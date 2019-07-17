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Все про:Труба (98) ДБР (367)

 У справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Про це заявив на брифінгу директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Наразі у цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка теж була присутня при стрільбі і так само стріляла", — сказав Труба.

За його словами, ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброю, з якої смертельно поранили 5-річного Кирила Тлявова, поки не знайшли, - ДБР

"Нами встановлені всі особи, хто перебував під час хуліганської стрільби. Там було 4 особи. 2 правоохоронці, 2 цивільні особи. Одному із цивільних якраз сьогодні було оголошено підозру. Він повнолітній", — додав очільник ДБР.

На уточнювальне питання щодо версії про причетність неповнолітнього сина одного з підозрюваних до вбивства, Труба зазначив, що "наразі тривають слідчі дії".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137955
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте угадаю!
Главный подозреваемый - мать ребенка, которая не уследила, как ребенок вышел за калитку!
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ніззя на кармільца рюкзакава тінь кидати
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Ну чего собственно и стоило ожидать ,я сразу сказал,что именно так и будет ..
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Нет чести у мусоров.Выдать волчий билет и всё конфисковать до 7го колена.Они их сами кончат.Посадить в СИЗО на 10лет,пока будет следствие.
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Дайте угадаю!
Главный подозреваемый - мать ребенка, которая не уследила, как ребенок вышел за калитку!
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Я не удивлюсь, если её обвинят в том, что она вообще родила этого ребёнка. У справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба - Цензор.НЕТ 167
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Ты шо? Он уже вторую повестку Порошенко хочет вручить!
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Ну вот и развязка Аваковской реформы...
Панове...вас как убивали мусора так и будут убивать
А бомжы и наркоманы будут сидеть за них

МУСОР...ЭТО ДИАГНОЗ
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ніззя на кармільца рюкзакава тінь кидати
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Тобто орли Авакова можуть бути "ані жє нє віноватиє?" Бо може виявитися, що це неполіцейський зробив саме той постріл, від якого дитина загинула? А я вважаю, що у даному випадку тут є колективна вина. Бо лише волею випадку дитина загинула саме від пострілу конкретно умовно кажучи Івана, а не Степана, чи Данила, які робили те ж саме, що й Іван.
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Я знаю! Це барига та мародер Порошенко в змові з кровавим кроликом.
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оружие так и не найдено...так что если все пойдут в отказ...доказать убийство практически не реально
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Як це? вбив викинув пістолет і ти чистий?
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Если тебя покрывают коллеги мусора - да.
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ну если ты обычный человек...то яйца в двери и ты расскажешь все что делал и не делал
а если ты мент или другой небожитель...то тебя будут покрывать и отмазывать
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а йєслі защємлєнійє двєрью нє поможет, то йєсть уже обкатаний мєтод - "самоубійсвто" в наручніках
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Они пистолеты не выкинули. Но пуля, извлеченная из головы Кирилла, не от этих пистолетов.
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Я про ті пістолети, які викинули. Що не так?
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значіт, то дєті стрилялі і самі в сєбя попалі
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трєніровалісь "самоубівацца" в наручніках
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а пуля, "ізвлєчьонная" - ето "та" пуля, ілі уже другая?
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Не здивуюся, якщо це бомж чи нарік із стажем.
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Взагалі-то треба було поставити кому і тире.
А то спочатку можна подумати, що новий підозрюваний - власне Труба.
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дєлу - труба. Вчинення ************ дій. Оголошуєця (от прямо щас) підозра.
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Нужно найти оружие, из которого убили Кирилла. А его, я так понимаю, не нашли. У справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба - Цензор.НЕТ 6620
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похоже нашли владельца тепловизора.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУ справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився третій підозрюваний, це не поліцейський, - директор ДБР Труба. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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