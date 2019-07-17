 "Координати є?" - "Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли", - бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін. За його словами, це вже друга успішна операція українських воїнів біля Горлівки.
"Окопалися вони добре. Там окопи тягнуться під сотню метрів. А серед дерев в одному із покинутих дачних будиночків у них там щось на кшталт штабу або місце для відпочинку... Три з трьох лягли прямо в ціль. А другий (відео 0:27) точно в "десятку"", - пише Мисягін у коментарі до відео і розповідає про діалог військових перед атакою:
- Звідти по нашому лівому флангу працюють?
- Координати є?
- Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли. Ми на низькій висоті над ними пройшли.
- У вас там усе готово?
- Завжди готові, як "піонери".
- Дерева не завадять?
- Постараємося завести прямо по цілі.
- Давай по мінімуму. Без зайвих витрат.
Смерть ворогам !