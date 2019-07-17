EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1163  7
Матеріали за темою:
Все про:військовополонені (305) моряки (653) Росія (18910) суд (5307)

 "Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО

У надії побачити, підтримати, забрати додому своїх дітей, братів, чоловіків, до Москви приїхали рідні українських моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Питання про продовження їхнього арешту розглядає Лефортовський суд, на засіданні якого дозволено бути присутніми родичам затриманих.

"Єдиний розрахунок був на те, що ми приїдемо і їх побачимо, на те, що ми зможемо намагатися при них не плакати і підтримати, сказати, що ми їх чекаємо і віримо в те, що правда переможе, їх повернуть і все буде добре. Хоча б на те, щоб побачити і підтримати їх. А надії на те, що їх відпустять... У це не віриться, просто не віриться. Тому що багато інформації було з цього приводу, і багато політиків, як то кажуть, заробляють на цьому", - вважає Ірина Будзило, дружина мічмана Юрія Будзила.

"Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили", - сказав батько механіка Сергія Чуліби - Роман. "Щоб ми змогли просто забрати своїх дітей додому, на свою батьківщину", - продовжує мати арештованого Любов Чуліба.

"Хороші наші хлопці опинилися там ні за що ні про що. Нічого поганого не зробили, нічого не порушили", - стверджує мати матроса Юрія Без'язичного - Аліна Без'язична.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія підготувала нам пастку", - Клімкін про російський варіант звільнення моряків

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристайко: "Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137947
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили"

Це головне для кожного батька, чи матері.
питання нафіга ти іх туди відправив, козел? --то вторине.
 показати весь коментар
 
 
Глупые. Вы лучше бы просили украинскую власть чтобы они пленных рашистов и агентов кремлевских не отпускали а обменивали. А Ху*ла просить ето его только раззадорит. Он еще с вас и выгоду поимеет показав вас иностранцам типо Украина не хочет договариваться.
 показати весь коментар
 
В советское время были настоящие моряки, их немецко фашиские окупанты называли ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ и это была истеная правда ,ибо моряки советские не сдавались в плен ни комуи дрались до последнего вздоха ,потому и была выиграна та освободительная война настоящими патриотами советскими моряками !Спрашивается почему посылая украинских моряков в лапы к окупантам Порошенко так и не ответил со своим геншабом и генералитетом ,за позорный плен , надо было как хотя бы Донецкие киборги в аэропорту доказать что в Украине есть моряки а не позорники нежелающие драться с путинско фашискими окупантами !
 показати весь коментар
 
Лучше бы их родные молчали, а то это рабское "просим, чтобы только их отпустили"...(((((
 показати весь коментар
 
Нельзя так унижаться. Нельзя сопли лить перед агрессором и просить. Нельзя! Есть государство, есть мировое сообщество, моряки не брошены на произвол судьбы. Они воины и это их долги и обязанность - служить Родине. Лично мне было бы противно, если бы моя мама «вытирала мне сопли» и унижалась ради меня перед будь кем. Я я не стану унижать своих сыновей (у меня их трое и все взрослые, один из них военнослужащий) подобным поведением. Я сам военный в прошлом и сыновья идут по моим стопам. И отец мой был военным и дед. Я так воспитан. И так считаю.
 показати весь коментар
 
Кто помнит, перед этим послали какую-то лоханку на буксире назвав это Великой Перемогой. По всем СМИ было победобесие над врагом, даже если это был бональный проход канала.Затем Петя решил повторить сей подвиг что бы набрать плюсов перед выборами, но что-то пошло не так.
 показати весь коментар
 
всё сделано очень тонко - расея так или иначе должна выдать моряков, видимо кремлю всёравно кого поддерживать медведчука или ваЗелина так как оба готовы принять его условия и забрать моряков как нарушителей границы..... а родных допустили(использовали) для эмоций и скандальности мероприятия......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору