаждаетесь результатом.
Если китайская строительная кампания может построть г*вно, может продать это г*вно за очень большие деньги, нанять для инспекции ЧАСТНОГО инспектора (ибо это не только не запрещено, а и прописано) и ничем не компенсировать лохам, купившем в этом небоскребе из "г*вна и веток" квартиры стоимостью под миллион долларов (Вы прочли правильную цифру), апрото поставив в квартирах "подпорки" металлические под потолок посреди комнаты, то как в таким услoвиях вообще можно продать им сотвер для расчета?
Зачем?
Небоскребы из "дерьма и веток" рассчетов на прочность и жесткость не требуют.
И так везде и повсюду.
Кто купит качественное изделие пошитое бна фабрике в западной Украине, когда в магазине полно китайского ширпотреба в 3 раза дешевле?
Кто?
Единицы.
Вы предлагаете выпускать товары.
Начните с другого конца.
КТО ТЕ ТОВАРЫ БУДЕТ НАХР*Н ПОКУПАТЬ КОГДА Г*ВНО ДЕШЕВЛЕ?
 показати весь коментар
 
 
бред украинская компания по адресу г Киев ул. фрунзе 104 . занимается дизайном современной одежды разрабатывает новые модели мужской и женской одежды и продает в Евросоюз . парень там хоть и мерзавчик но специалист толковый все сотрудники на него молятся.
 показати весь коментар
 
По этому адресу только Компания «Полигон-Украина», которая специализируется на производстве и продаже ... спецодежды для работников предприятий. Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 327
 показати весь коментар
 
Я сейчас (да-да, именно сейчас) чищу кадовские модели от ошибок пользователя.
Так вот германские - лучшие.
Это не значит, что там нет ошибок (мне еще ни разу не стретились модели без ошибок), но по сравнению с другими - лучшие, количество ошибок меньше. То ли немцы на работе 'руки моют", то ли еще что иное.
так вот, убедите заказчиков, что модели с ошибками анализировать нельзя.
Я с удовльствием посмотрю, как у Вас получится.
Пошла я.
Успехов в Ваших начинаниях.
 показати весь коментар
 
И еще.
Когда в конце 90-х годов мы обратились к автомотив производителям Австралии (не основным, а "вспомогательным", ведь автоиндустрию обслуживают масса компаний) с предложением "а нужно ли им ,...?", то нам ответила каждая, КАЖДАЯ (!) кампания, которыую мы контактировали.
Сейчас обращаться не к кому: автоиндустрия Австралии больше не существует.
Какой квалификации там работали инженеры (один лахтинский тут лепетал, что в Австралии плохо с учеными и инженерами)? А такой, что инженер из австралийского отделения Тойоты разработал бионическую руку, протез, который можно распечатать на 3Д принтере, и использовать. Так вот, он свой бизнес не то что в прибыль вывести, а и нормально окупить не может.
Расскажите ему, как его вести.
 показати весь коментар
 
Могу объяснить.
Это называется качество труда и качество R&D.
R&D требует денег,
Во многих индустриях (фармацевтия, например), R&D требует колоссального объема денег.
Ноу-Хау вам никто не продаст, это нарабатывается десятилетиями.
Вы привели в пример германские кампании.
Я с немцами работала, я знаю, как они работают, я знаю, чем заканчивается некачественная работа с немцами.
Подсказка: если в руководстве пользователя, на странице 5801 в 33 сноске сказано, что в таких то случает должно быть так-то, то так и должно быть, и если не работает, то денег за поддержку платить не будем, пока не зафиксируете, досвидос.Те, кто не слушали, что им говорили заказчики из Германии, потеряли только support&maintenance fees под пол-миллиона,
Но отмечу, что и немцам стало ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРУДНО конкурировать с Китаем, потому и введен ОФИЦИАЛЬНО 12-часовой рабочий день в Австрии.
Так что засучивайте рукава, и готовьтесь в уютной Дании работать по 12 часов в день или выметаться на пособие (если Вам полагается по Вашему статусу).
Ведь Вы же наемнуй работник?
Ведь Вы же - работник наемный?
 показати весь коментар
 
Потому что п...деть - не мешки ворочать. Можно и 1000 долларов среднюю пообещать, кто там знает что будет через два года в стране, где нельзя быть уверенным что будет на следующей неделе. Может эмир умрет, может ишак подохнет. Учителям уже по 4000 насчитывали "эксперты". Бедные учителя, небось, не знают куда девать сейчас их.
 показати весь коментар
 
 
металл,оружие,зерно ...єто так на вскидку
 показати весь коментар
 
Україна:
№1 у світі за експортом соняшникової олії;
Входить у Топ-5 світових експортерів пшениці, ячменя і кукурудзи
Входить в топ-10 світових експортерів продукції чорної металургії
В Топ-15 світових експортерів продукції ВПК
В Топ-5 світових експортерів титану
В топ-15 світових експортерів курятини
№1 в Європі по виробництву аміака
 показати весь коментар
 
Эта гнида подняла цены и тарифы так что минималка должна уже сегодня быть тысяч десять-пятнадцать и это чисто для выживания а оно ещё своё поганое хайло смеет открывать ... Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4246
 показати весь коментар
 
 
этот , пока до труселей народ не разденет , хрен успокоится
Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2065
 показати весь коментар
 
 
Нет, с "труселями" Вы не по адресу обращаетесь.
Специалист по красным плавкам - Владимир Александрович.
К слову, где были пошиты те плавки?
Владимир Александрович как, поддержал в заплыве отечественную легкую промышленность?
 показати весь коментар
 
Гройсман не на своем месте! Владимир Александрович сказал, что 4000 американских долларов, а не гривень; надо стараться, а не вставлять палки в колеса...
 показати весь коментар
 
 
после 21 числа все поголовно по 4к убитых енотов на руки, я клоуну верю, заживем хорошо, главное верить.
 показати весь коментар
 
 
Та успокойся уже Грося Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8764 .. !! Один хрен за тебя не проголосуют . "Хамелеоны" никого не интересуют .
 показати весь коментар
 
 
Представляю, какие цены будут в магазинах.. Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3832
 показати весь коментар
 
Такие показатели могли быть еще пару лет назад.Но правительство решило профинансировать ОРДЛО.Если при яценюке хоть как-то контролировались липовые переселенцы и пенсионные туристы,то борисович,щедрая душа,вообще устроил коммунизм в этом вопросе.Цена вопроса - один транш МВФ.
 показати весь коментар
 
Коли вже якийсь чинуша встане і скаже що вчора збільшилася зарплата! А то чуєш що в 2025,2032,2063....
 показати весь коментар
 
 
в этом спиче ключевое слово "средняя" Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 810
 показати весь коментар
 
 
з/п должна расти процент инфляции + рост на опережение 0.1%
два раз в год 07 и 01 месяца
а то год обещают /за это время цены увеличиваются
рост з/п уже с минусом /
 показати весь коментар
 
 
Какой смысл поднимать зарплаты, если цены опережают рост зарплат, какой смысл????
 показати весь коментар
 
Еще одно увеличение минималки по приказу! МИНИМАЛКА РАСТИ РАЗЗЗ ДВА!! а в итоге налоги выросли цены выросли ЗП уборщицы станет равно ЗП главврача! очередная уравниловка имени ГРОСИ!!
 показати весь коментар
 
володя! что с ценами на помидоры? в этом году дороже чем в прошлом в...3(три) раза!!! вы там в кабмине, совсем о*уели???
 показати весь коментар
 
 
Звідки такі цифри, як в тому році росли так і в цьому.
 показати весь коментар
 
"После последней волны подорожания цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24-30 грн/кг (0,8-1,0 EUR/кг), а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38-40 грн/кг (1,2-1,3 EUR/кг). На Юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15-17 грн/кг (0,5-0,56 EUR/кг), такой уровень цен тоже является беспрецедентно высоким", - отметили аналитики "ОРСП "Шувар".Для сравнения, год назад на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП "Шувар" тепличный и грунтовой томат предлагались минимум в 2,5-3 раза дешевле."
 показати весь коментар
 
Гройсман, отчитывайтесь за то, что сделано, а не об обещаниях. Так как средняя может достичь не 620 долларов а снова 220, и так уже бывало.
 показати весь коментар
 
 
Перед выборами приходит время окуительных сказок.
 показати весь коментар
 
 
эх, заживем. 5 лет к этому шли. теперь всего год остался
 показати весь коментар
 
Если средняя достигнет 620 баксов, то это значит, сто снова добавят зарплаты прокурорам, судьям, депутатам, министрам... и другим дармоедам на шее Украины.
 показати весь коментар
 
 
Включить печатный станок и заработать на курсе,це вже традиция.Для этого и идут во власть.Щоб зарабатывать на ифляции,а не на прибыли.Прав Жванецкий,когда советовал воровать не с убытков,а с прибылей.Так ось в нас,воруют именно с убытков.И кто це исправит,справдi вiйде в историю Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8591
 показати весь коментар
 
 
в Китае гросю уже даааавно бы расстреляли
 показати весь коментар
 
 
Разом з мародерами свинарчками та їх парашеном...
І чомусь ніхто не запитає отого недоучку гнойсмана хто таки взривав у Вінниці маршрутки разом з людьми на початку його "комерційного"взлету!?
 показати весь коментар
 
ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ КАБИНЕТЫ МИНИСТРОВ, И ПРЕМЬЕРЫ ПЛАНИРУЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ СВОЕЙ КАДЕНЦИИ.
И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТРАДИЦИИ совка - СТРОИМ ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКИ И ПОТОМ, ПОДРАЗУМЕВАЯ ЧТО ПРИШЛИ ВО ВЛАСТЬ ПОЖИЗНЕННО. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Врал,врет и будет врать если, не дай Бог, Зеленский оставит его, Гройсмана в премьерах. Копия Порошенка--- кидать в обнищавший народ сладкие обещания, и тут же за них позабыть.
 показати весь коментар
 
 
трусельман моральный урод. позавчера в прямом эфире оно обосралось по полной. стояло красное как буряк, качалось, ручками сучило.
юля ему вставила по самые гланды.
грося политический труп.
 показати весь коментар
 
В течении пяти лет средняя зарплата ничего не могла, а как только Гройсман с гиднистю уйдет - вырастет вдвое буквально за год?

Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4352
 показати весь коментар
 
Мінімалка від маланця 5500=через півроку буханець чорного 55,картопля 55 і т.д??
 показати весь коментар
 
 
"Всемирный банк" сделал замечание - поднимать ЗП и соц выплаты можно только после окончания реформ. Т.Е. Поднимать не ЗП а уровень жизни! Чо совсем разные вещи! Поднятие только выплат и ЗП ==ИНФЛЯЦИЯ!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоЕкономікаМінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору