 "Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Питання про продовження їхнього арешту розглядає Лефортовський суд, на засіданні якого дозволено бути присутніми родичам затриманих.

"Єдиний розрахунок був на те, що ми приїдемо і їх побачимо, на те, що ми зможемо намагатися при них не плакати і підтримати, сказати, що ми їх чекаємо і віримо в те, що правда переможе, їх повернуть і все буде добре. Хоча б на те, щоб побачити і підтримати їх. А надії на те, що їх відпустять... У це не віриться, просто не віриться. Тому що багато інформації було з цього приводу, і багато політиків, як то кажуть, заробляють на цьому", - вважає Ірина Будзило, дружина мічмана Юрія Будзила.

"Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили", - сказав батько механіка Сергія Чуліби - Роман. "Щоб ми змогли просто забрати своїх дітей додому, на свою батьківщину", - продовжує мати арештованого Любов Чуліба.

"Хороші наші хлопці опинилися там ні за що ні про що. Нічого поганого не зробили, нічого не порушили", - стверджує мати матроса Юрія Без'язичного - Аліна Без'язична.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

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