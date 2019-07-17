 У справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Наразі у цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка теж була присутня при стрільбі і так само стріляла", — сказав Труба.

За його словами, ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту.

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"Нами встановлені всі особи, хто перебував під час хуліганської стрільби. Там було 4 особи. 2 правоохоронці, 2 цивільні особи. Одному із цивільних якраз сьогодні було оголошено підозру. Він повнолітній", — додав очільник ДБР.

На уточнювальне питання щодо версії про причетність неповнолітнього сина одного з підозрюваних до вбивства, Труба зазначив, що "наразі тривають слідчі дії".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.