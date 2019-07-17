 Україна готова провести обмін утримуваними особами в будь-який момент, - Денісова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці в Facebook омбудсмена.

Денісова нагадала, що обмінялася списками політв'язнів з уповноваженою з прав людини РФ і готова до продовження діалогу.

"Триває процес домовленостей. Як в Мінському форматі, так і в нормандському форматі зустрілися радники президентів у Парижі, після цього заступник голови Офісу Президента України заявив про те, що є наміри щодо обміну. ​​Ми обмінялися списками з уповноваженою з прав людини РФ утримуваних осіб і ми готуємо це питання з боку гуманітарного права, міжнародних гуманітарних норм. Тому ми готові в будь-який момент, Україно", - заявила вона.

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути помилувані українські військовополонені моряки, вона зазначила, що про них не йдеться.

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"Це не пов'язані речі, і вони не пов'язані з нашими моряками. У нас є 150 осіб - утримуваних осіб, громадян України в російських в'язницях, а є 35 осіб, яких мені надала пані Москалькова - утримуваних громадян Росії у виправних установах в Україні. Йшлося про цих осіб, прізвища я поки не буду розголошувати", - зазначила український омбудсмен.

Нагадуємо, 16 липня заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко повідомив, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості полонених.