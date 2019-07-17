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 Політика України, Київські новини
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 "Координати є?" - "Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли", - бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін. За його словами, це вже друга успішна операція українських воїнів біля Горлівки.

"Окопалися вони добре. Там окопи тягнуться під сотню метрів. А серед дерев в одному із покинутих дачних будиночків у них там щось на кшталт штабу або місце для відпочинку... Три з трьох лягли прямо в ціль. А другий (відео 0:27) точно в "десятку"", - пише Мисягін у коментарі до відео і розповідає про діалог військових перед атакою:

- Звідти по нашому лівому флангу працюють?
- Координати є?
- Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли. Ми на низькій висоті над ними пройшли.
- У вас там усе готово?
- Завжди готові, як "піонери".
- Дерева не завадять?
- Постараємося завести прямо по цілі.
- Давай по мінімуму. Без зайвих витрат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі по цілях. Коригування дозволяє не витрачати даремно боєприпаси", - бійці 53-ї бригади знищили позицію окупантів у передмісті Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137934
 
   
 Топ коментарі
 
Так хто там заборонив стріляти?Слава Україні!!!!!
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Горять фашистські окупанти.
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Так хто там заборонив стріляти?Слава Україні!!!!!
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окремо також дякую ali express за те, що квадрики з ціною 700-1000 декларувалися за 150)).
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Кто кто.. Клоун. Вот раньше действительно стреляли.. а теперь раз в неделю пару снарядов, а вы радуетесь...
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Иногда здравый рассудок преобладает над приказами Верховного главнокомандующего...
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Ты конешно забыло, что 10.06.2019, мы сходили к АП, и рассказали кловану, что с запретом ответки он не прав. Клован, к стати, обделался жидким, и сбежал.
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Я так понимаю, это уже вторая подобная операция возле Горловки за последние дни (вот предыдущая). Самый лучший аргумент в переговорах! "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки - Цензор.НЕТ 6067 "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки - Цензор.НЕТ 8124
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Слава ЗСУ !!!😘😙😚😗
Смерть ворогам !
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Нахер рассказывать про методы и технологии борьбы с врагом,это же предательство чистой воды,только болван не поймет,что враг не будет использовать эту информацию.
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Не думаю, что те, кто рассказал эту инфу - болваны. Скорее всего, эти данные и без того известны врагу, а вот у нас некоторые только ругают армию, не видя позитива.
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то сєпари не знають де у них окопи чи не в курсі про квадрики?
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Та кацапи всерівно не сприймають таку інфу бо важають що ми дуже тупі. От і хай "радіють" після таких "подарунків"
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Окупанти? А це нічого, що вони там жили і на Донбас прийшли "визволителі" із заходу? І їх не кликали. Кого вони звільняють? Може окупанти з Донбасу прийшли до Львова і тепер їх звідти вибивають "захисники"?
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Йдеться не про тих, хто там жив (з місцевими можна і треба розмовляти), а про "відпускників" із запоребрика. Без втручання зі сходу ми б з цією проблемою впоралися до зими 2014-го.
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Розмовляти про що? Вони себе рахують частиною ерефії, вони кацапів призвали на нашу землю. Кордон поки що відкритий, хай користуються.
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Жили там деякі окремі манкурти, а окупанти таки прийшли. І Україна єдина країна, не визволителі із заходу, а громадяни своєї країни. Шо вата, обломалися з "руSSкою весною", буде ще й звільнення окупованих територій.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Координати є?" - "Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли", - бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки. ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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